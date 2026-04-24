ข่าว

ไวรัลแบบงง ๆ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ลงรูปเปิด-ปิดประตูทุกวัน เพราะสาเหตุนี้

sukanlaya s. เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 13:46 น.
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์โพสต์คลิปเปิดปิดประตูทุกวัน

ไวรัลศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก โพสต์คลิปเปิด-ปิดประตูทุกวัน ชาวเน็ตคาดสาเหตุทำเพื่อสิ่งนี้

โซเชียลแห่มุงเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก โพสต์คลิปวิดีโอและรูปภาพขณะเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เปิดและปิดประตูหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรเป็นประจำทุกวัน จนทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องนำคลิปเหล่านี้มาอัปเดตลงโซเชียลมีเดียในทุก ๆ วัน

ต่อมามีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นสอบถามแอดมินเพจโดยตรงว่า “ขอทราบประโยชน์การปิดเปิดในแต่ละวันแล้วเอามาลง facebook ครับ” แอดมินเพจจึงเข้ามาตอบข้อสงสัย พร้อมใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานที่อย่างละเอียด โดยระบุว่าเวลาเปิดและปิดประตูหน้าศาลคือ 06.00 น. ถึง 18.00 น. พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้เดินทางมาเข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

“ขอบคุณที่ติดตามข่าวสารของทางเพจเราค่ะ เวลาเปิดประตู 06.00 ถึง 18.00 แอดฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ หากอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ ขอเรียนเชิญเข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ถึงวันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) โดยจองเข้าชมในระบบหรือวอร์คอินเข้ามาได้เลยค่ะ

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ยินดีต้อนรับค่ะ หรือโทร 055 247 304 ค่ะ”

ภาพจาก Facebook : ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

แม้แอดมินเพจจะไม่ได้ให้คำตอบถึงเหตุผลในการโพสต์คลิปอย่างตรงไปตรงมา แต่มีผู้ใช้งานโซเชียลรายอื่นเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ทางเพจต้องแจ้งเวลาเปิดและปิดประตูอย่างสม่ำเสมอ เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายหลักที่รอติดตามโพสต์เหล่านี้คือ กลุ่มนักวิ่งที่มักจะเดินทางมาออกกำลังกายในบริเวณดังกล่าวนั่นเอง

หลังจากกลายเป็นกระแสไวรัล แอดมินเพจหันมาลงเนื้อหาอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น คลิปวิดีโอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ พร้อมให้ข้อมูลสำคัญว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นบ้านเกิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพแก่ชาติไทย

ภาพจาก Facebook : ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์
ภาพจาก Facebook : ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

ข้อมูลจาก : ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

Back to top button