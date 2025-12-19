‘กัปตันจูน’ เผยสาเหตุนั่งสำรอง ไม่ได้ลงแข่ง วอลเลย์บอลชาย ยันเคารพการตัดสินใจโค้ช

“กัปตันจูน” เคลียร์ชัด หลังไม่ไได้ลงแข่ง ยันเคารพโค้ช พร้อมเป็นปืนแก๊ป รอลงสนามช่วยทีมล่าเหรียญทองซีเกมส์ ดวลอินโดนีเซีย
อมรเทพ คนหาญ หรือ จูน กัปตันวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย โพสต์ข้อความตอบข้อสงสัย หลังจากที่มีแฟนลูกยางสงสัยว่า กัปตันจูนนั้นหายไปไหน ทำไมถึงไม่ได้ลงแข่งเป็นตัวจริง นับตั้งแต่หลังนัดแรกที่ไทยเจอกับสิงคโปร์ และชนะด้วยสกอร์ 3-1 เซต จนกระทั่งนัดที่เจอกับลาว และเวียดนาม อมรเทพ ก็ยังไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นตัวจริงในการแข่งขัน
อมรเทพ ระบุว่า “มาตอบให้หายข้อข้องใจมีหลายคนถามเข้ามา ทำไมจูนไม่ได้ลง เจ็บหรือเปล่า วันแรกเล่นดีวันต่อมาทำไมไม่ได้ลง การเป็นนักฬาที่ดีเราต้องเคารพในการตัดสินใจของโค้ช โค้ชคือผู้นำของทีม โค้ชต้องเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนาม
ผมมีหน้าที่แข่ง แต่ถ้าได้ลงสนาม ผมเต็มที่ทุกครั้งที่ได้โอกาสลงเล่น ทุกคนคือทีมเดียวกัน ทีมของเรามีปืนใหญ่ วันไหนที่ปืนใหญ่ไม่ทำงาน วันนั้นแหละ เดี๋ยวปืนแก๊ปลงไปยิงเอง วันนี้เราจะไปเอาเหรียญทองด้วยกัน Thailand”
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน วอลเลย์บอลในร่มชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย แชมป์เก่า 3 สมัยติดต่อกัน ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 17.30 น. ถ่ายทอดสดทาง NBT และ TrueVisions NOW
