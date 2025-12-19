ชาวต่างชาติร่วมเชียร์ ไทยถล่มศูนย์สแกมเมอร์ ไม่มีสายแปลกโทรเข้ามา
ชาวต่างชาติร่วมเชียร์ สื่อสิงคโปร์รายงาน ไทยถล่มศูนย์สแกมเมอร์ในเขมร บอกเข้าใจแล้วว่าทำไมช่วงนี้ไม่มีสายแปลกๆโทรเข้ามา
สำนักข่าว มาเธอร์ชิป ของสิงคโปร์รายงานถึงปฏิบัติการทางทหารของไทยในชายแดนกัมพูชา โดยระบุว่า “ไทยทิ้งระเบิดใส่ศูนย์สแกมเมอร์กัมพูชา 6 จุด ซึ่งถูกใช้เป็นฐานทางการทหาร” โดยในรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นระบุว่ายังเป็นที่ปล่อยโดรนและเก็บอาวุธด้วยนั้น
ทั้งนี้จากากรตรวจสอบคอมเม้นท์พบชาวต่างชาติจำนวนมากเขียนข้อความสนับสนุนการปราบศูนย์คอลเซ็นเตอร์ โดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น
-พอมานึกดูแล้ว ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมช่วงนี้ไม่มีสายแปลกๆโทรเข้ามา มีคนสังเกตแบบนี้บ้างไหม?
-เยี่ยม! ก็ว่าทำไมช่วงนี้โทรศัพท์ของฉันช่วงนี้สงบสุขจัง
-ยอดเยี่ยมมากกองทัพไทย
-สแกมเมอร์พวกนี้ทำงานเป็นหุ่นยนต์โฆษณาชวนเชื่อด้วยรึเปล่า ทำไมอยู่ดีๆคอมเม้นท์มีแต่ชาวกัมพูชา?
อย่างไรก็ตามก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาโต้แย้ง เขียนบอกว่าประเทศกัมพูชาต้องการสันติภาพ และพยายามบ่ายเบี่ยงประเด็นกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนแสดงความเห็นแล้วเกือบ 5 พันคนนับเวลาที่รายงานฉบับนี้ถูกเผยแพร่
