เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ “สมเด็จพระพันปีหลวง” แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง
เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ยอดทรงมงกุฎประดับพรหมพักตร์ สื่อความหมาย “แม่ของแผ่นดิน” เริ่มก่อสร้างกุมภาพันธ์นี้
26 มกราคม 2569 — กรมศิลปากรได้เปิดเผยรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยยึดหลักการออกแบบที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี ผสานความงดงามทางศิลปกรรมที่สะท้อนถึงพระราชจริยาวัตรและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาศ ออกแบบเป็นทรงปราสาทจตุรมุข (มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตั้งอยู่เหนือฐานชาลา 2 ชั้น ซึ่งตกแต่งด้วยรูปเทวดาเพื่อสื่อความหมายถึงการเสด็จกลับสู่สวรรคาลัย จุดเด่นสำคัญอยู่ที่ส่วนยอดพระเมรุมาศ ซึ่งออกแบบเป็น “ทรงมงกุฎแปลง” ตามลักษณะเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านาย ประกอบด้วยหลังคาซ้อน 7 ชั้น เชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
ส่วนปลียอดประดับด้วย “รูปพรหมพักตร์” ซึ่งมีความหมายลึกซึ้ง 2 ประการ คือ สื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคต และสื่อถึงพระราชสมัญญา “แม่ของแผ่นดิน” ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเปรียบเสมือนมารดาที่ดูแลรักษาบุตร ดั่งพรหมของบุตร โดยที่ยอดบนสุดประดับนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตร 9 ชั้น) เพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุด
ในส่วนของการตกแต่งและโทนสี หลังคาพระเมรุมาศใช้สีฟ้าหม่นสลับกับสีปีกแมลงทับ หน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. บนพื้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำวันศุกร์ อันเป็นวันพระราชสมภพ โดยมีพื้นหลังเป็นสีชมพูซึ่งเป็นสีที่เป็นศรีของวันพระราชสมภพ ซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะ “ซุ้มหน้านาง” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรง ลวดลายประกอบได้รับแรงบันดาลใจจากพรรณไม้ต่างๆ ที่มีนามตามพระนาม “สิริกิติ์” สำหรับฉากบังเพลิงจะเป็นงานปักโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาล ประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบ และตกแต่งด้วยรูปสัตว์หิมพานต์ รวมถึงตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์การแสดงโขน นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบอื่นๆ ได้แก่ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร และทิม สำหรับใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง
ด้านการเตรียมงานประณีตศิลป์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งมอบไม้จันทน์หอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อใช้จัดสร้างพระหีบจันทน์และพระโกศจันทน์แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลาย ส่วนพระโกศพระบรมอัฐิจะจัดสร้างด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติ รูปทรง 8 เหลี่ยม ยอดทรงมงกุฎตามแบบโบราณราชประเพณี
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเค็ดเพื่อพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆ ประกอบด้วย โต๊ะหมู่ ตู้หนังสือ โต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือ เก้าอี้ และโคมไฟ โดยมีรูปแบบจัดสร้างรวม 4 แบบ
สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศจะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2569 จากนั้นกรมศิลปากรจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
ที่มา: ข้อมูลและภาพ พระลาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: