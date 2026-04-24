เทคโนโลยี

นาซา เปิดเว็บไซต์ Your Name in Landsat สร้างชื่อตัวเอง จากภาพถ่ายดาวเทียม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 16:04 น.
นาซาเปิดเว็บไซต์ Your Name in Landsat ให้คนทั่วโลกสร้างชื่อตัวเอง จากภาพถ่ายดาวเทียม วิธีใช้งานเพื่อสร้างรูปชื่อคุณแบบฟรีๆ

โครงการ Your Name in Landsat เป็นเว็บไซต์อินเทอร์แอกทีฟจากองค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือนาซา ร่วมกับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา นำฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจโลกในโครงการ Landsat ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีมาใช้งาน

ดาวเทียมจะบันทึกภาพพื้นผิวโลกในมุมมองต่างๆ บางสถานที่บนโลกมีลักษณะภูมิประเทศ แม่น้ำ หุบเขา คล้ายคลึงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทีมงานนาซาจึงรวบรวมภาพภูมิประเทศทั้งหมดมาสร้างเป็นลูกเล่นสนุกๆ ให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย

เมื่อผู้อ่านเข้าไปพิมพ์ชื่อของตัวเองลงในเว็บไซต์ ระบบจะดึงภาพดาวเทียมที่ตรงกับตัวอักษรแต่ละตัวมาเรียงต่อกันเป็นข้อความ

วิธีการใช้งานเว็บไซต์นี้ทำได้ง่ายมาก เริ่มต้นจากผู้ใช้งานเข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงก์ https://science.nasa.gov/specials/your-name-in-landsat/

เมื่อหน้าเว็บโหลดเสร็จสิ้น คุณจะพบช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ ให้คุณพิมพ์ชื่อหรือข้อความที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอักษร A ถึง Z ลงไป จากนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะประมวลผลดึงภาพถ่ายดาวเทียมที่ดูคล้ายตัวอักษรเหล่านั้นมาเรียงติดกัน

ถ้าคุณนำเมาส์ไปชี้หรือแตะที่ภาพตัวอักษรแต่ละตัว ระบบจะแสดงข้อมูลพิกัดละติจูด ลองจิจูด ของสถานที่จริงบนโลกให้ทราบทันที

หลังจากได้ภาพชื่อตัวเองแล้ว คุณสามารถบันทึกหรือแบ่งปันภาพดังกล่าวไปให้เพื่อนดูได้ เว็บไซต์มีปุ่มสำหรับคัดลอกลิงก์ มีระบบสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อให้คุณสแกนนำภาพไปเปิดดูหรือใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกสบาย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button