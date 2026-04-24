เศรษฐกิจ
เอกนิติ กางแผน “คนละครึ่งพลัส” แจกเดือนละ 1,000 นาน 4 เดือน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้
“เอกนิติ” เผยเตรียมเปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ภายในเดือน พ.ค. นี้ รัฐช่วยจ่าย 60% แจกเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน
24 เม.ย. 2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ภายใต้นโยบาย “ไทยช่วยไทยพลัส” ว่าเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และตั้งเป้าเริ่มดำเนินการจ่ายเงินได้จริงในเดือนมิถุนายน
สำหรับรูปแบบการร่วมจ่าย รัฐบาลจะออกให้ 60% ส่วนประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% โดยระบบลงทะเบียนยังคงใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เช่นเดิม
แผนการจ่ายเงินเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ เดือนละ 1,000 บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน รวมวงเงินที่ประชาชนจะได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายตลอดโครงการทั้งสิ้น 4,000 บาทต่อคน
