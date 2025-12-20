ข่าว

ด่วนพบแล้ว “ร่าง 2 วีรบุรุษเนิน 350” เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 14:55 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 15:01 น.
103
พบร่าง 2 ทหารกล้าเนิน 350
แฟ้มภาพ

กองทัพภาคที่ 2 เผยพบร่าง 2 กำลังพลทหารที่เสียชีวิต จ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน และพลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา เร่งเคลื่อนย้านออกจากพื้นที่ปฏิบัติการเนิน 350

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เปิดเผยถึงหน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ที่ได้ตรวจพบร่างทหารทั้ง 2 นายแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าฝ่ายกัมพูชาอาจมีการวางวัตถุระเบิดไว้ในบริเวณดังกล่าว

ล่าสุด ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ยืนยันว่าได้พบร่าง 2 วีรบุรุษแนวหน้าของไทยที่เสียชีวิตในพื้นที่ปฏิบัติการเนิน 350 แล้ว

โดยวันนี้ (20 ธ.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลตรี วิธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทัพบกได้รับรายงานล่าสุดจากกองทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดน บริเวณปราสาทตาควาย และพื้นที่เนิน 350 โดยกองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า ได้พบร่างกำลังพลทหารที่เสียชีวิต 2 นาย ได้แก่ จ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน และพลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา ในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างวีรบุรุษทั้งสองนายกลับมายังพื้นที่ส่วนหลัง

ภาพ: วสันต์ วณิชชากร ช่างภาพจากสำนักข่าวเอพี ประจำประเทศไทย
ภาพ: วสันต์ วณิชชากร ช่างภาพจากสำนักข่าวเอพี ประจำประเทศไทย
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

สำหรับสถานการณ์การควบคุมพื้นที่ ปัจจุบันฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้นได้แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสถาปนาความมั่นคง ณ ที่หมายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทัพบกจะได้รายงานให้ทราบต่อไป.

ช่องอานม้า
ภาพ @กองทัพภาคที่ 2

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กำนันยอง เลือกตั้งอบต สงขลา ข่าวอาชญากรรม

ปมลอบยิง “กำนันยอง” เหตุเลือกตั้งอบต.ระอุ ก่อนถูกดักยิง-มีสายลึกลับโทรหา

2 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้นครูเพลง “มนัส ปิติสานต์” จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 98 ปี

13 นาที ที่แล้ว
รวบคาบ้าน! มือขนเบียร์ น้ำท่วมหาดใหญ่ อ้างนึกว่าทิ้ง เตรียมขายต่อร้านคาราโอเกะ ข่าว

รวบคาบ้าน! มือขนเบียร์ น้ำท่วมหาดใหญ่ อ้างนึกว่าทิ้ง เตรียมขายต่อร้านคาราโอเกะ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตอบให้ “ตะวันฉาย ขาหัก” สาเหตุหลักเพราะแบบนี้ คาดหัก 2 ท่อนโชคดีในโชคร้าย

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตล่าสุด มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่โอลิมปิก หลังนอนคุกคืนแรก มีอาการเครียดตลอดคืน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบร่าง 2 ทหารกล้าเนิน 350 ข่าว

ด่วนพบแล้ว “ร่าง 2 วีรบุรุษเนิน 350” เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาลี จี้ ไทย หยุดปั่นข่าวปลอม เบี่ยงประเด็นการละเมิดฯ อำนวยการใช้กำลังทหาร ข่าว

มาลี จี้ ไทย หยุดปั่นข่าวปลอม เบี่ยงประเด็นการละเมิดฯ อำนวยการใช้กำลังทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ช่อ ขอทุกคนอย่าหลงกล ”ไอโอทหาร“ ปั่นเฟกนิวส์ ดิสเครดิตหน้าเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง ข่าว

โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์หนสุดท้าย วอลเลย์บอลชายไทย เปิดใจซิวทองประวัติศาสตร์ในรอบ 8 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชาเหิมเกริม! ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.หน่วย ทร. ชนวนเหตุรบเดือดชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทบ.เปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด พร้อมประณาม “กัมพูชา” โจมตีชุมชนพลเรือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดร้านบุฟเฟต์ใส่แก้วกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านเรียกค่าปรับ ข่าว

สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านบุฟเฟต์ปรับอ่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ไทย ปะทะชายแดนเสียชีวิต 23 คน ข่าว

เปิด 3 ข้อ กองทัพภาค 2 ย้ำชัด “กัมพูชา” ละเมิดอนุสัญญาเจนีวา-กฎหมาย IHL

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าฝุ่น pm 25 วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ข่าว

ค่าฝุ่นวันนี้ 20 ธ.ค. บางนาพุ่งอันดับ 1 กทม. เตือนสวมหน้ากาก-ระวังสุขภาพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ชูวิทย์&#039; ชี้ &#039;ธนาธร&#039; พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย ข่าว

‘ชูวิทย์’ ชี้ ‘ธนาธร’ พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดสามชุก ข่าวอาชญากรรม

ช็อกในช็อก! ตรวจผับเมืองสุพรรณ เจ้าอาวาสควง 2 พระลูกวัดนั่งดื่มหรา แถม 1 คนฉี่ม่วง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมิว สิริลภัส เครียดมรสุมชีวิต เกือบสูญเสียคุณแม่ ถูกสแกมเมอร์หลอกเงิน 1.2 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวันฉายเตะขาหัก ข่าวกีฬา

ตะวันฉาย ขาหัก หลังแพ้น็อกยกแรก มวย ONE ลุมพินี 137 แฟนมวยแห่ส่งกำลังใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจญี่ปุ่นเร่งสอบหลังคู่รักเสียชีวิตในซาวน่าส่วนตัว ข่าวต่างประเทศ

ต้นตอสลด คู่รักญี่ปุ่นขังดับซาวน่ามรณะ หนีตายทรมาน ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 20 12 68 ดูดวง

4 ราศี การเงินรั่วแบบไม่รู้ตัว ค่าจุกจิกกินงบทั้งวัน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 14:55 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 15:01 น.
103
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กำนันยอง เลือกตั้งอบต สงขลา

ปมลอบยิง “กำนันยอง” เหตุเลือกตั้งอบต.ระอุ ก่อนถูกดักยิง-มีสายลึกลับโทรหา

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

สิ้นครูเพลง “มนัส ปิติสานต์” จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 98 ปี

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

ช่อ ขอทุกคนอย่าหลงกล ”ไอโอทหาร“ ปั่นเฟกนิวส์ ดิสเครดิตหน้าเลือกตั้ง

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
Back to top button