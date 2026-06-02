กองกำลังบูรพา เผยแพร่กล้องวงจรปิดด่านคลองลึก 24 ชั่วโมง โต้กระแสข่าวเปิดด่าน ขอประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการ
เพจ กองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1 ได้เผยแพร่กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงบริเวณ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว หลังมีกระแสข่าวว่ามีการเปิดด่านให้เด็กจากทางกัมพูชาข้ามมาเรียนนั้น
โดยกองกำลังบูรพา ระบุว่า ทางกองกำลังบูรพาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ถ่ายทอดภาพสด (Live) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่อง
โดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดไว้ ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด
จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการ พร้อมร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์
