ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

Aindravudh เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 14:39 น.
อ้างอิงจากบทความ “ย้อนดู ม.112 ถูกแก้และเสนอแก้ไขมาโดยตลอด เวอร์ชันปัจจุบันคือมรดกรัฐประหารปี 2519” ของเว็บไซต์ประชาไท กฎหมายหมิ่น ม.112 ไม่ใช่กฎหมายที่แก้ไขไม่ได้ เพราะในอดีตเคยถูกแก้ไขปรับเปลี่ยนมาแล้วหลายครั้งตามบริบททางการเมือง

1. อดีตก่อนปี 2519 โทษเบากว่าปัจจุบัน มีระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี เท่านั้น และไม่ได้กำหนดโทษขั้นต่ำไว้

2. จุดเปลี่ยนสำคัญ รัฐประหาร 6 ตุลาฯ 2519 (เวอร์ชันปัจจุบัน)

ม.112 ฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นผลผลิตจากการทำรัฐประหาร

หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ออกคำสั่งฉบับที่ 41 ทำการ เพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้น * เปลี่ยนเนื้อหาเป็น “ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี” (มีการกำหนดโทษขั้นต่ำ และเพิ่มโทษขั้นสูง) ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ถูกใช้งานมายาวนานเกือบ 50 ปีจนถึงทุกวันนี้

ความพยายามผลักดันเพื่อแก้ไขล่าสุด ข้อเสนอของพรรคก้าวไกล ต้องการดึงกฎหมายฉบับนี้กลับไปสู่ความปกติทางประชาธิปไตย โดยยกเอานโยบายของพรรคก้าวไกลมาสรุปให้เห็นภาพชัดเจนว่า ทิศทางการ “ขอแก้ไข” นั้นหน้าตาเป็นอย่างไร

ลดบทลงโทษให้ได้สัดส่วนและเป็นสากล

หมิ่นประมาทกษัตริย์: จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมิ่นประมาทพระราชินี รัชทายาทฯ: จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ย้ายหมวดหมู่กฎหมาย: นำ ม.112 ออกจาก “หมวดความมั่นคงของรัฐ” เพื่อไม่ให้ถูกตีความเหมารวมว่าการวิจารณ์คือการบ่อนทำลายชาติ

จำกัดผู้มีสิทธิแจ้งความ: เปลี่ยนให้เป็นความผิดที่ “ยอมความได้” และกำหนดให้ “สำนักพระราชวัง” เป็นผู้มีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์เพียงผู้เดียว เพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มการเมืองนำกฎหมายนี้ไปใช้แจ้งความเพื่อกลั่นแกล้งกันเอง

มาตรา 112 ฉบับปัจจุบันที่มีบทลงโทษรุนแรง (3-15 ปี) ไม่ใช่เนื้อหาดั้งเดิมตามปกติของกฎหมายไทย แต่ถูกแก้ไขให้เข้มงวดขึ้นโดยคณะรัฐประหารในปี 2519 ข้อเสนอให้แก้ไขในปัจจุบันจึงเป็นความพยายามที่จะปรับลดโทษ จัดหมวดหมู่ใหม่ และอุดช่องโหว่การแจ้งความกลั่นแกล้ง เพื่อให้กฎหมายสอดคล้องกับหลักนิติธรรมสากลมากขึ้น

