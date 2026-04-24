ข่าวต่างประเทศ

หญิงจีนคลั่ง แอร์โฮสเตสพูดภาษาอังกฤษใส่ สุดท้ายโดนไล่ลงเครื่อง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 22:46 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 10:08 น.
51

ผู้โดยสารจีน ไม่พอใจพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ใช้ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเชิญตัวลงจากเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้ผู้เดินทางท่านอื่นต้องรอเครื่องออกนานกว่ากำหนด

เที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ D7809 เส้นทางจากเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ต้องออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 สาเหตุเกิดจากผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนหนึ่งแสดงอาการไม่พอใจ โวยวายใส่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สื่อสารกับเธอด้วยภาษาอังกฤษ

คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะผู้หญิงคนดังกล่าวบ่นกับพนักงานภาคพื้นดินของแอร์เอเชียที่คุกเข่ารับฟังปัญหา ตั้งคำถามว่าพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศควรพูดภาษาจีนกลางได้ หากพูดภาษาจีนพื้นฐานไม่ได้ก็ไม่สมควรทำงานบริการ

เธอยังแสดงความโกรธเกรี้ยวพร้อมตะโกนเสียงดังว่า “ฉันขอพูดให้ชัดเจนนะ ฉันมาจากประเทศจีน” เธอเรียกร้องหาคนรับผิดชอบชดเชยเวลา ขู่ว่าถ้าไม่มีใครชดเชยก็ไม่ต้องให้เครื่องบินลำนี้ขึ้นบิน ชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของเธอ ชื่นชมความอดทนของพนักงานภาคพื้นดิน

ชาฟิก จิสมา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่อยู่ในเหตุการณ์ โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่า ผู้โดยสารคนนี้เริ่มอารมณ์เสียส่งเสียงดังหลังจากเพื่อนของเธอไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เขาเดินเข้าไปตักเตือนขอให้เธอลดเสียงลง แต่เธอไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ผู้โดยสารท่านอื่นจึงช่วยแปลความหมายให้

เธอหันไปโกรธผู้โดยสารที่ช่วยแปล ชาฟิกจึงต้องเข้าไปห้ามปราม พร้อมตามหัวหน้าพนักงานต้อนรับที่พูดภาษาจีนกลางได้มาช่วยเจรจา ทว่าเธอกลับท้าทายหัวหน้าพนักงานต้อนรับให้ไล่เธอลงจากเครื่อง

นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้พนักงานได้ตักเตือนไม่ให้เธอใช้โทรศัพท์มือถือขณะเครื่องบินกำลังเตรียมขึ้นบิน กัปตันรับทราบสถานการณ์จึงตัดสินใจนำเครื่องบินกลับเข้าหลุมจอด เจ้าหน้าที่ตำรวจฉงชิ่งขึ้นมารับตัวผู้หญิงคนนี้ลงจากเครื่องบินเพื่อความปลอดภัย

เบนยามิน อิสมาอิล ผู้จัดการทั่วไปของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวพร้อมชื่นชมความเป็นมืออาชีพของลูกเรือในการรับมือกับสถานการณ์ เที่ยวบินนี้เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างปลอดภัยโดยใช้เวลาล่าช้าไปประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

ข่าวต่างประเทศ

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

