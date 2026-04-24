ข่าวข่าวอาชญากรรม

สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 14:50 น.
70
สะเทือนใจ! เด็กหญิง ตัดสินใจวิ่งลงถนนให้รถชน หวังจบชีวิตหน้าโรงพัก หนีตายจากนรกบนดิน หลังถูกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน

โซเชียลแห่จี้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือด่วน เมื่อเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ได้เผยแพร่เรื่องราวสุดสะเทือนใจของเด็กหญิงรายหนึ่ง ที่พยายามจะวิ่งลงถนนเพื่อให้รถชน บริเวณหน้า สน.บางขุนเทียน หวังปลิดชีพตัวเองเพื่อหนีออกจากขุมนรก

“พม.จว. เขตพื้นที่บางขุนเทียน กก.ดส. ปคม. ช่วยตรวจสอบช่วยเหลือน้องด้วย น้องวิ่งจะให้รถชนเพื่อทำร้ายตนเองให้ตุย เหตุเพราะว่าถูกแม่เลี้ยงจะทำร้ายให้ถึงชีวิต…สื่อสังคมช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

ไปเจอน้องโดยบังเอิญ น้องจะวิ่งให้รถชนให้เสียชีวิต หน้าสน.บางขุนเทียน ตำรวจหลายนายไม่สามารถจับน้องได้เนื่องจากน้องเป็นผู้หญิง เลยวิ่งมาเรียกเจ๊ที่กำลังจะออกจากสน. เจ๊ก็เข้าไปกอดน้องด้วยความสงสาร กล่อมน้องสักพัก ดิ้นแรงมากไม่ยอม

พอถามว่าทำไมถึงอยากทำร้ายตัวเองให้หมดลม น้องบอกแม่เลี้ยงจะทำร้ายถึงชีวิต เอาขวดเบียร์ตีหัว ทุบตีทำร้าย หนูหนีออกมา ขึ้นรถแท็กซี่ไม่มีเงินจ่าย คนขับเลยมาส่งสน.

พอดีเจอ คุณไพศาล ตำรวจท่านนี้ใจดีค่ะ ท่านถามน้องว่าไปไงมาไงแล้วก็ซื้อข้าวขนมน้ำให้น้องกิน สักพักน้องก็เดินไปที่ถนนเพื่อมุ่งจะวิ่งให้รถชน เจ๊ก็ประกบน้อง กล่อมน้องให้เชื่อใจเจ๊ น้องก็คลายความกังวล เจ๊พาไปนั่งพักที่ห้องร้อยเวร ทางตำรวจก็ช่วยกันประสานกับทางหน่วยงานภาครัฐที่ดูแล ( พม ) แต่เนื่องจากต้องรอหน่วยงานทำตามขั้นตอน แล้วตำรวจก็ไม่รู้จะให้น้องอยู่ตรงไหน เจ๊เลยคุยกับตำรวจขออาสาพาน้องมาพักที่บ้านเจ๊ก่อนเพื่อความปลอดภัย แล้วลงบันทึกประจำวัน ว่าพาน้องมาดูแลระหว่างรอหน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือ

น้องบอกว่า พ่อเลี้ยงข่มขืน หลายครั้งแล้ว ทำร้ายด้วย คำว่าพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยง คือคนที่ไปซื้อตัวน้องมาจากพ่อแม่ที่เชียงราย เพื่อมาทำงานรับใช้ ในราคา 2,000 บาท แต่พ่อเลี้ยงก็ทำไม่ดีกับน้อง ทั้งยังส่งให้ผู้ชายอื่นอีก คือเท่าที่ฟังน้องเล่าคือ พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง เอามาขายค้ามนุษย์ ฝากถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะ

อัพเดทเบื้องต้น ตอนนี้ พม.รับดำเนินการละ ตอนนี้น้องอยู่กับพม.ส่วนกลางละนะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

ข่าวล่าสุด
โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด ข่าว

โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด

14 วินาที ที่แล้ว
ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างชื่อ &quot;กุ้งเปรี้ยว&quot; ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง ข่าว

ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” อ้างชื่อ “กุ้งเปรี้ยว” ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง

25 นาที ที่แล้ว
สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน ข่าว

สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112

56 นาที ที่แล้ว
ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก ข่าวการเมือง

ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ &quot;คดีแตงโม&quot; จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข่าว

แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาท เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้เงินเพิ่ม 400 เป็น 1,000 บาท ช่วยกลุ่มเปราะบาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ &quot;โกงแอปฯ&quot; โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด เพื่อนร่วมอาชีพ ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง ชาวเน็ตจี้ต้นสังกัดตรวจสอบ ข่าว

ไรเดอร์ “โกงแอปฯ” โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ คว่ำบาตร &quot;ก๊ก อาน&quot; คนสนิท &quot;ฮุน เซน&quot; อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ คว่ำบาตร “ก๊ก อาน” คนสนิท “ฮุน เซน” อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลขา กกต. ยืนยันระบบเลือกตั้งแข็งแกร่งมาก ยอมรับมีข้อผิดพลาด ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์โพสต์คลิปเปิดปิดประตูทุกวัน ข่าว

ไวรัลแบบงง ๆ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ลงรูปเปิด-ปิดประตูทุกวัน เพราะสาเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เขิน “หวังอี้” ชมว่าหล่อมาก เปิดทำเนียบต้อนรับสานสัมพันธ์ไทย-จีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง &quot;แป้ง นาโหนด&quot; หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์ ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง “แป้ง นาโหนด” หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ เร่งสอบสาเหตุ เครื่องบิน T-50 ไถลออกนอกรันเวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป หนุ่มหล่อข้างกาย ลำไย ไหทองคำ ดีกรีดาวติ๊กต็อกหุ่นล่ำจากคาซัคสถาน บันเทิง

เปิดวาร์ป หนุ่มหล่อข้างกาย ลำไย ไหทองคำ ดีกรีดาวติ๊กต็อกหุ่นล่ำจากคาซัคสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ยื่นศาลซ้ำ ขอให้ 10 สส. พรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดนนี่ ศรีภิญโญ เผาแล้วกระดูกเป็นสีดำ ภรรยาแจงเพราะสาเหตุนี้ บันเทิง

แดนนี่ ศรีภิญโญ เผาแล้วกระดูกเป็นสีดำ ภรรยาแจงเพราะสาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า 90 วัน จาก 180 วัน เหตุยกเลิกตั๋วพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ขานรับมติยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งสอบคลิปเสี่ยแป้ง เผยแอบอัดคลิปช่วงเวลาเยี่ยมญาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน บันเทิง

เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไอซ์ รักชนก” สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้เงินเพิ่ม 400 เป็น 1,000 บาท ช่วยกลุ่มเปราะบาง

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
สหรัฐฯ คว่ำบาตร &quot;ก๊ก อาน&quot; คนสนิท &quot;ฮุน เซน&quot; อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

สหรัฐฯ คว่ำบาตร “ก๊ก อาน” คนสนิท “ฮุน เซน” อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
Back to top button