เซอร์ไพรส์! แนน ลฎาภา น้องสาว นัท นิสามณี ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

เซอร์ไพรส์! แนน ลฎาภา น้องสาว นัท นิสามณี ประกาศข่าวดี ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงานครบ 1 เดือน คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ป้ายแดง เมื่อ แนน ลฎาภา น้องสาว นัท นิสามณี ออกมาโพสต์คลิปทำเซอร์ไพรส์พี่สาว พร้อมเซอร์ไพรส์เพื่อนในวงการ และแฟนคลับเพื่อประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังจากเพิ่งครบรอบแต่งงาน 1 เดือนไปหมาด ๆ
แนน ลฎาภา โพสต์คลิปแกล้งพี่สาว นัท นิสามณี ให้ต่างฝ่ายต่างถ่ายกันตอนกินน้ำมะพร้าวสด ๆ จากรูป ก่อนที่ แนน จะหยิบที่ตรวจครรภ์ซึ่งผลปรากฎ 2 ขีด ให้นัทดู งานนี้เจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจไว้ไม่อยู่ ส่วนตัวพี่สาวเองก็ดีใจจนยิ้มแก้มปริที่กำลังจะมีหลานคนแรก เป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมาก ๆ
โดยแนนระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า “จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง…ตอนนี้กำลังจะกลายเป็น “แม่” ของใครสักคนแล้ว” ท่ามกลางคอมเมต์แสดงความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการ รวมถึงแฟนคลับที่กำลังจะได้เป็นพี่เลี้ยงออนไลน์กันแล้ว นอกจากนั้น นัท นิสามณี พี่สาวสุดที่รักก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยเช่นกัน ระบุว่า “ดีใจกับแนนมาก ๆ นะ เพราะแนนอยากท้องมาตลอด ชีอยากเป็นแม่คนมากๆ รอต้อนรับสมาชิคใหม่ในบ้านเลิศวงพงศ์”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘แนน ลฎาภา’ น้องสาวนิสามณี ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงาน ชาวเน็ตร่วมยินดี จับตาลุ้นเบบี๋
- “นัท นิสามณี” จัดงานศพให้ตัวเอง วางแผนเตรียมตัวตาย
- นัท นิสามณี ผ่าตัดแก้ “หน้าเน่า” เพราะหมอกระเป๋า หนองก้อนใหญ่มาก หวิดเสียโฉม
อ้างอิงจาก : IG nn.lardapha
