ยับ! ส่องคอมเมนต์แฟนบอลไทย หลังฟุตบอลทีมชาติไทยแพ้เวียดนามคาบ้านในรอบ 50 ปี

Photo of Bas Basเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:19 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:19 น.
157

ส่องคอมเมนต์แฟนบอลไทย หลังจากที่ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” พลิกแพ้ เวียดนาม ชวดเหรียญทองซีเกมส์ 2025 และเป็นการเสียแชมป์ในบ้านในรอบ 50 ปี

อย่างที่ทราบว่าเมื่อวานนี้ (18 ธันวาคม) ฟุตบอลทีมชาติไทย มีคิวลงสนามพบกับ ทีมชาติเวียดนาม ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ แต่ผลการแข่งขันปรากฎว่าเป็น ทีมชาติไทย ไม่สามารถปิดบัญชี เวียดนาม ได้ ทั้งที่นำไปก่อนถึง 2-0 แต่สุดท้ายกลับถูกตีเสมอเป็น 2-2 ใน 90 นาที ก่อนที่สดท้ายจะถูกทัพดาวทองแซงขึ้นนำและเอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-3

ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ ทำให้ทีมชาติไทย ไม่ได้แชมป์รายการนี้มาแล้ว 8 ปีติด แถมนี่ยังเป็นคัร้งแรกในรอบ 50 ปี ที่ ทีมชาติไทย ไม่ได้เหรียญทองซีเกมส์ในฐานะเจ้าภาพ

Credit : ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

แน่นอนว่าเมื่อผลการแข่งขันออกมาเป็แนนบนี้ เหล่าแฟนบอลชาวไทยเข้ามาแสดงคงวามคิดเห็นกัรนอย่างล้นหลามในโพสต์ของเพจ ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงความไม่พอใจในภาพรวมของทีมชาติไทยในเกมนี้ และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้

“เตะให้ทีมชาติแล้วแว้บไปเล่นให้สโมสรแล้วก็แว้บกลับมาทีมชาติ มันจะมีแรงวิ่งจนจบเกมได้ไง มันคือความไม่เด็ดขาดของสมาคม บ้าบอมากๆ”

“น้าตุ๊ก น้าหรั่ง ลาออกมั้ยครับ ดามแป้งด้วยมั้ย แล้วไปศึกษาดูครับว่าทำไมเวียดนามแรงดีกว่าเรา น้าวังพานักเตะซ้อมยังไง ทำอะไรมาครับ ครึ่งหลังขาอ่อนทุกคน”

“เวียดนามเค้ามาดีครับ ต้องยอมเค้า ไทยก็คงพัฒนาต่อไป และ ต่อไป และหมั่นซ้อมหน่อย แรงต้นปลายแผ่ว เวียดต้นเเผ่ว ปลายเเรงทุกตัวครับ”

“ความกระหายในชัยชนะมันต่างกันเวียดนามสมควรได้แชมป์”

“กูก็สดใสของกูอยู่ดี ๆ จนกระทั่งได้มาดูบอลไทย แบบนี้เรียกกูว่าแชมป์ครึ่งแรกได้มั้ย”

“จะก้าวข้ามอาเซียน …ตลกจ้า”

“ทรงจะไม่รอดตั้งแต่เจอมาเลเชียละ มีที่ไหน 11คน โดน10คน กดช่วงท้ายเกมส์ สภาพ55555”

“มีโค้ชไว้ทำอะไร ตัวสำรองคุณภาพต่างกับตัวจริงเกิน น่าอายฉิบหายย”

“ซีเกมส์รอบนี้ ผลงานสมาคมฟุตบอลสวยงาม งามหน้า กับงามไส้มาก”

“บอลแก้เกม กับ บอลแก้ตัว มันต่างกันครับ”

อ้างอิง : Facebook ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

 

