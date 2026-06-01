วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทย พบ เซอร์เบีย อันดับโลกก่อนแข่ง VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 21:40 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 21:41 น.
53
วอลเลย์บอลไทย พบ เซอร์เบีย อันดับโลกก่อนแข่ง ชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน

วอลเลย์บอลหญิงไทยพบเซอร์เบีย VNL 2026 ถ้าไทยชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเปิดฉากการแข่งขัน FIVB วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 หรือ สนามแรกวันที่ 3 มิถุนายน 2026 โปรแกรมเริ่มต้นเวลา 14:00 น. ไทยพบทีมชาติเซอร์เบีย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX

ไทยจะลงแข่งสัปดาห์แรกที่หนานจิง ประเทศจีน ใน 4 นัด ได้แก่ วันที่ 3 มิถุนายน พบเซอร์เบีย, วันที่ 4 มิถุนายน พบจีน, วันที่ 6 มิถุนายน พบเบลเยียม และวันที่ 7 มิถุนายน พบสาธารณรัฐเช็ก

เช็กคะแนนอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VS เซอร์เบีย

ภาพสกอร์คะแนนโลกจาก Volleyball World แสดงให้เห็นความต่างอย่างชัดเจนว่า ทีมชาติไทย อันดับโลก 18 มีคะแนนสะสม 171.66 คะแนน ขณะที่เซอร์เบียอยู่อันดับโลก 9 มีคะแนนสะสม 261.31 คะแนน สูงกว่าไทยถึงเกือบ 90 คะแนน

ระบบคิดคะแนน World Ranking ของ FIVB จะปรับขึ้นหรือลงตามผลการแข่งขัน คำนวณจากอันดับและคะแนนสะสมของทั้งสองฝ่าย ตามตารางที่แสดงในภาพ หากไทยชนะเซอร์เบียจะได้คะแนนเพิ่มดังนี้

ผลถ้าไทยชนะเซอร์เบีย

ชนะ 3-0 +14.78

ชนะ 3-1 +12.28

ชนะ 3-2 +9.78

ถ้าไทยแพ้เซอร์เบีย

แพ้ 2-3 -0.22

แพ้ 1-3 -2.72

แพ้ 0-3 -5.22

หากไทยชนะแบบกวาด 3-0 จะได้คะแนนเพิ่มสูงสุดถึง 14.78 คะแนน เนื่องจากเป็นการเอาชนะทีมที่มีอันดับสูงกว่า ระบบ FIVB จึงให้รางวัลเป็นคะแนนสูง ในทางกลับกัน แม้แพ้ก็เสียคะแนนเพียงเล็กน้อย เพราะไทยเป็นฝ่ายที่อยู่อันดับต่ำกว่า

เซอร์เบียเป็นทีมที่คว้าแชมป์โลกติดต่อกัน 2 สมัย ในปี 2018 และ 2022 ในฤดูกาลนี้ มาจา ออคเจโนวิค นักเซตชื่อดังกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังพักไปหนึ่งฤดูกาล พร้อมขึ้นเซตให้กับ เทียน่า บอวโควิด สตรีกเกอร์หัวหอกของทีม

ทั้งสองชื่อนี้คือหัวใจของเซอร์เบีย บอสโควิเ ขึ้นชื่อเรื่องการตลทรงพลังและเป็นนักตบมือซ้ายที่อ่านเกมได้ยากสำหรับทีมที่เจอกันครั้งแรกในฤดูกาล

ส่วนใครต้องหวังพึ่งการทำแต้มของ บีม พิมพิชยา ที่ได้ไปอัพสกิลตกจากลีคฝรั่งเศส ขณะที่หัวเสาหลักสองคนก็บาดเจ็บอย่างบุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร และวิภาวี ศรีทองไม่ได้ลงมาลงสนามในสนามแรกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
วอลเลย์บอลไทย พบ เซอร์เบีย อันดับโลกก่อนแข่ง ชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทย พบ เซอร์เบีย อันดับโลกก่อนแข่ง VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน

2 นาที ที่แล้ว
ศาลจำคุกชาวเน็ต หมิ่นประมาท นักร้องสาว ชี้ ไม่สลดสำนึก ด่าโกง โรคจิต บันเทิง

ศาลจำคุกชาวเน็ต หมิ่นประมาท นักร้องสาว ชี้ ไม่สลดสำนึก ด่าโกง โรคจิต

31 นาที ที่แล้ว
ช็อก นักร้องสาว เลิกแฟนหนุ่มในวงการ หลังจับได้แอบถ่ายแม่ตอนอาบน้ำ บันเทิง

ช็อก นักร้องสาว เลิกแฟนหนุ่มในวงการ หลังจับได้แอบถ่ายแม่ตอนอาบน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาว 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ดตำราสัตว์ เช็กรางวัลเลข 6 ตัว หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ดตำราสัตว์ เช็กรางวัลเลข 6 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า วิกรม เปิดหา ท็อป LazyLoxy โต้เดือด เบียร์แฉ ความลับ 3 ปี อิรุงตุงนังแบบงงๆ บันเทิง

สรุปดราม่า วิกรม เปิดหา ท็อป LazyLoxy โต้เดือด เบียร์แฉ ความลับ 3 ปี อิรุงตุงนังแบบงงๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวยไม่ไหว! หวยรางวัลที่ 1 แตก 20 ล้านคนเดียว กวาดรวม 180 ล้านบาท ข่าว

รวยไม่ไหว! หวยรางวัลที่ 1 แตก 20 ล้านคนเดียว กวาดรวม 180 ล้านบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มิถุนายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ประวัติ 3 นักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งไทย ก้าวแรกบนเวที VNL 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส สูตรคำนวณเติมเงิน จ่ายเองกี่บาท ทำตามนี้ง่ายมาก เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส สูตรคำนวณเติมเงิน จ่ายเองกี่บาท ทำตามนี้ง่ายมาก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจมี่ ลี เคอร์ติส&quot;แจ้งข่าวเศร้า พี่สาว เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี ข่าวต่างประเทศ

“เจมี่ ลี เคอร์ติส”แจ้งข่าวเศร้า พี่สาว เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 มิ.ย. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 มิ.ย. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอนวิธีเติมเงิน ไทยช่วยไทยพลัส เติมเองเท่าไหร่ รัฐช่วยจ่ายกี่บาท เศรษฐกิจ

สอนวิธีเติมเงิน ไทยช่วยไทยพลัส เติมเองเท่าไหร่ รัฐช่วยจ่ายกี่บาท

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉาก 16 ปี &quot;ชาบูตง ราเมน&quot; ปิดกิจการในไทย รีบไปกินสาขาสุดท้าย เศรษฐกิจ

ปิดฉาก 16 ปี “ชาบูตง ราเมน” ปิดกิจการในไทย รีบไปกินสาขาสุดท้าย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีด้วย นักร้องดัง แต่งงานแล้วกับ พระเอกหนุ่มหล่อ เจอกันแบบพรหมลิขิต บันเทิง

ยินดีด้วย นักร้องดัง แต่งงานแล้วกับ พระเอกหนุ่มหล่อ เจอกันแบบพรหมลิขิต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thaiger ข่าว

Thaiger

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 มิ.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แบงค์ พบเอก อำลา MONO29 หลัง 12 ปี วันแรกถึงวันสุดท้ายบนจอข่าว เผยเส้นทางใหม่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ผลหวยออมสิน 1 มิ.ย.69 สลากพิเศษ 2 ปี เช็กสถิติหวยออมสิน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร งวด 1 มิถุนายน 2569 ก่อนหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

หวยออกวันนี้ 10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร ลุ้นรางวัลใหญ่งวด 1/6/69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย ต่วย ภัคพงศ์ อ่านข่าววันสุดท้าย Mono29 กังวลอนาคตทีวีเปลี่ยนไปมาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

หวยออกวันจันทร์ 1 มิถุนายน สถิติย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม? เช็กให้ชัด วันจันทร์ตรงวันหยุดชดเชยวิสาขบูชา หวยลาว

หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม? เช็กให้ชัด วันจันทร์ตรงวันหยุดชดเชยวิสาขบูชา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักมวยปล้ำถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

นักมวยปล้ำดาวเด่น ถูกรถชนแล้วหนี ร่างกระแทกพื้นดับคาถนน สลดไปไม่ถึงฝัน

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569 จับคู่เลขท้าย หวยออกวันจันทร์

1 วัน ที่แล้ว
สถานทูตจีนแจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ย้ำผลตรวจน้ำปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน แจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ชี้คุณภาพยังปลอดภัย

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 21:40 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 21:41 น.
53
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

ญี่ปุ่น แพ้ตุรกี-แคนาดา ช็อกตกรอบแรก วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2025

เผยแพร่: 15 กันยายน 2568

ญี่ปุ่น-อิตาลี ทุบกระหน่ำ เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025

เผยแพร่: 4 กันยายน 2568
Back to top button