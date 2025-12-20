โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง
โฆษกกองทัพเรือ ปฏิเสธข่าวลือ เขมรลอบยิง ผบ.ทร. ยันเป็นข้อมูลเท็จ ความจริงคือหมายหัว ผู้นำหน่วยพื้นที่ เพื่อยั่วยุ ก่อนเปิดฉากปฏิบัติการทางทหาร
วันที่ 20 ธันวาคม 2568 พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ออกโรงสยบกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดบนโลกโซเชียล หลังมีการแชร์ภาพและข้อความอ้างว่าเกิดเหตุกัมพูชา ส่งสไนเปอร์ลอบสังหารผู้บัญชาการกองทัพเรือ ยืนยันไม่เป็นความจริง พร้อมแจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ระบุว่า
“กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือกรณี ลอบยิงผู้บัญชาการทหารเรือ ชี้เป็นข้อมูลบิดเบือน สร้างความสับสนต่อสาธารณชน
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า เกิดเหตุลอบยิงผู้บัญชาการทหารเรือ นั้น สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ ขอปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยสิ้นเชิง และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน ดังนี้
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ลอบยิงผู้บัญชาการทหารเรือแต่อย่างใด ข่าวและภาพที่มีการเผยแพร่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ข้อเท็จจริงเป็นเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนจากพลซุ่มยิงของฝ่ายกัมพูชาที่มุ่งหมายต่อชีวิตของผู้นำหน่วยทหารในระดับพื้นที่ ที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ก่อนที่กองทัพเรือจะเริ่มการปฏิบัติการตราดปราบปรปักษ์
จากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็น การยั่วยุและคุกคามอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
กองทัพเรือ ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิด ภายใต้กรอบของกฎหมาย ความจำเป็นทางทหาร และการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ และขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชน โปรดตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ เพื่อป้องกันการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิด ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ”
อ้างอิงจาก : FB โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson
