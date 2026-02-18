ป้ายชื่อ “พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล” เปลี่ยนพระยศใหม่ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ” ลุ้นประกาศเป็นทางการ
ภาพไวรัลเผยป้ายชื่อใหม่ “พลเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล” เลื่อนพระอิสริยยศกรณีพิเศษ เทียบชั้น “พระเจ้าวรวงศ์เธอ” สูงกว่าเดิม รอประกาศอย่างเป็นทางการ
ในโลกออนไลน์ มีการเผยแพร่ภาพตอนหนึ่งจากข่าวในพระราชสำนัก เป็นวินาทีติดป้ายชื่อ ระบุพระนามของ “พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล” แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปและสร้างความสงสัยให้กับผู้พบเห็นคือ คำนำหน้าพระนามที่ระบุว่า “พลเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล” มีคำว่า “เจ้า” เพิ่มเข้ามา แตกต่างจากพระยศเดิมที่คุ้นเคย
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Apisit Kaewprasert ได้โพสต์ข้อความอธิบายถึงกรณีดังกล่าวเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ว่าภาพป้ายชื่อที่กำลังถูกส่งต่อกันในขณะนี้ มีจุดสังเกตสำคัญคือคำว่า “เจ้า” ที่เพิ่มขึ้นมา แม้จะดูเหมือนเป็นเพียงคำสั้นๆ แต่ในทางโบราณราชประเพณีและลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย ถือว่ามีความหมายแตกต่างกันพอสมควรในเรื่องของลำดับพระเกียรติยศ
เจ้าของโพสต์อธิบายรายละเอียดว่า สกุลยศ “พระองค์เจ้า” จัดเป็นสกุลยศชั้นอนุวงศ์ มีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาในพระมหากษัตริย์ ซึ่งในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชั้นหลัก ชั้นแรกคือ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า” ตามปกติแล้วพระบิดาต้องเป็นเจ้าฟ้า และพระมารดาต้องเป็นเจ้า (เช่น หม่อมเจ้า พระองค์เจ้า หรือเจ้าฟ้าหญิง) หรือเป็นสะใภ้หลวง หากอยู่ในรัชกาลปัจจุบันจะมีคำนำหน้าว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า” หรืออีกกรณีหนึ่งคือการได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
ส่วนชั้นที่สองคือ “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า” ซึ่งมีลำดับรองลงมา เงื่อนไขปกติคือพระบิดาเป็นเจ้าฟ้า แต่พระมารดาเป็นหม่อมสามัญชน หรือได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพิเศษเช่นกัน
สำหรับกรณีของ พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล หรือ “ท่านชายเฉลิมศึก” นั้น เดิมทีท่านเป็น “หม่อมเจ้า” ก่อนจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า” (พระองค์เจ้าตั้ง) ในรัชกาลปัจจุบัน การที่ปรากฏป้ายชื่อระบุว่า “พระเจ้าวรวงศ์เธอ” จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการสถาปนาอิสริยยศให้เพิ่มพูนขึ้นในภายหลัง เป็นกรณีพิเศษที่เลื่อนจาก พระวรวงศ์เธอขึ้นเป็น “พระเจ้าวรวงศ์เธอ”
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงพระอิสริยยศอย่างเป็นทางการ จะต้องรอประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อยืนยันความถูกต้องและรายละเอียดของการสถาปนาครั้งนี้ต่อไป การเปลี่ยนแปลงบนป้ายชื่อดังกล่าวจึงถือเป็นสัญญาณมงคลที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระบรมวงศานุวงศ์
สำหรับ พระประวัติ พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล พระนามลำลอง “พระองค์ชายกุ๊ก” ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2493 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร กับหม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา เป็นพระราชปนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระอิสริยยศเมื่อแรกประสูติที่ “หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล” ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ทรงสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากนั้นเสด็จไปศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์ ที่วิทยาลัยเซนต์โคลัมบาดับลิน ปทรงได้รับรางวัลเรียนดีจากโรงเรียน และจากสมาคมแองโกลไทยแห่งสหราชอาณาจักรถึง 2 ครั้ง จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาที่เครือรัฐออสเตรเลีย กระทั่งสำเร็จเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต แห่งมหาวิทยาลัยแมคควอรี ในปี พ.ศ. 2519
เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทย ทรงรับราชการทหารที่ “กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก” โดยได้ทรงศึกษาเพิ่มเติมและฝึกอบรม และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ด้านการทหารด้านการป้องกัน คชรน. ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก และโรงเรียนรังสีวิทยาและนิวเคลียร์เคมีชีวภาพกองทัพบกสหรัฐ หรือที่เรียกว่า หลักสูตร CBRN
ทรงเป็นวิทยากรอบรมหน่วยงานทั้งหน่วยทหารและพลเรือนในต่างประเทศ เช่น องค์การห้ามอาวุธเคมี, คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และตรวจสอบแห่งสหประชาชาติ (UNMOVIC), สำนักงานกิจการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (UNODA), องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลีย (ANSTO) และทรงอบรมหน่วยงานทางทหาร เช่น หลักสูตรส่งทางอากาศ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ, หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, หลักสูตรปฎิบัติการต่อต้านก่อการร้าย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นต้น
ทรงเชี่ยวชาญด้านการทหาร
พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ เคยทรงดำรงแหน่งรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ผู้ชำนาญการกองทัพบก และเคยทรงดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
แม้ทรงเกษียณอายุราชการ ยังทรงรับหน้าที่ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และประธานคณะกรรมการ BWC ประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และยังทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคขององค์การอนามัยโลก และทรงเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี และทรงงานเกี่ยวกับการป้องกัน คชรน. (CBRN) โดยทรงร่วมเป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้บรรยายอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย
– ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสนธิสัญญาพหุภาคีเกี่ยวกับการลดอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ในกรุงเจนีวา และกรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์
– เป็นผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีในอิรักสำหรับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษแห่งสหประชาชาติ และคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบของสหประชาชาติ (พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2545-2546)
– ทำงานเป็นผู้ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีของสหประชาชาติในอิรัก
– ประธานคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต และสะสมอาวุธชีวภาพและสารพิษ และว่าด้วยการทำลายอาวุธดังกล่าว (BWC)
– ประธานของคณะทำงานของ NSC เรื่องภัยคุกคามทางชีวภาพและทางเคมี
กระทั่ง พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ เป็น พลเอก และต่อมา พ.ศ. 2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล และได้มีพระราชพิธีสถาปนาอย่างเป็นทางการในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
