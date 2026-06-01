วอลเลย์บอลไทย พบ เซอร์เบีย อันดับโลกก่อนแข่ง VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเปิดฉากการแข่งขัน FIVB วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 หรือ สนามแรกวันที่ 3 มิถุนายน 2026 โปรแกรมเริ่มต้นเวลา 14:00 น. ไทยพบทีมชาติเซอร์เบีย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX
ไทยจะลงแข่งสัปดาห์แรกที่หนานจิง ประเทศจีน ใน 4 นัด ได้แก่ วันที่ 3 มิถุนายน พบเซอร์เบีย, วันที่ 4 มิถุนายน พบจีน, วันที่ 6 มิถุนายน พบเบลเยียม และวันที่ 7 มิถุนายน พบสาธารณรัฐเช็ก
เช็กคะแนนอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VS เซอร์เบีย
ภาพสกอร์คะแนนโลกจาก Volleyball World แสดงให้เห็นความต่างอย่างชัดเจนว่า ทีมชาติไทย อันดับโลก 18 มีคะแนนสะสม 171.66 คะแนน ขณะที่เซอร์เบียอยู่อันดับโลก 9 มีคะแนนสะสม 261.31 คะแนน สูงกว่าไทยถึงเกือบ 90 คะแนน
ระบบคิดคะแนน World Ranking ของ FIVB จะปรับขึ้นหรือลงตามผลการแข่งขัน คำนวณจากอันดับและคะแนนสะสมของทั้งสองฝ่าย ตามตารางที่แสดงในภาพ หากไทยชนะเซอร์เบียจะได้คะแนนเพิ่มดังนี้
ผลถ้าไทยชนะเซอร์เบีย
ชนะ 3-0 +14.78
ชนะ 3-1 +12.28
ชนะ 3-2 +9.78
ถ้าไทยแพ้เซอร์เบีย
แพ้ 2-3 -0.22
แพ้ 1-3 -2.72
แพ้ 0-3 -5.22
หากไทยชนะแบบกวาด 3-0 จะได้คะแนนเพิ่มสูงสุดถึง 14.78 คะแนน เนื่องจากเป็นการเอาชนะทีมที่มีอันดับสูงกว่า ระบบ FIVB จึงให้รางวัลเป็นคะแนนสูง ในทางกลับกัน แม้แพ้ก็เสียคะแนนเพียงเล็กน้อย เพราะไทยเป็นฝ่ายที่อยู่อันดับต่ำกว่า
เซอร์เบียเป็นทีมที่คว้าแชมป์โลกติดต่อกัน 2 สมัย ในปี 2018 และ 2022 ในฤดูกาลนี้ มาจา ออคเจโนวิค นักเซตชื่อดังกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังพักไปหนึ่งฤดูกาล พร้อมขึ้นเซตให้กับ เทียน่า บอวโควิด สตรีกเกอร์หัวหอกของทีม
ทั้งสองชื่อนี้คือหัวใจของเซอร์เบีย บอสโควิเ ขึ้นชื่อเรื่องการตลทรงพลังและเป็นนักตบมือซ้ายที่อ่านเกมได้ยากสำหรับทีมที่เจอกันครั้งแรกในฤดูกาล
ส่วนใครต้องหวังพึ่งการทำแต้มของ บีม พิมพิชยา ที่ได้ไปอัพสกิลตกจากลีคฝรั่งเศส ขณะที่หัวเสาหลักสองคนก็บาดเจ็บอย่างบุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร และวิภาวี ศรีทองไม่ได้ลงมาลงสนามในสนามแรกด้วย
