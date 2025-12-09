ข่าว

คลิปกองทัพภาค 2 เผย “ในหลวง” ทรงรับผู้เสียชีวิตวัย 55 ปี ขณะอพยพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 15:22 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 15:22 น.
78
ในหลวงทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย
ภาพ @กองทัพภาคที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย รวมทั้งการตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อดูแลประชาชน

วันที่ 9 ธันวาคม 2568 กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่คลิปวิดิโอประชาสัมพันธ์ กรณีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ขอสรุปผลการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ที่สำคัญ ดังนี้

จัดกำลังจิตอาสา โดยมีจิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน, ประชาชนจิตอาสา และ รด.จิตอาสา เข้าดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด จัดตั้ง โรงครัวพระราชทาน ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ 3 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอปราสาท และพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อดูแลด้านอาหารแก่ผู้ที่อพยพ

ขณะที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ตำรวจภูธร จ.บุรีรัมย์ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมและอำนวย ความสะดวกในการจัดงานศพของนายประหยัด ปาลี อายุ 55 ปี ชาวอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เสียชีวิตจากอาการตื่นตระหนักและเกิดอาการช็อกในระหว่างการอพยพ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา

โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ณ วัดโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย รวมทั้งการตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อดูแลประชาชน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ยืนยันจะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง.

ขอบคุณคลิป : Facebook @PrArmy2

