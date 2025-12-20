ข่าวดาราบันเทิง

สิ้นครูเพลง “มนัส ปิติสานต์” จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 98 ปี

เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 16:13 น.
วงการบันเทิงเศร้า สิ้นครูเพลง “มนัส ปิติสานต์” ศิลปินแห่งชาติ ผู้ประพันธ์เพลงเสน่หา จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 98 ปี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 เพจ ดาราภาพยนตร์ ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียครูเพลงคนดัง ครูมนัส ปิติสานต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทยสากล) ประจำปี 2555 เสียชีวิตลงอย่างสงบเวลา 04.16 น.ของวันนี้ (20 ธ.ค. 68) ณ โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ด้วยโรคชรา สิริอายุ 98 ปี

ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมืองไทย ครูมนัส ปิติสานต์ ศิลปินแห่งชาติ จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 04.16 นาฬิกาของวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ โรงพยาบาลสินแพทย์ศรีนครินทร์

หลังเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเมื่อคืนวันที่19 ธันวาคม 2568 ครอบครัวนำส่งโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ โดยแพทย์ปั้มหัวใจขึ้นมามีชีพจรอีกครั้งและรักษาตัวในห้อง ICU จนเมื่อเวลา 04.16 นาฬิกาของวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ครูได้จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 98 ปี 5 เดือน

ประวัติครู มนัส ปิติสานต์ ศิลปินแห่งชาติ

พันจ่าอากาศเอก มนัส ปิติสานต์ เกิด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 เป็นนักดนตรี และนักประพันธ์เพลง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ประจำปี 2555 เกิดที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรของนายมูล และนางจำเริญ ปิติสานต์ บิดารับราชการจึงติดตามบิดามาเรียนหนังสือที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แล้วย้ายมาเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนเนติศึกษา ย่านราชวัตร

จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ครูมนัส ได้ย้ายไปเรียนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศ เป็นลูกศิษย์ของพระเจนดุริยางค์ รุ่นเดียวกับ สง่า อารัมภีร, ปรีชา เมตไตรย์, ชลหมู่ ชลานุเคราะห์ และฑีฆา โพธิเวส เข้ารับราชการเป็นนักดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 จนเกษียณอายุราชการ

มนัส ปิติสานต์ มีโอกาสร่วมงานกับ สง่า อารัมภีรและ ปรีชา เมตไตรย์ เล่นดนตรีและแต่งเพลงละครเวที ให้กับคณะศิวารมณ์ของ หม่อมหลวงทรงสอางค์ ฑิฆัมพร ต่อมาทั้งสามท่านได้ร่วมกันก่อตั้งวงดนตรีกระชับมิตร ในปี พ.ศ. 2498

ผลงานการประพันธ์เพลงของ ครูมนัส

มนัส ปิติสานต์ มีผลงานแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เพลง “เสน่หา” (แต่งเมื่อ พ.ศ. 2507 ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง เมื่อ พ.ศ. 2509), “เหมือนคนละฟากฟ้า” (แต่งเมื่อ พ.ศ. 2503 คำร้องโดย จงรัก จันทร์คณา ขับร้องโดยธานินทร์ อินทรเทพ เมื่อ พ.ศ. 2506), “ระฆังใจ”, “คืนนั้น”, “ไม่มีเสียงเรียกจากใจ”, “เพื่อเธอที่รัก”, “เปลวไฟรัก”, “ฝนรักฝนเศร้า”, “คืนคำรัก” “เธอก็รู้” และ “ฝันกลางฤดูฝน” ฯลฯ

นอกจากนั้น ครูมนัส ปิติสานต์ ยังได้ประพันธ์เพลงประกอบละครโทรทัศน์ที่สร้างชื่อเสียงไว้เกือบร้อยเรื่อง อาทิ “พิภพมัจจุราช” (ชับร้องโดย วิเชียร ภู่โชติ), กระสือ”, “หุ่นไล่กา”, “อมฤตาลัย”, “ปอบผีฟ้า”, “แม่นาคพระโขนง”, “สิงหไกรภพ”, “สี่ยอดกุมาร”, “แก้วนพแก้ว”, “ขุนแผนผจญภัย”, “ห้องหุ่น”, “ดาวพระศุกร์”, “ซ่อนกลิ่น”, “กฏแห่งกรรม”, “ละอองดาว”, “จินดาสมุทร”, “เจ็ดสุริยัน”, “จุดเจ็บในดวงใจ”, “เจ้าสาสชุดสีดำ”, “ขวานฟ้าหน้าดำ”, “เจ้าหญิงแตงอ่อน”, “นางสิบสอง”, “ฉนวนบาป”, “ช้างเพื่อนแก้ว”, “บาอาลี”, “ความรักมักเป็นอย่างนี้” ฯลฯ

รางวัลแผ่นเสียงทองคำ

ในส่วนของผลงานเพลง “เหมือนคนละฟากฟ้า” (คำร้องโดย จงรัก จันทร์คณา) ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ ได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ ครั้งที่ 1 จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประเภทนักร้องชายชนะเลิศ เพลงไทยสากล ประเภท ก. ประจำปี พ.ศ. 2507

