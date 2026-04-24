นาซา เปิดเว็บไซต์ Your Name in Landsat สร้างชื่อตัวเอง จากภาพถ่ายดาวเทียม
นาซาเปิดเว็บไซต์ Your Name in Landsat ให้คนทั่วโลกสร้างชื่อตัวเอง จากภาพถ่ายดาวเทียม วิธีใช้งานเพื่อสร้างรูปชื่อคุณแบบฟรีๆ
โครงการ Your Name in Landsat เป็นเว็บไซต์อินเทอร์แอกทีฟจากองค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือนาซา ร่วมกับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา นำฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจโลกในโครงการ Landsat ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีมาใช้งาน
ดาวเทียมจะบันทึกภาพพื้นผิวโลกในมุมมองต่างๆ บางสถานที่บนโลกมีลักษณะภูมิประเทศ แม่น้ำ หุบเขา คล้ายคลึงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทีมงานนาซาจึงรวบรวมภาพภูมิประเทศทั้งหมดมาสร้างเป็นลูกเล่นสนุกๆ ให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย
เมื่อผู้อ่านเข้าไปพิมพ์ชื่อของตัวเองลงในเว็บไซต์ ระบบจะดึงภาพดาวเทียมที่ตรงกับตัวอักษรแต่ละตัวมาเรียงต่อกันเป็นข้อความ
วิธีการใช้งานเว็บไซต์นี้ทำได้ง่ายมาก เริ่มต้นจากผู้ใช้งานเข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงก์ https://science.nasa.gov/specials/your-name-in-landsat/
เมื่อหน้าเว็บโหลดเสร็จสิ้น คุณจะพบช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ ให้คุณพิมพ์ชื่อหรือข้อความที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอักษร A ถึง Z ลงไป จากนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะประมวลผลดึงภาพถ่ายดาวเทียมที่ดูคล้ายตัวอักษรเหล่านั้นมาเรียงติดกัน
ถ้าคุณนำเมาส์ไปชี้หรือแตะที่ภาพตัวอักษรแต่ละตัว ระบบจะแสดงข้อมูลพิกัดละติจูด ลองจิจูด ของสถานที่จริงบนโลกให้ทราบทันที
หลังจากได้ภาพชื่อตัวเองแล้ว คุณสามารถบันทึกหรือแบ่งปันภาพดังกล่าวไปให้เพื่อนดูได้ เว็บไซต์มีปุ่มสำหรับคัดลอกลิงก์ มีระบบสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อให้คุณสแกนนำภาพไปเปิดดูหรือใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกสบาย
