ข่าว

เตือน! แลกเงินสด “ไทยช่วยไทย พลัส” ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 13:57 น.
71
แลกเงินสด "ไทยช่วยไทย พลัส" ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ

เตือน! ร้านค้ารับแลกเงินสด “ไทยช่วยไทย พลัส” ผิดกฎหมาย เสี่ยงโทษหนัก ปรับ-จำคุก พร้อมถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ

สำหรับโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” หลังจากที่มีการเปิดใช้วันแรก (1 มิ.ย.) ประชาชนต่างจับจ่ายซื้อสินค้าโดยใช้สิทธิดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จากรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (ข้อมูลเวลา 23.00 น.) เผยว่ามีประชาชนใช้สิทธิอยู่ที่ 8,724,402 คน และมียอดการใช้จ่ายในโครงการฯ สูงถึง 2,039 ล้านบาท

แต่ทว่า ผู้สื่อข่าวได้มีการตรวจสอบในโซเชียลมีเดียพบว่า มีการเปิดกลุ่มรับแลกเงินสดจากโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” โดยร้านค้าจะโพสต์ข้อความรับแลกเงิน พร้อมช่องทางติดต่อ และหักเปอร์เซ็นต์ก่อนโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า

พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยว่า ถ้าหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีการซื้อขายสินค้าจริง หรือมีการหลีกเลี่ยง รู้กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นการใช้สิทธิที่ไม่ถูกต้อง ผิดเงื่อนไขของโครงการที่ชัดเจน

พล.ต.อ.นิรันดร เผยต่อว่า ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่เจตนาก็ตาม ถือว่าเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ จะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้น หากตรวจพบทางภาครัฐอาจระงับสิทธิไม่ให้เขาร่วมโครงการอื่นของรัฐในอนาคต และยังต้องชดใช้คืนเงินให้รัฐด้วย

ขณะที่ นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผอ.สศค.) เผยว่า เรามีระบบติดตามเฝ้าระวังอยู่ทั้งหมด แล้วถ้าระบบวิเคราะห์ออกมาแล้วถ้ามีผู้ต้องสงสัยจะเชิญมาสอบถาม และเรียกข้อมูลมาดู ซึ่งที่ผ่านมาในโครงการคนละครึ่งที่เรายืมกลไกมา ระบบสามารถตรวจจับผู้ที่เข้าข่าย ต้องสงสัยหรืออาจเป็นผู้กระทำความผิดได้จำนวนมาก เมื่อช่วง คนละครึ่ง เรามีการส่งดำเนินคดีอาญาไปแล้วกว่า 300 ราย เป็นทางผู้ขายและถ้าไปถึงว่าผู้ซื้อมีส่วนกระทำความผิดก็จำเป็นต้องดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด

“อยากให้ทุกคนเห็นประโยชน์ในโครงการนี้ ใช้งานอย่างตรงไปตรงมา ส่วนท่านที่คิดจะทำในทางที่ทุจริต ก็อยากให้คิดใหม่ เพราะว่าถ้ามีการตรวจเจอ มีการแจ้งเข้ามาหรือระบบตรวจเจอ ก็จำเป็นจะต้องดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุด” นายวินิจ กล่าว

นายวินิจ ระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความผิดเช่นเดียวกับการฉ้อโกง และอาจเข้าข่ายการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโทษสูง ขณะที่ระบบก็จะมี AI และระบบ Data Analytics ที่วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างจริงจัง อยากจะเตือนและอยากให้ใช้โอกาสนี้เพื่อประโยชน์ของทุกคน อย่าทำให้คนที่คิดทำอะไรไม่ตรงไปตรงมาไม่กี่คน ทำให้ทุกอย่างภาพออกมาไม่ดี หรือทำให้บรรยากาศเรื่องของการช่วยเหลือดูแลออกมาเป็นภาพลบ

ร้านรับแลกเงินสด ไทยช่วยไทยพลัส

ที่มา: เรื่องเล่าเช้านี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม. ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

4 นาที ที่แล้ว
เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ลั่น เพื่อนที่ดี คือกำไรของชีวิต มีเงินก็ซื้อไม่ได้ บันเทิง

เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ทำคนแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ

5 นาที ที่แล้ว
ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

35 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน &quot;บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ&quot; รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69

41 นาที ที่แล้ว
เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน วอลเลย์บอล

เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามี &quot;เกศ&quot; ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง ข่าว

สามี “เกศ” ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน บันเทิง

ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” มั่นใจไม่เสียเปรียบ ไม่ต้องแก้เกม หลังเขมรยื่น UN เรื่องไทยยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ &#039;ทองใหม่&#039; นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ ข่าว

คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ ‘ทองใหม่’ นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ ข่าว

คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ดีเอสไอ เผยข้อมูลใหม่ “คดีแตงโม” ปมภาพบาดแผล 3 จุด คล้ายถูกของมีคมกรีด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ การเงิน

ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส โรคประจำตัวกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน บันเทิง

อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส ป่วยกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายไอโอวาคลั่ง ไล่ยิงสมาชิกครอบครัวตาย 6 ศพ ก่อนปลิดชีพตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แลกเงินสด &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ ข่าว

เตือน! แลกเงินสด “ไทยช่วยไทย พลัส” ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาโหนกระแส &quot;หลอนหลังไมค์&quot; นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว ข่าว

จับตาโหนกระแส “หลอนหลังไมค์” นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน ข่าวอาชญากรรม

คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “สุรพล” นั่งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯ กทม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์ เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทาง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 รอบใหม่ 4- 21 มิ.ย.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ ข่าวต่างประเทศ

คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทองใหม่ หรือ ใหม่เบบี้เฟซ นักเล่าเรื่องผีคนดัง บันเทิง

ประวัติ คุณทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดัง ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ขนหัวลุก ผ่านรายการสยองขวัญยอดนิยม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองกำลังบูรพา เผยแพร่กล้องวงจรปิดด่านคลองลึก 24 ชั่วโมง โต้กระแสข่าวเปิดด่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ระทึก! เจอระเบิดหน้าธนาคาร สาขาบางขุนนนท์ เข้าเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด &quot;สถานีนิเถะ&quot; สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข่าว

สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด “สถานีนิเถะ” สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 13:57 น.
71
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

เปิดประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ลั่น เพื่อนที่ดี คือกำไรของชีวิต มีเงินก็ซื้อไม่ได้

เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ทำคนแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
โปรแกรม Thermage vs Ulthera vs Ultraformer

โปรแกรม Thermage vs Ulthera vs Ultraformer ต่างกันอย่างไร? เลือกหัตถการไหนกู้ผิวตอบโจทย์

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
Back to top button