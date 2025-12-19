ยับ! ส่องคอมเมนต์แฟนบอลไทย หลังฟุตบอลทีมชาติไทยแพ้เวียดนามคาบ้านในรอบ 50 ปี

ส่องคอมเมนต์แฟนบอลไทย หลังจากที่ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” พลิกแพ้ เวียดนาม ชวดเหรียญทองซีเกมส์ 2025 และเป็นการเสียแชมป์ในบ้านในรอบ 50 ปี
อย่างที่ทราบว่าเมื่อวานนี้ (18 ธันวาคม) ฟุตบอลทีมชาติไทย มีคิวลงสนามพบกับ ทีมชาติเวียดนาม ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ แต่ผลการแข่งขันปรากฎว่าเป็น ทีมชาติไทย ไม่สามารถปิดบัญชี เวียดนาม ได้ ทั้งที่นำไปก่อนถึง 2-0 แต่สุดท้ายกลับถูกตีเสมอเป็น 2-2 ใน 90 นาที ก่อนที่สดท้ายจะถูกทัพดาวทองแซงขึ้นนำและเอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-3
ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ ทำให้ทีมชาติไทย ไม่ได้แชมป์รายการนี้มาแล้ว 8 ปีติด แถมนี่ยังเป็นคัร้งแรกในรอบ 50 ปี ที่ ทีมชาติไทย ไม่ได้เหรียญทองซีเกมส์ในฐานะเจ้าภาพ
แน่นอนว่าเมื่อผลการแข่งขันออกมาเป็แนนบนี้ เหล่าแฟนบอลชาวไทยเข้ามาแสดงคงวามคิดเห็นกัรนอย่างล้นหลามในโพสต์ของเพจ ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงความไม่พอใจในภาพรวมของทีมชาติไทยในเกมนี้ และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้
“เตะให้ทีมชาติแล้วแว้บไปเล่นให้สโมสรแล้วก็แว้บกลับมาทีมชาติ มันจะมีแรงวิ่งจนจบเกมได้ไง มันคือความไม่เด็ดขาดของสมาคม บ้าบอมากๆ”
“น้าตุ๊ก น้าหรั่ง ลาออกมั้ยครับ ดามแป้งด้วยมั้ย แล้วไปศึกษาดูครับว่าทำไมเวียดนามแรงดีกว่าเรา น้าวังพานักเตะซ้อมยังไง ทำอะไรมาครับ ครึ่งหลังขาอ่อนทุกคน”
“เวียดนามเค้ามาดีครับ ต้องยอมเค้า ไทยก็คงพัฒนาต่อไป และ ต่อไป และหมั่นซ้อมหน่อย แรงต้นปลายแผ่ว เวียดต้นเเผ่ว ปลายเเรงทุกตัวครับ”
“ความกระหายในชัยชนะมันต่างกันเวียดนามสมควรได้แชมป์”
“กูก็สดใสของกูอยู่ดี ๆ จนกระทั่งได้มาดูบอลไทย แบบนี้เรียกกูว่าแชมป์ครึ่งแรกได้มั้ย”
“จะก้าวข้ามอาเซียน …ตลกจ้า”
“ทรงจะไม่รอดตั้งแต่เจอมาเลเชียละ มีที่ไหน 11คน โดน10คน กดช่วงท้ายเกมส์ สภาพ55555”
“มีโค้ชไว้ทำอะไร ตัวสำรองคุณภาพต่างกับตัวจริงเกิน น่าอายฉิบหายย”
“ซีเกมส์รอบนี้ ผลงานสมาคมฟุตบอลสวยงาม งามหน้า กับงามไส้มาก”
“บอลแก้เกม กับ บอลแก้ตัว มันต่างกันครับ”
อ้างอิง : Facebook ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย
