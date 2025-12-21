ภาพที่มีน้ำตา นายกฯ เป็นประธานพิธีส่งศพ 2 ทหารกล้าจากสมรภูมิ “เนิน 350”
อนุทิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งศพ 2 ทหารกล้า กองทัพไทยย้ำเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ณ เนิน 350
วันนี้ (21 ธ.ค. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งศพทหารกล้า จากสมรภูมิ “เนิน 350” กลับสู่มาตุภูมิและอ้อมกอดของครอบครัวด้วยเกียรติยศสูงสุดของนักรบผู้เสียสละ ณ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์
สำหรับร่างของวีรชนทหารกล้า 2 นาย ได้แก่
- จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน ร.23 พัน.3
- พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา ร.23 พัน.3
เฟซบุ๊กแฟนเพจกองทัพภาคที่ 2 ระบุเนื้อหาสั้นๆ ด้วยว่า “วันนี้คนไทยทั้งประเทศยืนสงบนิ่ง เพื่อคารวะวีรชนของชาติผู้พิสูจน์ให้เห็นว่า อธิปไตยไทยไม่เคยได้มาฟรี แต่มาจากเลือด เนื้อ และชีวิตของลูกหลานไทย”
“เนิน 350” ไม่ใช่เพียงพื้นที่ยุทธศาสตร์ แต่คือพื้นที่ที่หัวใจของทหารไทย ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินจนลมหายใจสุดท้า ด้วยเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ณ เนิน 350.
อ่านข่าวสถานการณ์อัปเดตเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาล่าสุด
- ทบ.เปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด พร้อมประณาม กัมพูชา โจมตีชุมชนพลเรือน
- เปิด 3 ข้อ กองทัพภาค 2 ย้ำชัด กัมพูชา ละเมิดอนุสัญญาเจนีวา-กฎหมาย IHL
- พบแล้ว ร่าง 2 วีรบุรุษเนิน 350 เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ
