เพจดังเฉลย “ตัดขายอวัยวะคนไทย” ส่งขายจีน ทำได้จริงไหม ?
เพจDrama-Addict สยบลือมั่ว ตัดขายอวัยวะคนไทยส่งขายจีน ในไทยมีข่าวมาตลอดแต่ไม่มากเท่าฝั่งเขมรและพม่า ตอบชัดเรื่องจริงหรือแต่ง พร้อมย้ำตามหลักแพทย์ไม่ใช่ว่าจับใครมาปลูกถ่ายกันได้ง่าย
วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama-Addict“ ให้ข้อมูลสยบข่าวลือหลังในกลุ่มเฟซบุ๊ก @The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ ได้มีคนตั้งคำถามถึงกระแสข่วาลือว่า การตัดอวัยวะส่งไปจีน ในไทยมีข่าวมาตลอด แต่ไม่มากเท่าฝั่งเขมรและพม่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เพราะบางคนก็เข้ามาระบุว่า ไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนด้วย
อีกตัวอย่างที่มีคนเข้าไปไล่อ่านข้อมูลที่อ้างถึงนั้น ก็ระบุอีกมุมว่า “จากโพสต์ต้นฉบับได้ไล่อ่านเม้น เค้าบอกว่าไม่ได้เอาไปปลูกถ่าย แต่เอาไปกิน ในจีนมีคนกินอะไรแบบนี้อยู่เยอะ จริงเท็จไม่รู้ แค่เล่าให้ฟังจากที่อ่านมา”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ฝั่งของเพจดราม่าแอดดิคจึงสรุปให้สั้นๆ ว่า “เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องแต่ง” เพราะตามหลักการแพทย์การจะปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่ใช่ว่าจะจับใครมาปลูกถ่ายกันได้ง่ายง่ายต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเนื้อเยื่อมีความเข้ากันได้หรือไม่เพราะถ้าเนื้อเยื่อไม่เข้ากันก็จะ ทำให้ร่างกายของคนได้รับการปลูกถ่ายปฏิเสธอวัยวะ และเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาซึ่งอันตรายถึงตายได้และเวลาเอาอวัยวะออกมาจากร่างกายก็มีเวลาจำกัดในการส่งไปยังปลายทางเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ
“ดังนั้นไอ้เรื่องเล่าที่ว่าอยู่อยู่ไปกินเหล้าเมาตื่นมาเจอควักไตออกไป จึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ จากเงื่อนไขเรื่องการเข้ากันของเนื้อเยื่อและเวลาในการขนส่งอวัยวะตามที่อธิบายไปเป็นเรื่องเล่าประเภทตำนานเมืองนั่นเอง”
อ่านข่าวเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
- ระทึกศรีราชา จ.ชลบุรี ท่อระบายน้ำระเบิดหน้าห้างดัง ช่างเชื่อมร่างกระเด็น ดับ 1 เจ็บ 1
- ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน
- สแกมเมอร์จีนหลายร้อยชีวิต ก่อจลาจลในห้องขัง ตม.ตาก พยายามหลบหนี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: