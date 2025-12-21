ข่าว

เพจดังเฉลย “ตัดขายอวัยวะคนไทย” ส่งขายจีน ทำได้จริงไหม ?

เผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 11:38 น.| อัปเดต: 21 ธ.ค. 2568 11:38 น.
58
แฟ้มภาพ

เพจDrama-Addict สยบลือมั่ว ตัดขายอวัยวะคนไทยส่งขายจีน ในไทยมีข่าวมาตลอดแต่ไม่มากเท่าฝั่งเขมรและพม่า ตอบชัดเรื่องจริงหรือแต่ง พร้อมย้ำตามหลักแพทย์ไม่ใช่ว่าจับใครมาปลูกถ่ายกันได้ง่าย

วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama-Addict ให้ข้อมูลสยบข่าวลือหลังในกลุ่มเฟซบุ๊ก @The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ ได้มีคนตั้งคำถามถึงกระแสข่วาลือว่า การตัดอวัยวะส่งไปจีน ในไทยมีข่าวมาตลอด แต่ไม่มากเท่าฝั่งเขมรและพม่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เพราะบางคนก็เข้ามาระบุว่า ไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนด้วย

อีกตัวอย่างที่มีคนเข้าไปไล่อ่านข้อมูลที่อ้างถึงนั้น ก็ระบุอีกมุมว่า “จากโพสต์ต้นฉบับได้ไล่อ่านเม้น เค้าบอกว่าไม่ได้เอาไปปลูกถ่าย แต่เอาไปกิน ในจีนมีคนกินอะไรแบบนี้อยู่เยอะ จริงเท็จไม่รู้ แค่เล่าให้ฟังจากที่อ่านมา”

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ฝั่งของเพจดราม่าแอดดิคจึงสรุปให้สั้นๆ ว่า “เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องแต่ง” เพราะตามหลักการแพทย์การจะปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่ใช่ว่าจะจับใครมาปลูกถ่ายกันได้ง่ายง่ายต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเนื้อเยื่อมีความเข้ากันได้หรือไม่เพราะถ้าเนื้อเยื่อไม่เข้ากันก็จะ ทำให้ร่างกายของคนได้รับการปลูกถ่ายปฏิเสธอวัยวะ และเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาซึ่งอันตรายถึงตายได้และเวลาเอาอวัยวะออกมาจากร่างกายก็มีเวลาจำกัดในการส่งไปยังปลายทางเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ

“ดังนั้นไอ้เรื่องเล่าที่ว่าอยู่อยู่ไปกินเหล้าเมาตื่นมาเจอควักไตออกไป จึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ จากเงื่อนไขเรื่องการเข้ากันของเนื้อเยื่อและเวลาในการขนส่งอวัยวะตามที่อธิบายไปเป็นเรื่องเล่าประเภทตำนานเมืองนั่นเอง”

The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ
ภาพ @The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ

