4 ราศี การเงินรั่วแบบไม่รู้ตัว ค่าจุกจิกกินงบทั้งวัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 14:32 น.
หมอดูเตือนแรง 4 ราศีนี้ระวังปรากฏการณ์ “เสียน้อยเสียยาก” จ่ายทีละร้อยสองร้อยรู้ตัวอีกทีเงินหมดบัญชี แนะงดเอฟของ พักเรื่องช้อปออนไลน์ด่วน

ดวงดาวแห่งการใช้จ่ายโคจรมาทำมุมปั่นป่วนกับกระเป๋าสตางค์ ส่งผลให้ 4 ราศีต่อไปนี้ มีเกณฑ์ “เงินรั่วไหล” อย่างหนัก ไม่ใช่จากการซื้อของชิ้นใหญ่ แต่มาจากรายจ่ายยิบย่อยที่ดูเหมือนจะเล็กน้อย แต่พอมารวมกันตอนสิ้นวันถึงกับหน้ามืด มาเช็กกันว่าคุณคือผู้โชคร้ายรายนั้นหรือไม่

1. ราศีสิงห์

รั่วเพราะคำว่า “ของมันต้องมี” และ “หน้าใหญ่ใจโต” วันนี้คุณมีเกณฑ์จะควักเงินจ่ายค่ากาแฟแก้วละร้อย ค่าขนมเลี้ยงน้องในทีม หรือซื้อของเพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคม

การกดสั่งเดลิเวอรี่รัวๆ หรือการเดินเข้ามินิมาร์ทแล้วหยิบของจุกจิกแบบไม่คิด คำนวณดูดีๆ ค่าส่งกับค่าธรรมเนียมรวมกันอาจแพงกว่าค่าข้าว!

2. ราศีตุลย์

รั่วเพราะ “ความสวยความงาม” และ “โปรโมชั่นลวงตา” คุณจะแพ้ป้าย Sale หรือสินค้าน่ารักปุ๊กปิ๊กที่ราคาไม่แพงมาก (หลักสิบหลักร้อย) แต่คุณดันซื้อหลายชิ้น!

การไถฟีดโซเชียลแล้วเจอไลฟ์ขายของ ระวังนิ้วลั่น F เสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือของแต่งโต๊ะทำงานที่จริงๆ แล้วยังไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้

3. ราศีธนู

รั่วเพราะ “ตามใจปาก” และ “ความบันเทิง” วันนี้อารมณ์สุนทรีย์เป็นเหตุ สั่งน้ำหวาน ขนม ของกินเล่นไม่หยุดปาก หรือเสียเงินไปกับค่าสมาชิกแอปฯ ดูหนัง ฟังเพลง เกม ที่หักบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติโดยที่คุณลืมไปแล้ว

ระวังการออกไปสังสรรค์หรือนัดเจอเพื่อนฝูง บิลค่าอาหารมื้อเล็กๆ อาจบานปลายเพราะสั่งเพลินจนลืมดูราคา

4. ราศีมีน

รั่วเพราะ “ขี้สงสาร” และ “อารมณ์พาไป” ใครมาขอยืมเงินเล็กน้อย หรือขายของช่วยการกุศล คุณก็พร้อมควักจ่ายแบบไม่ลังเล รวมถึงการซื้อของระบายความเครียด ระวังคนมาหยิบยืมเงินแบบ “ขอยืมก่อน เดี๋ยวโอนคืน” (ซึ่งมักไม่ได้คืน) หรือการซื้อของซ้ำซ้อนที่มีอยู่แล้วแต่จำไม่ได

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 4 ราศีที่กระเป๋าเก็บเงินไม่อยู่ในวันนี้ ขอแนะนำวิธีแก้เคล็ดง่าย ๆ วันนี้ลองจดรายจ่ายทุกอย่าง แม้แต่ค่าน้ำเปล่า 10 บาท จะทำให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นว่าเงินหายไปไหน งดใช้การสแกนจ่าย หรือบัตรเครดิต 1 วัน พกเงินสดเท่าที่จำเป็น จะช่วยเบรกความมือไวได้ชะงัด

หยอดกระปุกหมู หรือนำเงินเหรียญไปหยอดตู้บริจาคเล็กน้อย เพื่อเป็นการแก้เคล็ดว่าได้เสียเงินแล้ว (ในทางกุศล) จะช่วยลดทอนรายจ่ายไร้สาระลงได้

