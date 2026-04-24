ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว

ลูกสาวโพสต์ภาพล่าสุด แจ็ค นิโคลสัน ฉลองวันเกิด 89 ปีที่บ้านพัก หลังเก็บตัวเงียบจากวงการบันเทิง วิจารณ์ค่านิยมสังคมฮอลลีวูดที่หมกมุ่นกับสถานะทางสังคม
แจ็ค นิโคลสัน นักแสดงระดับตำนาน หนังเรื่อง The shinning ปรากฏตัวให้แฟนภาพยนตร์เห็นอีกครั้ง ลอร์เรน ลูกสาววัย 36 ปี โพสต์ภาพถ่ายของเขาขณะฉลองวันเกิดอายุครบ 89 ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาลงบนอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมตัวเลข 89
ภาพแสดงให้เห็นนักแสดงดังสวมเสื้อโปโลสีเข้มกับกางเกงสีสนิมกำลังยิ้มปรบมืออย่างมีความสุขในห้องนั่งเล่นที่บ้านพัก
นอกจากภาพปัจจุบัน ลอร์เรนยังโพสต์ภาพเก่าของพ่อสมัยหนุ่มขณะสวมเสื้อยืดสีแดงสกรีนลายเครื่องดื่มพร้อมถือซิการ์ หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป แฟนๆ ต่างแชร์ออกไปจำนวนมาก เนื่องจาก นักแสดงวัย 89 ปีใช้ชีวิตเก็บตัวเงียบห่างหายจากพื้นที่สื่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเขาคือ How Do You Know ในปี 2553 หรือกว่า 14 ปีมาแล้ว
ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ลอร์เรนเพิ่งเขียนบทความลงในนิตยสาร ดับเบิลยู แม็กกาซีน เพื่อวิจารณ์วัฒนธรรมของฮอลลีวูด ว่าลอสแอนเจลิสเป็นเมืองหลวงแห่งความวิตกกังวลเรื่องสถานะทางสังคม ผู้คนในวงการวิ่งตามกระแสชื่อเสียง [วัฒนธรรมอินฟลูเอนเซอร์ว่ามักจะแลกโพสต์บนอินสตาแกรมกับการรับบริการออกกำลังกายฟรีหรือของรางวัล แต่ชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียเหล่านี้ไม่สามารถทำให้พวกเขาเข้าร่วมงานปาร์ตี้ระดับสูงของวงการได้
ลอร์เรนกับ เรย์ ลูกชายวัย 33 ปี มีความสนิทสนมกับพ่อมาก ทั้งสองคนเดินตามรอยพ่อเข้าสู่วงการแสดง ปัจจุบันลอร์เรนหันมาทำงานด้านการกำกับกับอำนวยการสร้าง เธอเคยโพสต์ภาพครอบครัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ภาพชุดนั้นมีพ่อ น้องชาย รวมถึง เจสัน ไรต์แมน ผู้กำกับซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเธอรวมอยู่ด้วย
อ้างอิง: Page Six / New York Post
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตนักชกแชมป์อังกฤษ เสียชีวิตวัย 58 ด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปิดตำนานยอดมวย
- พระเอกดัง ยืดอกรับ นอนกับเด็ก 16 ตอนอายุ 30 แต่ไม่ผิดพรากผู้เยาว
- ย้อนภาพ พระเอกดังวัย 13 ปี หล่อคลาสสิก ขึ้นแท่นเบอร์ต้น กลับมาเป็นที่พูดถึง
