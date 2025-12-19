บอลไทยทำลายสถิติ แพ้เวียดนาม ในรอบ 50 ปี คาบ้านซีเกมส์ ชวดแชมป์ 8 ปีติด
รอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายซีเกมส์ 2025 ไทยโดนเวียดนามยิงกลับ 3-2 ชวดทองในบ้านครั้งแรกในรอบ 50 ปี
นักเตะทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ พลาดเหรียญทองในบ้านครั้งแรกในรอบ 50 ปี หลังโดนเวียดนามยิงแซงชนะ 3-2 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชาย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
“โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ส่ง 11 ผู้เล่นตัวจริง ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู ศรวัสย์ โพธิ์สมัน กองหลัง พลเอก มณีกร, วาริส ชูทอง, ชานนท์ ทำมา, ชนภัช บัวพันธ์ กองกลาง สิทธา บุญหล้า, คคนะ คำยก, ชัยพล อดทน แนวรุก เสกสรรค์ ราตรี เป็นกัปตันทีม, อิคลาส สันหรน หน้าเป้า ยศกร บูรพา
ไทยเริ่มต้นได้ดีกว่า ออกนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 20 จากการยิงฟรีคิกของยศกร บูรพา เข้าไปอย่างสุดสวย เป็นประตูที่ 7 ของกัปตันทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ หลังจากนั้นนาทีที่ 30 คคนะ คำยก พาบอลเข้าไปในแดนเวียดนาม ก่อนจ่ายให้เสกสรรค์ ราตรี เลี้ยงจี้กองหลังเวียดนาม ก่อนยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปให้ไทยนำ 2-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง นาทีที่ 49 เวียนนามได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ศรวัสย์ โพธิ์สมัน ทำฟาวล์ด้วยการรวบขานักเตะเวียดนามในเขตโทษ เหวียน ดิ่ง บัค รับหน้าที่สังหารเข้าไป เวียดนามไล่มา 1-2 นาทีที่ 60 เวียดนามไล่ตีเสมอเป็น 2-2 จากจังหวะเตะมุม ฟาม ลี ดุ๊ก โหม่งเข้าไปให้เกมกลับมาลุ้นสนุกอีกครั้ง หมดเวลา 90 นาที เสมอ 2-2 ต้องต่อเวลาพิเศษ 30 นาที เพื่อหาผู้ชนะ
เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษ เป็นเวียดนามที่มาพังประตูชัย ชนะไป 3-2 จากจังหวะจ่อๆ ของเหวียน ทรันห์ นาห์น และทวงแชมป์ซีเกมส์กลับมาได้อีกครั้ง หลังจากพลาดไปเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ประเทศกัมพูชา
ส่วนไทยไม่ได้แชมป์มาแล้ว 8 ปี ครั้งสุดท้าย คือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นยังเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีที่ทีมชาติไทยไม่ได้เหรียญทองฟุตบอลชายในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในบ้านของตัวเอง
4 ครั้งก่อนหน้านั้น นับตั้งแต่ซีเกมส์ครั้งที่ 8 เป็นต้นมา ทีมฟุตบอลชายไทยได้เหรียญทองทั้งหมด ในปี 1975, 1985, 1995, 2007
ข้อมูลและภาพจาก: SEA GAMES Thailand 2025
