ต้นตอสลด คู่รักญี่ปุ่นขังดับซาวน่ามรณะ หนีตายทรมาน ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง
ตร.พบพิรุธซาวน่าดังในโตเกียว เซ่นปมคู่รักดับสลดในกองเพลิง เผยหลักฐานสลดผู้ตายพยายามกดปุ่มฉุกเฉิน พนักงานสารภาพไม่ได้เปิดใช้งานมานานกว่า 2 ปี ร้านประกาศปิดชั่วคราวพร้อมเร่งเยียวยา
การไปพักผ่อนหย่อนใจในห้องซาวน่าส่วนตัวที่ควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ กรณีคู่รักชาวญี่ปุ่นจบชีวิตลงพร้อมกันในห้องซาวน่าที่ล็อกจากด้านใน โดยเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติของระบบความปลอดภัยที่ถูกละเลยมานานนับปี
สื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้าน Sauna Tiger ในย่านอากาซากะ กรุงโตเกียว เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้สามีภรรยาคู่หนึ่งเสียชีวิตจากการติดอยู่ภายในห้อง
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากสัญญาณเตือนไฟไหม้ของทางร้านเมื่อเวลาประมาณ 12.25 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) หลังนักดับเพลิงไปถึง พบร่างของ โยโกะ มัตสึดะ (Yoko Matsuda) ช่างทำเล็บวัย 37 ปี และ นายมาซานาริ (Masanari) สามีวัย 36 ปี เจ้าของร้านเสริมสวย นอนทับกันหมดสติอยู่บริเวณหน้าประตูห้องซาวน่า ทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของตำรวจโตเกียว พบหลักฐานที่ชี้ว่านี่อาจไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดา แต่เกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์และความประมาทของสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่พบผ้าขนหนูที่มีรอยไหม้อยู่ภายในห้อง คาดว่าเป็นต้นเพลิงจากการที่ผ้าไปสัมผัสกับหินซาวน่าที่มีความร้อนสูง ประกอบกับพบลูกบิดประตูตกอยู่ที่พื้นด้านนอก ทำให้นักสืบตั้งข้อสันนิษฐานว่าลูกบิดอาจชำรุด ทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถเปิดประตูหนีออกมาได้
นอกจากนี้ ภายในห้องมีปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉินติดผนัง แต่เจ้าหน้าที่พบว่าระบบถูกปิดการใช้งาน อีกทั้งฝาครอบปุ่มฉุกเฉินถูกถอดออก แสดงให้เห็นว่าผู้ตายพยายามกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือแล้ว แต่เสียงเตือนไม่ดังไปถึงพนักงาน
สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ เมื่อตำรวจสอบปากคำพนักงานร้านได้รับคำตอบว่าระบบสัญญาณเตือนภัยในห้องดังกล่าวไม่ได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ช่วงปี 2023 หรือประมาณ 2 ปีแล้ว
ข้อมูลจากศูนย์สาธารณสุขเขตมินาโตะระบุว่า ร้าน Sauna Tiger เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 และได้รับการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2023 ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อบกพร่องร้ายแรงใด ๆ
ขณะที่ เว็บไซต์ของร้านซาวน่าได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง… และเห็นใจต่อความโศกเศร้าและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้” ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของแผนกดับเพลิงและตำรวจอย่างเต็มที่ พร้อมประกาศปิดให้บริการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด และจะคืนเงินให้กับลูกค้าที่จองคิวไว้ทั้งหมด
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจซาวน่าส่วนตัวในญี่ปุ่นให้เข้มงวดขึ้น เนื่องจากกำลังเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงแต่เริ่มมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ข้อมูลจาก : bbc
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สามีภรรยาญี่ปุ่น ถูกไฟไหม้ดับกลางห้องซาวน่า ร้านชุ่ยปิดระบบขอความช่วยเหลือ
- หญิงจ่อคุก 18 เดือน ลวนลามหนุ่ม 18 ในซาวน่า อ้างเข้าใจผิดคิดว่า ‘มีใจ’
- ทนายรัชพล เปิดโทษเจ้าของ ‘ซาวน่ามรณะ’ ต้องได้รับเสี่ยงคุก 10 ปีฐานประมาททำคนตาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: