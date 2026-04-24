ข่าวการเมือง

เลขา กกต. ยืนยันระบบเลือกตั้งแข็งแกร่งมาก ยอมรับมีข้อผิดพลาด ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 14:14 น.
เลขา กกต. ยืนยันระบบเลือกตั้งแข็งแกร่งมาก ยอมรับมีข้อผิดพลาด คือการนำการนำคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาทำงาน ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

นายแสวง บุญมี เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการถอดบทเรียนการเลือกตั้งปี 69 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า ทาง กกต. ได้ถอดบทเรียนแล้ว มีทั้งสิ่งที่ประชาชนอยากเห็น สิ่งที่ประชาชนสงสัย และสิ่งที่ กกต.เห็นเอง แต่ที่ยืนยันได้ คือ ระบบเลือกตั้งของเราแข็งแกร่งมาก ส่วนตัวคิดว่าไม่มีใครที่จะสามารถเข้ามาแทรกแซงหรือบอกให้ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรได้ โดยตรงจุดนี้คือการเลือกตั้งในหน่วย การเลือกตั้งนอกหน่วยเป็นอีกประเด็นหนึ่ง

แต่สิ่งที่เกิดข้อผิดพลาด คือ การนำคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวนเกือบ 1 ล้าน 6 แสนคน มาทำงานเกี่ยวกับระเบียบ ซึ่งมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาด แม้ว่าจะมีการตรวจสอบได้ แต่ก็จะต้องพัฒนาในส่วนนี้ให้ได้และให้ดีขึ้น

อีกส่วนคือการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในการที่จะให้ประชาชนเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งอาจจะนำเทคโนโลยี เช่น การติดตั้งกล้อง ซึ่งจะทำให้ กปน. และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระมัดระวังในการกระทำผิด หากมีเหตุการณ์ใดก็สามารถดูจากกล้องวงจรปิดได้

ทั้งนี้ กกต. ได้ออกแบบการป้องกันการทุจริต ซึ่งระบบสามารถตรวจจับการกระทำผิด รวมทั้งการป้องกันในระดับดี เรื่องการทุจริตในหน่วยถึงจะเกิดขึ้นก็สามารถจับได้ และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ยากมาก แต่หากเป็นเรื่องผิดพลาดหรือเกิดข้อบกพร่อง เช่น การจำหน่ายบัตรให้ผู้มีสิทธิ์ที่บางครั้งฉีกบัตร นำต้นขั้วไปด้วย หรือขานคะแนนผิดก็ยังเป็นข้อผิดพลาดอยู่

ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไข ทุกที่ที่มีเหตุเช่นนี้ ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก แต่จะต้องทำให้ดีกว่าเดิม หากจะไม่ให้เกิดขึ้นเลย อาจจะเป็นเรื่องยาก เนื่องจากคนทำงาน 10 กว่าชั่วโมง และนับล้านคน แม้จะเกิดข้อผิดพลาดเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าน้อย เมื่อเทียบกับคนถึง 1,600,000 คน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรจะเกิดข้อผิดพลาด เพราะคนมองว่าข้อผิดพลาดคือการทุจริต จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง

ส่วนการดำเนินคดีนั้น เมื่อเห็นข้อเท็จจริงแล้ว จะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ อยู่ที่ผลการสอบสวนว่าเจตนาหรือผิดพลาด ถ้ามีเจตนาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่สุจริต ก็จะต้องแจ้งความดำเนินคดี แต่หากผิดหลง ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการเลือกตั้ง ก็จำเป็นจะต้องนำมาปรับปรุงในทางการบริหารต่อไป

แต่ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปบางส่วนแล้ว เช่นเดียวกับกรณีที่ กปน. ในพื้นที่ จ.ลำพูน และสุพรรณบุรี ทาง กกต. ก็ได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว ซึ่งในบางพื้นที่ได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว และอีกบางส่วนอยู่ในสำนวนก็มี ขณะที่คดีความร้องทุกข์จากการเลือกตั้ง ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 250 เรื่อง

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีการเลือกตั้งของ กปน. ในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี นายแสวง กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเกิดความผิดปกติ เพราะมีคะแนนกระโดดเยอะมากนับหลักร้อยคะแนน ซึ่งจากประสบการณ์ เวลานับคะแนนใหม่ จะไม่เกิน 1 หรือ 2 คะแนน แต่ในจังหวัดนี้ผิดปกติ

ซึ่งเรื่องนี้ กกต.พิจารณาแล้ว ได้สั่งให้ลงไปสอบสวนเพิ่มเติม จะเป็นแค่ 2 หน่วย หรือยังมีหน่วยอื่นด้วย โดยต้องดูว่าเกิดจากความผิดพลาดหรือทุจริตเป็นกระบวนการ มีคนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ จึงต้องมีการลงไปสอบเพิ่มเติม

โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด ข่าว

โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด

34 วินาที ที่แล้ว
ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างชื่อ &quot;กุ้งเปรี้ยว&quot; ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง ข่าว

ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” อ้างชื่อ “กุ้งเปรี้ยว” ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง

25 นาที ที่แล้ว
สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน ข่าว

สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112

56 นาที ที่แล้ว
ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก ข่าวการเมือง

ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ &quot;คดีแตงโม&quot; จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข่าว

แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาท เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้เงินเพิ่ม 400 เป็น 1,000 บาท ช่วยกลุ่มเปราะบาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ &quot;โกงแอปฯ&quot; โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด เพื่อนร่วมอาชีพ ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง ชาวเน็ตจี้ต้นสังกัดตรวจสอบ ข่าว

ไรเดอร์ “โกงแอปฯ” โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ คว่ำบาตร &quot;ก๊ก อาน&quot; คนสนิท &quot;ฮุน เซน&quot; อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ คว่ำบาตร “ก๊ก อาน” คนสนิท “ฮุน เซน” อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลขา กกต. ยืนยันระบบเลือกตั้งแข็งแกร่งมาก ยอมรับมีข้อผิดพลาด ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์โพสต์คลิปเปิดปิดประตูทุกวัน ข่าว

ไวรัลแบบงง ๆ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ลงรูปเปิด-ปิดประตูทุกวัน เพราะสาเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เขิน “หวังอี้” ชมว่าหล่อมาก เปิดทำเนียบต้อนรับสานสัมพันธ์ไทย-จีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง &quot;แป้ง นาโหนด&quot; หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์ ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง “แป้ง นาโหนด” หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ เร่งสอบสาเหตุ เครื่องบิน T-50 ไถลออกนอกรันเวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป หนุ่มหล่อข้างกาย ลำไย ไหทองคำ ดีกรีดาวติ๊กต็อกหุ่นล่ำจากคาซัคสถาน บันเทิง

เปิดวาร์ป หนุ่มหล่อข้างกาย ลำไย ไหทองคำ ดีกรีดาวติ๊กต็อกหุ่นล่ำจากคาซัคสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ยื่นศาลซ้ำ ขอให้ 10 สส. พรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดนนี่ ศรีภิญโญ เผาแล้วกระดูกเป็นสีดำ ภรรยาแจงเพราะสาเหตุนี้ บันเทิง

แดนนี่ ศรีภิญโญ เผาแล้วกระดูกเป็นสีดำ ภรรยาแจงเพราะสาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า 90 วัน จาก 180 วัน เหตุยกเลิกตั๋วพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ขานรับมติยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งสอบคลิปเสี่ยแป้ง เผยแอบอัดคลิปช่วงเวลาเยี่ยมญาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน บันเทิง

เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด

โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างชื่อ &quot;กุ้งเปรี้ยว&quot; ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง

ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” อ้างชื่อ “กุ้งเปรี้ยว” ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน

สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ &quot;คดีแตงโม&quot; จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
Back to top button