ข่าวต่างประเทศ

ต้นตอสลด คู่รักญี่ปุ่นขังดับซาวน่ามรณะ หนีตายทรมาน ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 17:01 น.
50
ตำรวจญี่ปุ่นเร่งสอบหลังคู่รักเสียชีวิตในซาวน่าส่วนตัว

ตร.พบพิรุธซาวน่าดังในโตเกียว เซ่นปมคู่รักดับสลดในกองเพลิง เผยหลักฐานสลดผู้ตายพยายามกดปุ่มฉุกเฉิน พนักงานสารภาพไม่ได้เปิดใช้งานมานานกว่า 2 ปี ร้านประกาศปิดชั่วคราวพร้อมเร่งเยียวยา

การไปพักผ่อนหย่อนใจในห้องซาวน่าส่วนตัวที่ควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ กรณีคู่รักชาวญี่ปุ่นจบชีวิตลงพร้อมกันในห้องซาวน่าที่ล็อกจากด้านใน โดยเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติของระบบความปลอดภัยที่ถูกละเลยมานานนับปี

สื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้าน Sauna Tiger ในย่านอากาซากะ กรุงโตเกียว เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้สามีภรรยาคู่หนึ่งเสียชีวิตจากการติดอยู่ภายในห้อง

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากสัญญาณเตือนไฟไหม้ของทางร้านเมื่อเวลาประมาณ 12.25 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) หลังนักดับเพลิงไปถึง พบร่างของ โยโกะ มัตสึดะ (Yoko Matsuda) ช่างทำเล็บวัย 37 ปี และ นายมาซานาริ (Masanari) สามีวัย 36 ปี เจ้าของร้านเสริมสวย นอนทับกันหมดสติอยู่บริเวณหน้าประตูห้องซาวน่า ทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของตำรวจโตเกียว พบหลักฐานที่ชี้ว่านี่อาจไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดา แต่เกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์และความประมาทของสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่พบผ้าขนหนูที่มีรอยไหม้อยู่ภายในห้อง คาดว่าเป็นต้นเพลิงจากการที่ผ้าไปสัมผัสกับหินซาวน่าที่มีความร้อนสูง ประกอบกับพบลูกบิดประตูตกอยู่ที่พื้นด้านนอก ทำให้นักสืบตั้งข้อสันนิษฐานว่าลูกบิดอาจชำรุด ทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถเปิดประตูหนีออกมาได้

นอกจากนี้ ภายในห้องมีปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉินติดผนัง แต่เจ้าหน้าที่พบว่าระบบถูกปิดการใช้งาน อีกทั้งฝาครอบปุ่มฉุกเฉินถูกถอดออก แสดงให้เห็นว่าผู้ตายพยายามกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือแล้ว แต่เสียงเตือนไม่ดังไปถึงพนักงาน

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ เมื่อตำรวจสอบปากคำพนักงานร้านได้รับคำตอบว่าระบบสัญญาณเตือนภัยในห้องดังกล่าวไม่ได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ช่วงปี 2023 หรือประมาณ 2 ปีแล้ว

ข้อมูลจากศูนย์สาธารณสุขเขตมินาโตะระบุว่า ร้าน Sauna Tiger เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 และได้รับการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2023 ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อบกพร่องร้ายแรงใด ๆ

ขณะที่ เว็บไซต์ของร้านซาวน่าได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง… และเห็นใจต่อความโศกเศร้าและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้” ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของแผนกดับเพลิงและตำรวจอย่างเต็มที่ พร้อมประกาศปิดให้บริการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด และจะคืนเงินให้กับลูกค้าที่จองคิวไว้ทั้งหมด

เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจซาวน่าส่วนตัวในญี่ปุ่นให้เข้มงวดขึ้น เนื่องจากกำลังเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงแต่เริ่มมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ข้อมูลจาก : bbc

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตำรวจญี่ปุ่นเร่งสอบหลังคู่รักเสียชีวิตในซาวน่าส่วนตัว ข่าวต่างประเทศ

ต้นตอสลด คู่รักญี่ปุ่นขังดับซาวน่ามรณะ หนีตายทรมาน ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง

15 วินาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 20 12 68 ดูดวง

4 ราศี การเงินรั่วแบบไม่รู้ตัว ค่าจุกจิกกินงบทั้งวัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! “มาริโอ ปิเนด้า” อดีตกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์ ถูกยิงเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซ่บวงการไต้หวัน ดาราสาว ‘อันซินหยุน’ แฉสามีนักกีฬารุ่นน้องเล่นชู้เพื่อนสนิท ลากไปกินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ บันเทิง

ดาราสาว แฉสามีนักกีฬารุ่นน้อง เล่นชู้เพื่อนสนิท กินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ นางเอก AV สาวแว่นที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัว บันเทิง

เปิดวาร์ป “ชิราโทริ เรย์” นางเอก AV น้องใหม่ ชูจุดขายหน้าจืดสวมแว่น แต่บอดี้เอวเอส

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยรีบส่อง 10 เลขเด็ดขายดี แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เลข พ.ศ.-ค.ศ. มาแรงแซงโค้ง เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี “แม่ทำเนียน” หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับหนุ่มเท็กซัส ตะโกนเหยียดผิว-พยายามเผาบ้านคนอื่น แต่พลาดทำไฟลุกท่วมตัวเอง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 19 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 19 ธันวาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 19 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซาน พาวเตอร์ ไอดอลฟิตเนสยุค 90 ที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุด บันเทิง

ไอดอลฟิตเนสยุค 90s สู่คนล้มละลาย ผันตัวส่งอาหาร รอข้าวฟรีประทังชีวิต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาอ้าง หมาทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ก่อนยิงทิ้ง หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาอ้าง หมาทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ก่อนยิงทิ้ง หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

วิธีตรวจสอบ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เช็กเลยที่นี่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซนัท อภิชาติ เล่าครั้งแรก ไฮโซ ต. คือเพื่อนสนิท ติดหนี้ 14 ล้าน ไม่จ่าย-ติดต่อไม่ได้เป็นปี ข่าว

ไฮโซนัท อภิชาติ เล่าครั้งแรก ไฮโซ ต. คือเพื่อนสนิท ติดหนี้ 14 ล้าน ไม่จ่าย-ติดต่อไม่ได้เป็นปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยข้อความ เติ้ล มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่นักมวย แชมป์เหรียญทองโอลิมปิก ทิ้งท้ายประโยคเด็ด ก่อนนอนคุกทันที 2 ปี 9 เดือน ข่าว

คำพูดทิ้งท้าย “มนัส บุญจำนงค์” ก่อนเข้าคุก เซ่นคดีฉ้อโกงหวย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดสวนกลับสาวกัมพูชาบูลลี่คนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ ข่าว

ครูเดวิด ดับมั่นสาวเขมร บูลลี่คนไทยโง่อังกฤษ ด่ากลับแรง พูดมั่วแต่กล้าสอนคนอื่น

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โจ้ 5 หลา ดราม่าเดือด โคตรโง่ ‘ลีซอ’ ต้องรีบเตือนสติรุ่นพี่ ควันหลงบอลซีเกมส์ 2025

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนัส บุญจำนงค์ ถูกจับกุมฐานฉ้อโกงเกี่ยวกับลอตเตอรี่ ข่าวอาชญากรรม

ย้อนรอยคดี มนัส บุญจำนงค์ จากฮีโร่โอลิมปิก สู่ผู้ต้องหา ฐานฉ้อโกง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่เกาหลีใต้ เสียชีวิตวัย 69 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ! ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่ เนื้องอกสมองคร่าชีวิต จากไปวัย 69 ปี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เคล็ดลับเลือกอาหารอย่างชาญฉลาดในช่วงเทศกาล เพื่อคุมเบาหวานให้เข้าสู่ระยะสงบ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วยเรื้อรัง-ทหารผ่านศึก ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วย-ทหารผ่านศึก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 17:01 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 20 12 68

4 ราศี การเงินรั่วแบบไม่รู้ตัว ค่าจุกจิกกินงบทั้งวัน

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
แซ่บวงการไต้หวัน ดาราสาว ‘อันซินหยุน’ แฉสามีนักกีฬารุ่นน้องเล่นชู้เพื่อนสนิท ลากไปกินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

ดาราสาว แฉสามีนักกีฬารุ่นน้อง เล่นชู้เพื่อนสนิท กินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ นางเอก AV สาวแว่นที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัว

เปิดวาร์ป “ชิราโทริ เรย์” นางเอก AV น้องใหม่ ชูจุดขายหน้าจืดสวมแว่น แต่บอดี้เอวเอส

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
คอหวยรีบส่อง 10 เลขเด็ดขายดี แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เลข พ.ศ.-ค.ศ. มาแรงแซงโค้ง

10 เลขเด็ดขายดี “แม่ทำเนียน” หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
Back to top button