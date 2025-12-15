ข่าวการเมือง
“จ๋าย ไททศ” โพสต์ ใครจะชั่วเอาชีวิตคนไปแลกกระแสชาตินิยม ไม่เชื่อหรอก
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์พูดถึงสงครามชายแดนไทยกัมพูชา ใครจะชั่วเอาชีวิตคนไปแลกปลุกกระแสชาตินิยม ไม่มีจริง ไม่เชื่อหรอก
จ๋าย ไททศมิตร หรือ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี นักร้อง นักแสดงคนดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า “เห็นบางสื่อบอกว่าสงครามชายแดนยืดเยื้อ เพราะต้องการปลุกกระแสชาตินิยม บ้า ใครมันจะไปชั่วเอาชีวิตคนบริสุทธิ์และทหารชั้นผู้น้อยไปแลกเป็นผักปลาแบบนั้น บ้า ไม่จริง ไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อ”
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวได้เข้ามีชาวเน็ตเข้ามาแสดงเห็นกันเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงมีคนแชร์ต่อออกไปมากถึง 3 พันกว่าครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กู้ชีพเล่าวินาทีบีบหัวใจ ช่วยพี่ทหารไทย หันมาถาม “ผมจะรอดมั้ย?”
- แพรรี่ เดือด ปวิน แซะหากินกับชาตินิยม ถามกลับ ‘เมื่อไหร่เลิกนิสัยอ๋องยาคุม’
- ด่วน! เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทหารกัมพูชา ยิง BM-21 โจมตีบ้านเรือนริมชายแดน
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก
37 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี
31 นาที ที่แล้ว
Line News
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สถานทูตรัสเซีย แจงข่าวลือ ทหารรับจ้างรัสเซีย ไม่เป็นความจริง ยันหนุนสันติภาพไทย-กัมพูชา
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
กรมศิลป์ฯ ตอบแล้วกรณี “ปราสาทตาควาย” ถูกใช้เป็นฐานรบ ซ่อมแซมได้แค่ไหน?
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า ฉีกสัญญาการค้า ไทย-กัมพูชา หากยังไม่ยุติศึกชายแดน
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ทัวร์เมสซี่ในอินเดีย ดราม่าไม่เลิก ! ดาราบอลลีวูดโดนโห่ สตาร์ฟ้าขาวเจอโยงการเมืองสนั่น
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
จุกอก! เหลือเฟือ มกจ๊ก ตลกดัง เสียหลานชาย ทหารกล้ารายที่ 7 พลีชีพในสมรภูมิรบ
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เบื้องหลังเหตุสลด “หาดบอนได” ชาวบ้านซ่อนผู้หนีภัย-ไลฟ์การ์ดช่วยนทท.จมน้ำ อัปเดตอาการฮีโร่แย่งปืนล่าสุด
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 15 ธ.ค. เช็กเวลา-ช่องดูสดที่นี่
7 ชั่วโมง ที่แล้ว