ข่าวกีฬา

บอลไทยทำลายสถิติ แพ้เวียดนาม ในรอบ 50 ปี คาบ้านซีเกมส์ ชวดแชมป์ 8 ปีติด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 08:56 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 08:56 น.
53
บอลไทยทำลายสถิติ แพ้เวียดนาม ในรอบ 50 ปี คาบ้านซีเกมส์ ชวดแชมป์ 8 ปีติด

รอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายซีเกมส์ 2025 ไทยโดนเวียดนามยิงกลับ 3-2 ชวดทองในบ้านครั้งแรกในรอบ 50 ปี

นักเตะทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ พลาดเหรียญทองในบ้านครั้งแรกในรอบ 50 ปี หลังโดนเวียดนามยิงแซงชนะ 3-2 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชาย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม

“โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ส่ง 11 ผู้เล่นตัวจริง ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู ศรวัสย์ โพธิ์สมัน กองหลัง พลเอก มณีกร, วาริส ชูทอง, ชานนท์ ทำมา, ชนภัช บัวพันธ์ กองกลาง สิทธา บุญหล้า, คคนะ คำยก, ชัยพล อดทน แนวรุก เสกสรรค์ ราตรี เป็นกัปตันทีม, อิคลาส สันหรน หน้าเป้า ยศกร บูรพา

นักเตะไทยเริ่มต้นดีนำ 2-0 ก่อนโดนเวียดนามยิงแซง 3-2

ไทยเริ่มต้นได้ดีกว่า ออกนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 20 จากการยิงฟรีคิกของยศกร บูรพา เข้าไปอย่างสุดสวย เป็นประตูที่ 7 ของกัปตันทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ หลังจากนั้นนาทีที่ 30 คคนะ คำยก พาบอลเข้าไปในแดนเวียดนาม ก่อนจ่ายให้เสกสรรค์ ราตรี เลี้ยงจี้กองหลังเวียดนาม ก่อนยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปให้ไทยนำ 2-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

ครึ่งหลัง นาทีที่ 49 เวียนนามได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ศรวัสย์ โพธิ์สมัน ทำฟาวล์ด้วยการรวบขานักเตะเวียดนามในเขตโทษ เหวียน ดิ่ง บัค รับหน้าที่สังหารเข้าไป เวียดนามไล่มา 1-2 นาทีที่ 60 เวียดนามไล่ตีเสมอเป็น 2-2 จากจังหวะเตะมุม ฟาม ลี ดุ๊ก โหม่งเข้าไปให้เกมกลับมาลุ้นสนุกอีกครั้ง หมดเวลา 90 นาที เสมอ 2-2 ต้องต่อเวลาพิเศษ 30 นาที เพื่อหาผู้ชนะ

เหวียน ทรันห์ นาห์น ยิงประตูชัยให้เวียดนามในช่วงต่อเวลา

เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษ เป็นเวียดนามที่มาพังประตูชัย ชนะไป 3-2 จากจังหวะจ่อๆ ของเหวียน ทรันห์ นาห์น และทวงแชมป์ซีเกมส์กลับมาได้อีกครั้ง หลังจากพลาดไปเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ประเทศกัมพูชา

ส่วนไทยไม่ได้แชมป์มาแล้ว 8 ปี ครั้งสุดท้าย คือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นยังเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีที่ทีมชาติไทยไม่ได้เหรียญทองฟุตบอลชายในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในบ้านของตัวเอง

4 ครั้งก่อนหน้านั้น นับตั้งแต่ซีเกมส์ครั้งที่ 8 เป็นต้นมา ทีมฟุตบอลชายไทยได้เหรียญทองทั้งหมด ในปี 1975, 1985, 1995, 2007

การแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์ 2025 สร้างความตื่นเต้นให้แฟนบอลไทย

ไฮไลท์ซีเกมส์ 2025 ฟุตบอลชาย ชิงเหรียญทอง ไทย พบ เวียดนาม

ข้อมูลและภาพจาก: SEA GAMES Thailand 2025

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

TikTok เตรียมปิดดีลขายหุ้นในสหรัฐฯ ขายให้ 3 บริษัทปีหน้า รอดถูกแบน

55 วินาที ที่แล้ว
บอลไทยทำลายสถิติ แพ้เวียดนาม ในรอบ 50 ปี คาบ้านซีเกมส์ ชวดแชมป์ 8 ปีติด ข่าวกีฬา

บอลไทยทำลายสถิติ แพ้เวียดนาม ในรอบ 50 ปี คาบ้านซีเกมส์ ชวดแชมป์ 8 ปีติด

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

มีผลแล้ว ห้ามขายแอลกอฮอล์ ให้ผู้มีอาการมึนเมา ฝ่าฝืนต้องร่วมรับผิดชอบ

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัพเรือ เปิดหลักฐานมัดตัว กัมพูชา ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา-เจนีวา

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกร็ก บิฟเฟิล อดีตนักแข่งรถคนดัง เสียชีวิตพร้อมครอบครัว เครื่องบินเล็กตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทางการจีน โทรคุย รมต.กต. ทั้งไทย-กัมพูชา หวังยุติเหตุปะทะชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวจีนผงะ ห้อยเครื่องรางจากเพื่อนรักติดตัว แต่ถึงสนามบินพบความจริง ทำเอาช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มมาเลฯ ขึ้นโรงพักแจ้งบัตรประชาชนหาย ก่อนโป๊ะแตก มีหมายจับติดตัว วิ่งหนีจ้าละหวั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 19 12 68 ดูดวง

เช็ก 5 ราศี งานสะดุดเพราะคนปากไว ระวังโดนโยนความผิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดอินเดีย หนุ่มฆ่าหั่นศพพ่อแม่ ปมรังเกียจสะใภ้อิสลาม อำพรางทิ้งแม่น้ำ ข่าวต่างประเทศ

สลดอินเดีย หนุ่มหินทุบหัวพ่อแม่ ปมรังเกียจสะใภ้อิสลาม หั่นศพทิ้งแม่น้ำ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผัวเมียโหด ค้างค่าเช่าห้อง 4 เดือน ฆ่าเจ้าของหอยัดกระเป๋า เกมพลิกเพราะแม่บ้าน ข่าวต่างประเทศ

ผัวเมียโหด ค้างค่าเช่าห้อง 4 เดือน ฆ่าเจ้าของหอยัดกระเป๋า เกมพลิกเพราะแม่บ้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราศีพฤษภต้องเร่งปิดโปรเจกต์ให้เสร็จสิ้นก่อนหยุดยาว ไลฟ์สไตล์

เปิดดวง 3 ราศีต้องเร่ง ปิดโปรเจกต์ ให้จบก่อนหยุดยาว ไม่งั้นมีเหนื่อยข้ามปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงวัย 79 ปีทำกาแฟหกใส่ตัวเองในลานจอดรถของแมคโดนัลด์ ข่าวต่างประเทศ

หญิงวัย 79 ทำกาแฟหกเอง ฟ้องแมคโดนัลด์ สุดท้าย ศาลสั่งชนะคดี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คู่รักผู้ดีดวงเฮง ถูกหวยรางวัลใหญ่ซ้ำสองครั้ง รับเงินอีก 42 ล้าน ชี้โอกาสเกิดแค่ 1 ใน 24 ล้านล้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569 อยากรวย ไปที่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยากก้าวหน้า ไปที่ กลางห้อง ดูดวง

ฮวงจุ้ย จัดห้องรับทรัพย์ ปรับทิศรับโชค ตามหลักดาวเหิน ประจำปี 2569

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสยอง ขอเสื้อผ้าลูกที่ตายไปคืนจากสถานที่จัดงานศพ แต่กลับได้ “สมอง” กลับมาแทน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเวียดนาม ถูกเครื่องจักรบดนิ้วเละ 4 นิ้ว ทีมแพทย์ผ่าตัด 12 ชม. กู้มือคืนสำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเวียดนาม ถูกเครื่องจักรบดนิ้วเละ เกือบหมดมือ ทีมแพทย์ผ่าตัดครึ่งวัน จนกลับมาใช้งานได้สำเร็จ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จักหนัง ‘Dhurandhar’ โดนปากีสถานแบน แต่คนแอบโหลดเถื่อนพุ่ง 2 ล้านครั้ง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สส.ญี่ปุ่น อภิปรายเดือด “แม่ไม่ได้เบ่งลูกออกมาเพื่อให้ไปตายในสนามรบ” ซัดเละนโยบาย นายกหญิงคนแรก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทั่วโลกอึ้ง! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ &quot;Tekken 8&quot; สยบคู่แข่งรุ่นน้องราบคาบ ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ “Tekken 8” สยบคู่แข่งรุ่นน้องราบคาบ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก ข่าวต่างประเทศ

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย ข่าวการเมือง

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้ บันเทิง

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 18 ธ.ค. 68 ไทยขาดอีก 5 เหรียญแตะ 200 ทอง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 08:56 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 08:56 น.
53
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

TikTok เตรียมปิดดีลขายหุ้นในสหรัฐฯ ขายให้ 3 บริษัทปีหน้า รอดถูกแบน

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

มีผลแล้ว ห้ามขายแอลกอฮอล์ ให้ผู้มีอาการมึนเมา ฝ่าฝืนต้องร่วมรับผิดชอบ

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

ทัพเรือ เปิดหลักฐานมัดตัว กัมพูชา ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา-เจนีวา

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

เกร็ก บิฟเฟิล อดีตนักแข่งรถคนดัง เสียชีวิตพร้อมครอบครัว เครื่องบินเล็กตก

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
Back to top button