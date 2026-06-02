ชายไอโอวาคลั่ง ไล่ยิงสมาชิกครอบครัวตาย 6 ศพ ก่อนปลิดชีพตัวเอง
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าประชาชน 6 คนเสียชีวิต ภายหลังจากเกิดเหตุยิงกันหลายจุด ในเมืองมัสคาทีน รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งเหตุยิงกันในบ้านหลังหนึ่ง จึงลงพื้นที่ตรวจสอบและพบผู้เสียชีวิต 4 ศพ ซึ่งหลังเกิดเหตุนาย ไรอัน วิลล์ แม็คฟาร์แลน วัย 52 ปี ได้ออกจากบ้านหลังดังกล่าว ตำรวจจึงติดตามตัว ก่อนพบว่าเขาได้ยิงตนเอง แพทย์พยายามชุบชีวิต แต่ไม่สำเร็จ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ายังเจอประชาชนเสียชีวิตอีก 1 ศพในบ้านพักอีกหลัง และจากตรวจสอบคดีนี้พบว่ามีเหตุยิงกันอีกจุดที่ร้านค้าอีกแห่ง ทั้งหมดเสียชีวิตด้วยอาวุธปืน ทำให้เหตุการณ์ดังกล่าว หากไม่รวมผู้ก่อเหตุมีผู้เสียชีวิตรวม 6 ศพ
ซึ่งจากการสอบสวนยังพบอีกด้วยว่าผู้ตายทั้งหมดนั้นเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ก่อเหตุ โดยตำรวจเชื่อว่ามูลเหตุจูงใจน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนบุคคล ทั้งนี้ตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป
