สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำทีมแกนนำพรรคภูมิใจไทย จัดงานสัมมนาปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 งานนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกนพูดแล้วทำพลัส มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมวางทิศทางการทำงานมากมาย เช่น ไชยชนก ชิดชอบ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นายอนุทินแจ้งกำหนดการสำคัญว่า วันที่ 14 มีนาคมนี้ จะมีรัฐพิธีเปิดการประชุมรัฐสภา จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการประชุมสภานัดแรกเพื่อลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรกับรองประธานสภาอีก 2 คน เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ประธานสภาคนใหม่จะนัดประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีต้องรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี กว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ต้องใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนอีกระยะหนึ่ง
ส่วนกรณีที่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยระบุว่าการจัดตั้งรัฐบาลคืบหน้าไปมากแล้วนั้น นายอนุทินชี้แจงว่าขอให้รอเป็นไปตามขั้นตอน การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีต้องรอให้ได้ตัวนายกรัฐมนตรีก่อน
นายอนุทินยังตอบคำถามเรื่องพรรคการเมืองอื่นประกาศพร้อมเป็นฝ่ายค้าน โดยให้สัมภาษณ์ว่า “พรรคการเมืองต้องพร้อมเป็นทุกบทบาท พรรคภูมิใจไทยก็เช่นกัน ที่เคยเป็นรัฐบาล แต่อยู่ดี ๆ ก็เป็นฝ่ายค้าน เราก็เป็นมาแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราเป็นผู้แทนราษฎร อยู่บทบาทไหนก็ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ อย่าง สส.พรรคประชาชนที่เป็นฝ่ายค้านมาตลอด ไม่เคยเป็นรัฐบาล ก็ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มาก ดังนั้นอย่ายึดติดว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน”
ประวัติ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
รัฐพิธีเปิดประชุมสภาคือพิธีการสำคัญของประเทศไทย พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน หรือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปทำหน้าที่ พิธีนี้เปรียบเสมือนการประกาศให้ประชาชนรับทราบว่าตัวแทนที่พวกเขาเลือกตั้งเข้ามาพร้อมเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศแล้ว
ธรรมเนียมนี้เริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ประเทศไทยมีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2470 โดยพระองค์รับสั่งให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระราชดำรัสไปอ่านเปิดการประชุม
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยจัดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยใช้ประเพณีเดิม ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งไปอ่านเปิดประชุมเช่นกัน ต่อมาจึงเกิดรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวาคม 2476
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบุขั้นตอนชัดเจนว่า ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไป จะต้องเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก พระมหากษัตริย์จะเสด็จมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมด้วยพระองค์เอง หรือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มาทำพิธี
สำหรับรัฐพิธีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ กระทรวงการต่างประเทศ พระองค์มีพระราชดำรัสให้สมาชิกรัฐสภาตระหนักถึงความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
สาระสำคัญที่สุดของรัฐพิธีนี้คือพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์ สมาชิกรัฐสภาทุกคนต้องน้อมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ชาติบ้านเมืองต่อไป
