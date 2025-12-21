นักชกจีน เคลื่อนไหวแล้วหลังเตะ “ตะวันฉายขาหัก” ลุ้นพักตัวยาวแค่ไหน ?
นักชกจีน เปิดเผยความรู้สึกหลังทราบข่าวอาการเจ็บ “ตะวันฉาย” ซ้ายดารา ที่ขาหัก 2 ท่อนต้องพักรักษาตัวยาว ด้านแฟนสาว ฟีม สาวิตา เปิดภาพพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังขึ้นเขียง
วันที่ 21 ธันวาคม 2025 หลิว เมิง หยาง (LiuMeng yang) นักชกสายอึดจากแดนมังกรเปิดใจถึงกรณี ซ้ายดารา ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ได้รับบาดเจ็บจากไฟต์ล่าสุดในศึกมวยวัน (OneFC) ลุมพินี 137 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตอนนี้อาการเบื้องต้นนั้นยืนยันแล้วว่า ขาหัก 2 ท่อน และต้องรอประเมินจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนตามลำดับ
ด้วยเหตุนี้ หลิว เมิง หยาง นักสู้จากจีนซึ่งชนะทีเคโอตะวันฉายด้วยเวลา 52 วินาทีของยกแรก จึงเปิดใจหลังทราบข่าวดังกล่าว โดยระบุ ตอนที่ชนะตะวันฉายมาได้ ตนดีใจมาก แต่ยิ่งไปกว่านั้น คือ รู้สึกห่วงอาการบาดเจ็บของเขาเพราะตอนล้มลงถึงกับถูกหามออกไป ตนรู้สึกว่าอาการหนักมาก หวังว่าอีกฝ่ายจะหายได้ในเร็ววัน และกลับคืนสู่สังเวียนอีกครั้ง สู้ๆ !
สำหรับเป้าหมายต่อไป หลิว เมิง หยาง เปิดเผยว่า เขาต้องการชิงแชมป์โลกกับซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ที่ปัจจุบันครองในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวต
ด้านของฟีม สาวิตา ภรรยาของตะวันฉาย อัปเดตอาการล่าสุดของกำปั้นไทยวัย 26 ปี ซึ่งปัจจุบันออกจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
โดยระบุว่า “ออกจากห้องผ่าตัดแล้ว เจอตะวันจิ๋วไป ยิ้มออกละนะ”
ขณะที่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักมวยคนสนิทของตะวันฉาย เขีนข้อความให้กำลังใจกำปั้นคู่ซี้ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่โชคร้ายแบบนี้เช่นกัน
“วันนี้มันเป็นวันโชคร้ายที่สุดของเอง พักผ่อนไอ้น้องชาย พี่เชื่อเอ็งจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิม พี่อยู่ตรงนี้เสมอ อดทนไว้น้องรัก”.
อ่านข่าวกีฬาวันนี้ (21 ธ.ค.) สำรวจประเด็นเด็ด สรุปผลการแข่งขันในทัวร์นามเนต์ที่น่าสนใจ
- อัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025-26 หลังปืนใหญ่ทวงบัลลังก์จ่าฝูง
- ตอบให้ ตะวันฉายขาหัก สาเหตุหลักเพราะแบบนี้ คาดหัก 2 ท่อนโชคดีในโชคร้าย
- ตะวันฉาย ขาหัก หลังแพ้น็อกยกแรก มวย ONE ลุมพินี 137 แฟนมวยแห่ส่งกำลังใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: