หญิงจีนคลั่ง แอร์โฮสเตสพูดภาษาอังกฤษใส่ สุดท้ายโดนไล่ลงเครื่อง
ผู้โดยสารจีน ไม่พอใจพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ใช้ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเชิญตัวลงจากเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้ผู้เดินทางท่านอื่นต้องรอเครื่องออกนานกว่ากำหนด
เที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ D7809 เส้นทางจากเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ต้องออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 สาเหตุเกิดจากผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนหนึ่งแสดงอาการไม่พอใจ โวยวายใส่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สื่อสารกับเธอด้วยภาษาอังกฤษ
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะผู้หญิงคนดังกล่าวบ่นกับพนักงานภาคพื้นดินของแอร์เอเชียที่คุกเข่ารับฟังปัญหา ตั้งคำถามว่าพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศควรพูดภาษาจีนกลางได้ หากพูดภาษาจีนพื้นฐานไม่ได้ก็ไม่สมควรทำงานบริการ
เธอยังแสดงความโกรธเกรี้ยวพร้อมตะโกนเสียงดังว่า “ฉันขอพูดให้ชัดเจนนะ ฉันมาจากประเทศจีน” เธอเรียกร้องหาคนรับผิดชอบชดเชยเวลา ขู่ว่าถ้าไม่มีใครชดเชยก็ไม่ต้องให้เครื่องบินลำนี้ขึ้นบิน ชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของเธอ ชื่นชมความอดทนของพนักงานภาคพื้นดิน
ชาฟิก จิสมา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่อยู่ในเหตุการณ์ โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่า ผู้โดยสารคนนี้เริ่มอารมณ์เสียส่งเสียงดังหลังจากเพื่อนของเธอไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เขาเดินเข้าไปตักเตือนขอให้เธอลดเสียงลง แต่เธอไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ผู้โดยสารท่านอื่นจึงช่วยแปลความหมายให้
เธอหันไปโกรธผู้โดยสารที่ช่วยแปล ชาฟิกจึงต้องเข้าไปห้ามปราม พร้อมตามหัวหน้าพนักงานต้อนรับที่พูดภาษาจีนกลางได้มาช่วยเจรจา ทว่าเธอกลับท้าทายหัวหน้าพนักงานต้อนรับให้ไล่เธอลงจากเครื่อง
นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้พนักงานได้ตักเตือนไม่ให้เธอใช้โทรศัพท์มือถือขณะเครื่องบินกำลังเตรียมขึ้นบิน กัปตันรับทราบสถานการณ์จึงตัดสินใจนำเครื่องบินกลับเข้าหลุมจอด เจ้าหน้าที่ตำรวจฉงชิ่งขึ้นมารับตัวผู้หญิงคนนี้ลงจากเครื่องบินเพื่อความปลอดภัย
เบนยามิน อิสมาอิล ผู้จัดการทั่วไปของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวพร้อมชื่นชมความเป็นมืออาชีพของลูกเรือในการรับมือกับสถานการณ์ เที่ยวบินนี้เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างปลอดภัยโดยใช้เวลาล่าช้าไปประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
