ในหลวง โปรดเกล้าฯ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม ประจำปี 2567
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2567 วันแรก รวม 1,037 คน
เมื่อวานนี้ (20 ธ.ค.) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
ในการนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,037 คน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสมเกียรติและสร้างความปลาบปลื้มปิติแก่เหล่าบัณฑิตและครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันแห่งความสำเร็จนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก : FB/SPU Dynamic University
