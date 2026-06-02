ข่าวอาชญากรรม

พบร่างน้ององุ่นแล้ว หลังหายจากบ้านที่สังขละบุรี 2 วัน ตำรวจเร่งสอบชายต้องสงสัย

เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 11:51 น.
ขอบคุณภาพจาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรีสังขละบุรี

พบร่าง น้ององุ่น เด็กหญิงวัย 7 ขวบหายออกจากบ้านในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่ 30 พ.ค. 2569 ก่อนเจ้าหน้าที่พบร่างในสวนยางพาราห่างบ้าน 500–600 เมตร ตำรวจควบคุมชายชาวเมียนมาไปสอบปากคำ ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ รอผลชันสูตรยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต

ตำรวจ สภ.สังขละบุรี พบศพ น้ององุ่น เด็กหญิงอายุ 7 ปี นอนคว่ำในสวนยางพารา ริมถนนสาย 323 ระหว่างอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 หลังเด็กหายตัวไปนานเกือบ 2 วัน

พ.ต.อ. สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี ออกตรวจพื้นที่และพบชาวบ้านรอขอความช่วยเหลืออยู่ข้างถนน ก่อนแจ้งว่าพบศพเด็กหญิงนอนส่งกลิ่นในป่า เจ้าหน้าที่จึงประสานแพทย์โรงพยาบาลสังขละบุรีและอาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์เข้าชันสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุ

ร่างของน้ององุ่น สวมเสื้อสีดำและกางเกงสีขาว พบรองเท้าแตะสีชมพู 1 คู่อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ ตรวจพบบาดแผลใต้คาง 2 แห่ง และรอยช้ำบริเวณใบหน้าลักษณะคล้ายถูกของแข็ง

แม่ของน้ององุ่น อายุ 40 ปี แจ้งตำรวจและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านตามหาลูกสาว หลังลูกบอกว่าจะออกไปซื้อของกินแล้วหายตัวไปนาน 2 วัน โดยไม่มีวี่แวว จนกระทั่งพบศพในวันนี้

เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีผู้ต้องสงสัยชื่อ “นายมอญ” (นามสมมุติ) ชาวเมียนมา อายุ 45 ปี มีบ้านอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ ผลตรวจปัสสาวะพบสีม่วง บ่งชี้มีสารเสพติด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันที

อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องสงสัยยังให้การวกวน ตำรวจจัดกำลัง 2 ชุดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

หมายเหตุบรรณาธิการ : ผู้ต้องสงสัยยังอยู่ในขั้นสอบสวน ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ ตำรวจเป็นผู้ออกแถลงการณ์นี้ ยังไม่มีคำพิพากษาของศาล

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

