ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้คืนฐานันดรศักดิ์ “หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล” ในรอบ 47 ปี
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ คืนฐานันดรศักดิ์ให้กับ “หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล” และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน กับเหรียญรัตนาภรณ์
เมื่อวานนี้ (13 ธันวาคม 2568) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน กับเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศว่า
ตามที่ หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อทำการสมรส และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2521 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ แก่ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ เป็น หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ กับเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
อ้างอิง : ratchakitcha.soc.go.th
