หญิงจ่อคุก 18 เดือน ลวนลามหนุ่ม 18 ในซาวน่า อ้างเข้าใจผิดคิดว่า ‘มีใจ’
หญิงชาวไอริชวัย 38 ปี จ่อโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือนในประเทศสเปน หลังถูกตั้งข้อหาลวนลามทางเพศวัยรุ่นชายชาวสวีเดนวัย 18 ปีในห้องซาวน่า อ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายมีใจให้ แม้อายุจะห่างกันถึง 20 ปี
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ที่โรงแรม Hotel Martinique เมืองมากาลูฟ ตามสำนวนของอัยการระบุว่า ผู้หญิงคนดังกล่าว (สงวนนาม) ซึ่งขณะนั้นมีอายุ 37 ปี ได้เข้าไปในห้องอบไอน้ำแบบตุรกี ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ก่อนจะนั่งลงข้างหนุ่มชาวสวีเดนที่เพิ่งขึ้นมาจากสระว่ายน้ำ
ห้องอบไอน้ำแบบตุรกี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ฮัมมัม” คือรูปแบบการอาบน้ำดั้งเดิมตั้งแต่สมัยจักรวรรดิออตโตมัน เป็นห้องอบไอน้ำคล้ายๆ ซาวน่า
รายงานระบุว่า ฝ่ายหญิงได้เริ่มบทสนทนาถามไถ่ฝ่ายชายว่ามาเที่ยวที่นี่นานหรือยัง ก่อนจะอาศัยจังหวะที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ในห้อง ใช้มือลูบคลำอวัยวะเพศของชายหนุ่มโดยไม่ได้รับความยินยอม ด้วยเจตนาทางเพศ เหยื่อตกใจปฏิเสธทันทีว่า “ไม่ ไม่ ไม่” ก่อนจะรีบเดินหนีออกจากห้องไปแจ้งพนักงานโรงแรม
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมหญิงรายนี้ในเวลาต่อมา ขณะที่เธอกำลังอยู่กับสามีที่โรงแรม เธอถูกนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจและถูกคุมขังเป็นเวลาหนึ่งคืน แหล่งข่าวระบุว่าในการขึ้นศาลวันรุ่งขึ้น เธอได้ยอมรับสารภาพว่ากระทำการดังกล่าวจริง แต่ภายหลังได้กลับคำให้การ อ้างว่าเป็นเพียงความเข้าใจผิด คิดว่าชายหนุ่มมีความสนใจในตัวเธอหลังจากได้พูดคุยทักทายกันตามปกติ
ขณะนี้ผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวและเดินทางกลับประเทศไอร์แลนด์แล้ว แต่อัยการสเปนยังคงเดินหน้ากระบวนการทางกฎหมาย โดยเรียกร้องบทลงโทษจำคุก 18 เดือน พร้อมเงินชดเชยความเสียหายทางจิตใจแก่เหยื่อจำนวน 440 ปอนด์ (ประมาณ 19,000 บาท) ทางด้านทนายความฝ่ายจำเลยได้ร้องขอให้ผู้พิพากษายกฟ้อง ยืนกรานว่าการกระทำของลูกความไม่ถือเป็นอาชญากรรม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: