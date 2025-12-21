ด่วนที่สุด! อรัญประเทศ สั่งอพยพทันที หลังเสียงอาวุธหนักถล่มชายแดนสระแก้ว พ่อค้า-แม่ค้าหนีตายวุ่น
เทศบาลเมืองอรัญฯ ประกาศภาวะฉุกเฉิน ให้ปชช. ย้ายไปศูนย์พักพิงด่วน ใครไม่มีรถไปรวมตัว “ลานสยามมินทร์” หลังเสียงระเบิดดังสนั่นนับ 10 ครั้ง
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาตึงเครียดถึงขีดสุด เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา มีรายงานจากสื่อมวลชนหลายสำนัก ระบุว่า พื้นที่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ว่าเกิดความโกลาหลขึ้นเมื่อชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างเร่งขนย้ายสิ่งของและอพยพหนีตาย หลังได้ยินเสียงคล้ายอาวุธหนักดังสนั่นหวั่นไหวหลายระลอก
เหตุการณ์ระทึกเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.50 น. มีรายงานว่าได้ยินเสียงดังคล้ายอาวุธสงครามหรืออาวุธหนักดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียง อำเภออรัญประเทศ โดยในช่วงเวลาเพียงไม่ถึง 10 นาที มีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นนับ 10 ครั้ง ส่งผลให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต้องเร่งประกาศเตือนลูกบ้านให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยด่วน
ต่อมาในเวลา 14.10 น. เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเป็นทางการ ให้เดินทาง อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงทันที เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน
สำหรับประชาชนที่ไม่มียานพาหนะส่วนตัว ทางเทศบาลเมืองอรัญญประเทศได้จัดเตรียมรถรับ-ส่งไว้คอยอำนวยความสะดวก โดยให้ประชาชนไปรวมตัวกันที่ ลานสยามมินทร์ หน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป
อ้างอิงจาก เฟซบุ๊ก เพจ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ระบุว่า “ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 เนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และในพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิง หากไม่มีรถยนต์ให้เดินทางมาขึ้นรถได้ที่ อาคารกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป ขอให้รับฟังข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ หรือทางราชการเท่านั้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชาเหิมเกริม! ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.หน่วย ทร. ชนวนเหตุรบเดือดชายแดน
- ประวัติ น้องมาเฟีย สาวไทยในเขมรปากแซ่บ ด่าเพื่อนร่วมชาติ เพจดังแฉวีรกรรมเพียบ (มีคลิป)
- ครูเดวิด ดับมั่นสาวเขมร บูลลี่คนไทยโง่อังกฤษ ด่ากลับแรง พูดมั่วแต่กล้าสอนคนอื่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: