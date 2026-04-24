ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” เผยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ล่าสุดผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 19:29 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 19:29 น.
56

เบนจามิน เนทันยาฮู เผยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ล่าสุดผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้ว ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดี และได้รับการตรวจสุขภาพเสมอ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านาย เบนจามิน เนทันยาอู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศว่าเขาได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโต ภายหลังจากที่แพทย์พบว่าเนื้องอกร้ายระยะเริ่มต้น

โดยนายเนทันยาฮูระบุว่าแพทย์ได้ผ่าตัดเนื้อร้ายออกจนหมดและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ ซึ่งเขากล่าวอีกว่าสุขภาพเขาแข็งแรงดี หลังผ่าตัดเสร็จสิ้น

เขายังกล่าวอีกว่าเขาได้ขอให้เลื่อนการเผยแพร่รายงานสุขภาพของเขาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์สู้รบของอิสราเอลและสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลอิหร่านเผยแพร่ข่าวปลอมต่อต้านอิสราเอล

ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่า เขาเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกเพื่อรักษาต่อมลูกหมากโตที่ไม่เป็นอันตรายเมื่อประมาณหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา และอยู่ภายใต้การตรวจติดตามทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ โดยพบ “จุดเล็กๆ ขนาดไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตร” ในการตรวจติดตามครั้งล่าสุด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 19:29 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 19:29 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

