สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน
สะเทือนใจ! เด็กหญิง ตัดสินใจวิ่งลงถนนให้รถชน หวังจบชีวิตหน้าโรงพัก หนีตายจากนรกบนดิน หลังถูกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน
โซเชียลแห่จี้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือด่วน เมื่อเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ได้เผยแพร่เรื่องราวสุดสะเทือนใจของเด็กหญิงรายหนึ่ง ที่พยายามจะวิ่งลงถนนเพื่อให้รถชน บริเวณหน้า สน.บางขุนเทียน หวังปลิดชีพตัวเองเพื่อหนีออกจากขุมนรก
“พม.จว. เขตพื้นที่บางขุนเทียน กก.ดส. ปคม. ช่วยตรวจสอบช่วยเหลือน้องด้วย น้องวิ่งจะให้รถชนเพื่อทำร้ายตนเองให้ตุย เหตุเพราะว่าถูกแม่เลี้ยงจะทำร้ายให้ถึงชีวิต…สื่อสังคมช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
ไปเจอน้องโดยบังเอิญ น้องจะวิ่งให้รถชนให้เสียชีวิต หน้าสน.บางขุนเทียน ตำรวจหลายนายไม่สามารถจับน้องได้เนื่องจากน้องเป็นผู้หญิง เลยวิ่งมาเรียกเจ๊ที่กำลังจะออกจากสน. เจ๊ก็เข้าไปกอดน้องด้วยความสงสาร กล่อมน้องสักพัก ดิ้นแรงมากไม่ยอม
พอถามว่าทำไมถึงอยากทำร้ายตัวเองให้หมดลม น้องบอกแม่เลี้ยงจะทำร้ายถึงชีวิต เอาขวดเบียร์ตีหัว ทุบตีทำร้าย หนูหนีออกมา ขึ้นรถแท็กซี่ไม่มีเงินจ่าย คนขับเลยมาส่งสน.
พอดีเจอ คุณไพศาล ตำรวจท่านนี้ใจดีค่ะ ท่านถามน้องว่าไปไงมาไงแล้วก็ซื้อข้าวขนมน้ำให้น้องกิน สักพักน้องก็เดินไปที่ถนนเพื่อมุ่งจะวิ่งให้รถชน เจ๊ก็ประกบน้อง กล่อมน้องให้เชื่อใจเจ๊ น้องก็คลายความกังวล เจ๊พาไปนั่งพักที่ห้องร้อยเวร ทางตำรวจก็ช่วยกันประสานกับทางหน่วยงานภาครัฐที่ดูแล ( พม ) แต่เนื่องจากต้องรอหน่วยงานทำตามขั้นตอน แล้วตำรวจก็ไม่รู้จะให้น้องอยู่ตรงไหน เจ๊เลยคุยกับตำรวจขออาสาพาน้องมาพักที่บ้านเจ๊ก่อนเพื่อความปลอดภัย แล้วลงบันทึกประจำวัน ว่าพาน้องมาดูแลระหว่างรอหน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือ
น้องบอกว่า พ่อเลี้ยงข่มขืน หลายครั้งแล้ว ทำร้ายด้วย คำว่าพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยง คือคนที่ไปซื้อตัวน้องมาจากพ่อแม่ที่เชียงราย เพื่อมาทำงานรับใช้ ในราคา 2,000 บาท แต่พ่อเลี้ยงก็ทำไม่ดีกับน้อง ทั้งยังส่งให้ผู้ชายอื่นอีก คือเท่าที่ฟังน้องเล่าคือ พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง เอามาขายค้ามนุษย์ ฝากถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะ
อัพเดทเบื้องต้น ตอนนี้ พม.รับดำเนินการละ ตอนนี้น้องอยู่กับพม.ส่วนกลางละนะ”
อ้างอิงจาก : FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
