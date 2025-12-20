ในหลวง ทรงรับ รศ.เสรี วงษ์มณฑา เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ป่วยเนื้องอกในสมอง
พระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง” ทรงรับ “รศ.เสรี วงษ์มณฑา” เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ หลังป่วยเนื้องอกในสมอง
20 ธันวาคม 2568 – หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ สำนักพระราชวัง ได้ออกหนังสือที่ พว ๐๒๐๕.๕/๒๕๐๖๗ เรื่อง ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ส่งถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
เอกสารระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา อายุ 76 ปี ซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กำลังป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมอง เข้าการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ในการนี้ สำนักพระราชวังได้แจ้งให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า นำส่งใบสำคัญเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายคืนให้ต่อไป
ลงนามโดย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568
