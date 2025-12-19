สามีภรรยาญี่ปุ่น ถูกไฟไหม้ดับกลางห้องซาวน่า ร้านชุ่ยปิดระบบขอความช่วยเหลือ
สามีภรรยาญี่ปุ่น ถูกไฟไหม้ เสียชีวิตกลางห้องซาวน่า ในกรุงโตเกียว พบทางร้านปิดระบบขอความช่วยเหลือ มากว่าสองปีแล้ว
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต ภายหลังจากที่เกิดไฟไหม้ในห้องซาวน่า ย่านอากาซากะ ในกรุงโตเกียว เป็นเหตุให้ทั้งสองเสียชีวิต
จากการตรวจสอบพบว่าห้องซาวน่าดังกล่าวนั้นลูกบิดมีปัญหา ทำให้ทั้งคู่เปิดประตูไม่ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินของสถานบริการถูกปิด และมีรายงานว่าถูกผิดมาสองปีแล้ว
โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้เสียชีวิตเป็นสามีภรรยากันชื่อ มาซานาริ มัทซึดะ วัย 36 ปี และนาง โยโกะ มัทซึดะ วัย 37 ปี โดยสภาพศพของทั้งสองนอนทับกัน จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบรอยไม้ของผ้าขนหนูคาดว่าน่าจะผ้าน่าจะไปโดนกับหินซาวน่าทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าปุ่มแจ้งเตือนฉุเฉินนั้นถูกกดขอความช่วยเหลือ แต่ระบบดังกล่าวถูกปิด ทำให้ไม่มีใครทราบ
ขณะที่ทาง “ซาวน่า ไทเกอร์” ร้านที่เกิดเหตุได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวน และจะปิดการให้บริการชั่วคราวจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
