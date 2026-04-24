ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 14:45 น.
ไอซ์ รักชนก สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112 ส่งผลให้ 10 สส.พรรคประชาชนอาจพ้นตำแหน่งถาวร

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

ก่อนที่ศาลฎีกามีคำสั่งประทับรับฟ้อง คดีดังกล่าวไว้พิจารณา และมีคำสั่งให้ สส.พรรคประชาชนจำนวน 10 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำพิพากษานั้น

ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.พรรคประชาชน ซึ่งไม่ได้อยู่ 10 รายชื่อ สส. ได้แชร์ข้อความของ มุนินทร์ พงศาปาน ที่ระบุว่า “ในช่วงเวลาที่ผู้คนสิ้นหวังกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย การที่ศาลฎีกาใช้ดุลพินิจให้ 10 สส. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยพิจารณาชั่งน้ำหนักระหว่างการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กับการทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เป็นการจุดประกายความหวังและความเชื่อมั่นในความปกติของกระบวนการยุติธรรมกลับมาอีกครั้ง แม้จะเป็นความหวังและความเชื่อมั่นที่ริบหรี่ แต่ก็มีความหมายมากสำหรับหลายๆ คนในช่วงเวลาแห่งความมืดมิดและสิ้นหวัง

แม้ว่าสุดท้ายแล้ว สส.​ ที่ถูกร้องจะต้องพ้นตำแหน่งไปอย่างถาวร แต่การทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างสุดความสามารถเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็เป็นคุณูปการอย่างอย่างใหญ่หลวงแล้วสำหรับสังคมที่ต้องการผู้แทนประชาชนที่แท้จริง

แม้ว่าผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร แต่ศาลฎีกาไม่ได้ถูกผูกมัดโดยการรับฟังข้อเท็จจริงและตีความกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกากำลังพิจารณาคดีใหม่ ภายใต้หลักการกฎหมายที่แตกต่าง และศาลยุติธรรมก็มีมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน จึงควรใช้หลักการและมาตรฐานที่ดีที่เป็นปกติเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนทั่วไป”

โดย สส.ไอซ์ ได้แชร์ข้อความเพิ่มเติมระบุว่า “ไม่ว่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่ พวกเราจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 14:45 น.
58
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

