ข่าว

โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 13:43 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 13:43 น.
50
โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง

โฆษกกองทัพเรือ ปฏิเสธข่าวลือ เขมรลอบยิง ผบ.ทร. ยันเป็นข้อมูลเท็จ ความจริงคือหมายหัว ผู้นำหน่วยพื้นที่ เพื่อยั่วยุ ก่อนเปิดฉากปฏิบัติการทางทหาร

วันที่ 20 ธันวาคม 2568 พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ออกโรงสยบกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดบนโลกโซเชียล หลังมีการแชร์ภาพและข้อความอ้างว่าเกิดเหตุกัมพูชา ส่งสไนเปอร์ลอบสังหารผู้บัญชาการกองทัพเรือ ยืนยันไม่เป็นความจริง พร้อมแจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ระบุว่า

“กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือกรณี ลอบยิงผู้บัญชาการทหารเรือ ชี้เป็นข้อมูลบิดเบือน สร้างความสับสนต่อสาธารณชน

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า เกิดเหตุลอบยิงผู้บัญชาการทหารเรือ นั้น สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ ขอปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยสิ้นเชิง และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน ดังนี้

ไม่ปรากฏเหตุการณ์ลอบยิงผู้บัญชาการทหารเรือแต่อย่างใด ข่าวและภาพที่มีการเผยแพร่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ข้อเท็จจริงเป็นเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนจากพลซุ่มยิงของฝ่ายกัมพูชาที่มุ่งหมายต่อชีวิตของผู้นำหน่วยทหารในระดับพื้นที่ ที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ก่อนที่กองทัพเรือจะเริ่มการปฏิบัติการตราดปราบปรปักษ์

จากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็น การยั่วยุและคุกคามอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

กองทัพเรือ ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิด ภายใต้กรอบของกฎหมาย ความจำเป็นทางทหาร และการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ และขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชน โปรดตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ เพื่อป้องกันการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิด ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ”

โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง-1

โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง ข่าว

โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง

23 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์หนสุดท้าย วอลเลย์บอลชายไทย เปิดใจซิวทองประวัติศาสตร์ในรอบ 8 ปี

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชาเหิมเกริม! ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.หน่วย ทร. ชนวนเหตุรบเดือดชายแดน

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทบ.เปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด พร้อมประณาม “กัมพูชา” โจมตีชุมชนพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดร้านบุฟเฟต์ใส่แก้วกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านเรียกค่าปรับ ข่าว

สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านบุฟเฟต์ปรับอ่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ไทย ปะทะชายแดนเสียชีวิต 23 คน ข่าว

เปิด 3 ข้อ กองทัพภาค 2 ย้ำชัด “กัมพูชา” ละเมิดอนุสัญญาเจนีวา-กฎหมาย IHL

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าฝุ่น pm 25 วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ข่าว

ค่าฝุ่นวันนี้ 20 ธ.ค. บางนาพุ่งอันดับ 1 กทม. เตือนสวมหน้ากาก-ระวังสุขภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ชูวิทย์&#039; ชี้ &#039;ธนาธร&#039; พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย ข่าว

‘ชูวิทย์’ ชี้ ‘ธนาธร’ พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดสามชุก ข่าวอาชญากรรม

ช็อกในช็อก! ตรวจผับเมืองสุพรรณ เจ้าอาวาสควง 2 พระลูกวัดนั่งดื่มหรา แถม 1 คนฉี่ม่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมิว สิริลภัส เครียดมรสุมชีวิต เกือบสูญเสียคุณแม่ ถูกสแกมเมอร์หลอกเงิน 1.2 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวันฉายเตะขาหัก ข่าวกีฬา

ตะวันฉาย ขาหัก หลังแพ้น็อกยกแรก มวย ONE ลุมพินี 137 แฟนมวยแห่ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจญี่ปุ่นเร่งสอบหลังคู่รักเสียชีวิตในซาวน่าส่วนตัว ข่าวต่างประเทศ

ต้นตอสลด คู่รักญี่ปุ่นขังดับซาวน่ามรณะ หนีตายทรมาน ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 20 12 68 ดูดวง

4 ราศี การเงินรั่วแบบไม่รู้ตัว ค่าจุกจิกกินงบทั้งวัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! “มาริโอ ปิเนด้า” อดีตกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์ ถูกยิงเสียชีวิต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซ่บวงการไต้หวัน ดาราสาว ‘อันซินหยุน’ แฉสามีนักกีฬารุ่นน้องเล่นชู้เพื่อนสนิท ลากไปกินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ บันเทิง

ดาราสาว แฉสามีนักกีฬารุ่นน้อง เล่นชู้เพื่อนสนิท กินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ นางเอก AV สาวแว่นที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัว บันเทิง

เปิดวาร์ป “ชิราโทริ เรย์” นางเอก AV น้องใหม่ ชูจุดขายหน้าจืดสวมแว่น แต่บอดี้เอวเอส

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยรีบส่อง 10 เลขเด็ดขายดี แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เลข พ.ศ.-ค.ศ. มาแรงแซงโค้ง เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี “แม่ทำเนียน” หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับหนุ่มเท็กซัส ตะโกนเหยียดผิว-พยายามเผาบ้านคนอื่น แต่พลาดทำไฟลุกท่วมตัวเอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 19 ธ.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 19 ธันวาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 19 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซาน พาวเตอร์ ไอดอลฟิตเนสยุค 90 ที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุด บันเทิง

ไอดอลฟิตเนสยุค 90s สู่คนล้มละลาย ผันตัวส่งอาหาร รอข้าวฟรีประทังชีวิต

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 13:43 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 13:43 น.
50
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีเกมส์หนสุดท้าย วอลเลย์บอลชายไทย เปิดใจซิวทองประวัติศาสตร์ในรอบ 8 ปี

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

ทบ.เปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด พร้อมประณาม “กัมพูชา” โจมตีชุมชนพลเรือน

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

นิวคาสเซิล พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
&#039;ชูวิทย์&#039; ชี้ &#039;ธนาธร&#039; พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย

‘ชูวิทย์’ ชี้ ‘ธนาธร’ พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
Back to top button