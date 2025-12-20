บันเทิง

“แด๊กซ์” สวนเดือดเพื่อนบ้านสั้นๆ หลังถูกแจ้งความ-ลุ้นเรื่องทั้งหมดเป็นยังไง

แด๊กซ์เพื่อนบ้าน มีปัญหาอะไร
แด๊กซ์ ROCK RIDER อดีตนักร้องนำวงบิ๊กแอส ฉะกลับ ไอ้หนูเล่าให้หมด! หลังถูกเพื่อนบ้านแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย

จากกรณีชายรายหนึ่งซึ่งเป็น “เพื่อนบ้าน” ที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับ “อดีตนักร้องชื่อดัง” ได้เข้าแจ้งความกับ สน.คันนายาว โดยอ้างว่าถูกอดีตนักร้องบุกจู่โจมทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ เหตุเกิดเมื่อ 1 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา โดยระบุพฤติการณ์คู่กรณีมีการโวยวายใส่ จากนั้นยังปิดประตูรถกระแทกใส่จนได้รับบาดเจ็บที่แขนขวา

นอกจากนี้ยังเล่าถึงที่มาของปมขัดแย้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถขวางหน้าบ้านซึ่งทั้งคู่เคยมีปากเสียงกันเมื่อต้นปี จนตอนนี้ต้องหนีไปนอนคอนโดฯ เพราะเกิดความหวาดกลัว โดยปัจจุบันเพื่อนบ้านคู่กรณีระบุตนเองหลบอยู่ได้ 2 อาทิตย์แล้ว

ล่าสุด “แด๊กซ์” เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด อดีตนักร้องดังวงบิ๊กแอส แชร์ลิงก์ข่าวฉาวดังกล่าวผ่านแฟนเพจของตัวเอง @DAX ROCK​ RIDER พร้อมระบุข้อความโต้กลับดุเดือดไม่น้อย โดยระบุว่า “เล่าให้หมดไอ่หนูว่าก่อนเหตุการณ์นี้ เมิงทำเรื่องอะไรไว้? แล้ววันนั้น “ไม่มีการทำร้ายร่างกาย” อย่ามั่ว”

“อ่อน มึงมีเรื่องกับชาวบ้านเขาไปทั่ว พอมีเรื่องกับกูทำฟ้องสื่อ”

ดราม่าพี่แด๊กเพื่อนบ้าน
เท่านั้นไม่พอ พี่แด๊กยังเขียนอีก 2 ข้อความคล้ายว่าเรื่องนี้อาจจะต้องไปจบที่ศาลกับคู่กรณีเสียด้วย

“หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา #DaxRockRider”

“เอารูปผมมาลงสื่อ พร้อมข้อความ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งที่ไม่มีการทำร้ายใดๆ และเรื่องที่ลงในสื่อก็พูดไม่หมด เจอกันที่ศาล!!!”.

DAX ROCK​ RIDER update
“แด๊กซ์” สวนเดือดเพื่อนบ้านสั้นๆ หลังถูกแจ้งความ-ลุ้นเรื่องทั้งหมดเป็นยังไง

