ด่วนพบแล้ว “ร่าง 2 วีรบุรุษเนิน 350” เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ 2 เผยพบร่าง 2 กำลังพลทหารที่เสียชีวิต จ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน และพลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา เร่งเคลื่อนย้านออกจากพื้นที่ปฏิบัติการเนิน 350
ก่อนหน้านี้ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เปิดเผยถึงหน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ที่ได้ตรวจพบร่างทหารทั้ง 2 นายแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าฝ่ายกัมพูชาอาจมีการวางวัตถุระเบิดไว้ในบริเวณดังกล่าว
ล่าสุด ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ยืนยันว่าได้พบร่าง 2 วีรบุรุษแนวหน้าของไทยที่เสียชีวิตในพื้นที่ปฏิบัติการเนิน 350 แล้ว
โดยวันนี้ (20 ธ.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลตรี วิธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทัพบกได้รับรายงานล่าสุดจากกองทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดน บริเวณปราสาทตาควาย และพื้นที่เนิน 350 โดยกองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า ได้พบร่างกำลังพลทหารที่เสียชีวิต 2 นาย ได้แก่ จ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน และพลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา ในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างวีรบุรุษทั้งสองนายกลับมายังพื้นที่ส่วนหลัง
สำหรับสถานการณ์การควบคุมพื้นที่ ปัจจุบันฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้นได้แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสถาปนาความมั่นคง ณ ที่หมายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทัพบกจะได้รายงานให้ทราบต่อไป.
