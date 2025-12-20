ไลป์ซิก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

20 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เร้ด บูลล์ อารีน่า ไลป์ซิก พบ เลเวอร์คูเซ่น The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ไลป์ซิก VS เลเวอร์คูเซ่น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ไลป์ซิก พบ เลเวอร์คูเซ่น
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : เร้ด บูลล์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Bayer 04 Leverkusen

วิเคราะห์บอล ไลป์ซิก – เลเวอร์คูเซ่น

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ไลป์ซิก

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ โอเล แวร์เนอร์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เบนยามเน เอนดริชส์, วิกโก้ โกเบล, อันโตนิโอ นูซ่า, เอเซเกียล บานซูซี่, ไรเดิล บากู, อาสซอง อูเอดราโอโก้ และ โรมูโล่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ยาน ดิโอมันเด้ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ วิลลี่ ออร์บาน, เอล ชาดาอิลเล่ บิตชิอาบู, เควิน คัมเปิล และ โยฮัน บากาโยโก้

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ปีเตอร์ กูลาสชี่, คอสต้า เนเดลโควิช, วิลลี่ ออร์บาน, คอสเตลโล่ ลูเกบ้า, เดวิด เราม์, ซาเบอร์ ชลาเกอร์, นิโคลัส ซีวัลด์, คริสตอฟ บอมการ์ทเนอร์, อันดริย่า มักซิโมวิช, คอนราด ฮาร์เดอร์และ ทิเดียม โกมิส

Credit : RB Leipzig

เลเวอร์คูเซ่น

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเซเกียล ปาลาซิออส กับ ลูคัส บาสเกซ ที่มีอาการบาดเจ็บและ จาเรลล์ ควอนซาห์ ที่ติดโทษแบน รวมไปถึง เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา, อิบราฮิม มาซ่า และ เอเลียสส์ เบน เซกีร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้งยังต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ อเล็กซ์ การ์เซีย กับ พาทริค ชิค

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บาเด้, เยนูเอล เบโลเชียน, อาร์ตูร์, มาลิค ทิลล์มัน, อเล็กซ์ อาร์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้, นาธาน เทลล่า, โยนาส ฮอฟมันน์ และ คริสเตียน โคฟาเน่

Credit : Bayer 04 Leverkusen

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ไลป์ซิก – เลเวอร์คูเซ่น

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/01/25 ไลป์ซิก 2-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 31/08/24 เลเวอร์คูเซ่น 2-3 ไลป์ซิก (บุนเดสลีกา)
  • 20/01/24 ไลป์ซิก 2-3 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 19/08/23 เลเวอร์คูเซ่น 3-2 ไลป์ซิก (บุนเดสลีกา)
  • 23/04/23 เลเวอร์คูเซ่น 2-0 ไลป์ซิก (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ไลป์ซิก

  • 12/12/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 1-3 (บุนเดสลีกา)
  • 06/12/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 6-0 (บุนเดสลีกา)
  • 02/12/25 ชนะ แมกเดเบอร์ก 3-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 28/11/25 เสมอ มึนเช่นกลัดบัค 0-0 (บุนเดสลีกา)
  • 23/11/25 ชนะ เบรเมน 2-0 (บุนเดสลีกา)

เลเวอร์คูเซ่น

  • 13/12/25 ชนะ โคโลญจน์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 10/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ เอาก์สบวร์ก 0-2 (บุนเดสลีกา)
  • 02/12/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 1-0 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 29/11/25 แพ้ ดอร์ทมุนด์ 1-2 (บุนเดสลีกา)
Credit : RB Leipzig

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ไลป์ซิก (4-3-3) : ปีเตอร์ กูลาสชี่ (GK) – คอสต้า เนเดลโควิช, วิลลี่ ออร์บาน, คอสเตลโล่ ลูเกบ้า, เดวิด เราม์ – ซาเบอร์ ชลาเกอร์, นิโคลัส ซีวัลด์, คริสตอฟ บอมการ์ทเนอร์ – อันดริย่า มักซิโมวิช, คอนราด ฮาร์เดอร์, ทิเดียม โกมิส

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บาเด้, เยนูเอล เบโลเชียน – อาร์ตูร์, มาลิค ทิลล์มัน, อเล็กซ์ อาร์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – นาธาน เทลล่า, โยนาส ฮอฟมันน์ – คริสเตียน โคฟาเน่

Credit : Bayer 04 Leverkusen

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ไลป์ซิก 2-1 เลเวอร์คูเซ่น

 

