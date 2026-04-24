“เนทันยาฮู” เผยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ล่าสุดผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้ว
เบนจามิน เนทันยาฮู เผยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ล่าสุดผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้ว ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดี และได้รับการตรวจสุขภาพเสมอ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านาย เบนจามิน เนทันยาอู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศว่าเขาได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโต ภายหลังจากที่แพทย์พบว่าเนื้องอกร้ายระยะเริ่มต้น
โดยนายเนทันยาฮูระบุว่าแพทย์ได้ผ่าตัดเนื้อร้ายออกจนหมดและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ ซึ่งเขากล่าวอีกว่าสุขภาพเขาแข็งแรงดี หลังผ่าตัดเสร็จสิ้น
เขายังกล่าวอีกว่าเขาได้ขอให้เลื่อนการเผยแพร่รายงานสุขภาพของเขาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์สู้รบของอิสราเอลและสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลอิหร่านเผยแพร่ข่าวปลอมต่อต้านอิสราเอล
ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่า เขาเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกเพื่อรักษาต่อมลูกหมากโตที่ไม่เป็นอันตรายเมื่อประมาณหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา และอยู่ภายใต้การตรวจติดตามทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ โดยพบ “จุดเล็กๆ ขนาดไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตร” ในการตรวจติดตามครั้งล่าสุด
