คลิปกองทัพภาค 2 เผย “ในหลวง” ทรงรับผู้เสียชีวิตวัย 55 ปี ขณะอพยพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย รวมทั้งการตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อดูแลประชาชน
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่คลิปวิดิโอประชาสัมพันธ์ กรณีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ขอสรุปผลการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ที่สำคัญ ดังนี้
จัดกำลังจิตอาสา โดยมีจิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน, ประชาชนจิตอาสา และ รด.จิตอาสา เข้าดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด จัดตั้ง โรงครัวพระราชทาน ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ 3 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอปราสาท และพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อดูแลด้านอาหารแก่ผู้ที่อพยพ
ขณะที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ตำรวจภูธร จ.บุรีรัมย์ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมและอำนวย ความสะดวกในการจัดงานศพของนายประหยัด ปาลี อายุ 55 ปี ชาวอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เสียชีวิตจากอาการตื่นตระหนักและเกิดอาการช็อกในระหว่างการอพยพ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ณ วัดโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ยืนยันจะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง.
ขอบคุณคลิป : Facebook @PrArmy2
