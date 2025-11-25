ข่าวต่างประเทศ

หญิงจ่อคุก 18 เดือน ลวนลามหนุ่ม 18 ในซาวน่า อ้างเข้าใจผิดคิดว่า ‘มีใจ’

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 23:30 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 15:27 น.
หญิงชาวไอริชวัย 38 ปี จ่อโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือนในประเทศสเปน หลังถูกตั้งข้อหาลวนลามทางเพศวัยรุ่นชายชาวสวีเดนวัย 18 ปีในห้องซาวน่า อ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายมีใจให้ แม้อายุจะห่างกันถึง 20 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ที่โรงแรม Hotel Martinique เมืองมากาลูฟ ตามสำนวนของอัยการระบุว่า ผู้หญิงคนดังกล่าว (สงวนนาม) ซึ่งขณะนั้นมีอายุ 37 ปี ได้เข้าไปในห้องอบไอน้ำแบบตุรกี ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ก่อนจะนั่งลงข้างหนุ่มชาวสวีเดนที่เพิ่งขึ้นมาจากสระว่ายน้ำ

ห้องอบไอน้ำแบบตุรกี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ฮัมมัม” คือรูปแบบการอาบน้ำดั้งเดิมตั้งแต่สมัยจักรวรรดิออตโตมัน เป็นห้องอบไอน้ำคล้ายๆ ซาวน่า

รายงานระบุว่า ฝ่ายหญิงได้เริ่มบทสนทนาถามไถ่ฝ่ายชายว่ามาเที่ยวที่นี่นานหรือยัง ก่อนจะอาศัยจังหวะที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ในห้อง ใช้มือลูบคลำอวัยวะเพศของชายหนุ่มโดยไม่ได้รับความยินยอม ด้วยเจตนาทางเพศ เหยื่อตกใจปฏิเสธทันทีว่า “ไม่ ไม่ ไม่” ก่อนจะรีบเดินหนีออกจากห้องไปแจ้งพนักงานโรงแรม

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมหญิงรายนี้ในเวลาต่อมา ขณะที่เธอกำลังอยู่กับสามีที่โรงแรม เธอถูกนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจและถูกคุมขังเป็นเวลาหนึ่งคืน แหล่งข่าวระบุว่าในการขึ้นศาลวันรุ่งขึ้น เธอได้ยอมรับสารภาพว่ากระทำการดังกล่าวจริง แต่ภายหลังได้กลับคำให้การ อ้างว่าเป็นเพียงความเข้าใจผิด คิดว่าชายหนุ่มมีความสนใจในตัวเธอหลังจากได้พูดคุยทักทายกันตามปกติ

ขณะนี้ผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวและเดินทางกลับประเทศไอร์แลนด์แล้ว แต่อัยการสเปนยังคงเดินหน้ากระบวนการทางกฎหมาย โดยเรียกร้องบทลงโทษจำคุก 18 เดือน พร้อมเงินชดเชยความเสียหายทางจิตใจแก่เหยื่อจำนวน 440 ปอนด์ (ประมาณ 19,000 บาท) ทางด้านทนายความฝ่ายจำเลยได้ร้องขอให้ผู้พิพากษายกฟ้อง ยืนกรานว่าการกระทำของลูกความไม่ถือเป็นอาชญากรรม

