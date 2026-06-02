สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด “สถานีนิเถะ” สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด “สถานีนิเถะ” สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สั่งรายงานตัวภายใน 7 วัน
จากกรณีที่เพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ โพสต์ภาพพร้อมข้อความ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ระบุว่า “พฤติกรรมขยะและไร้สมอง ขับรถลงไปในหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่สถานีรถไฟสายมรณะ สังขละบุรี สถานีนิเถะ สังขละบุรีมีมาตั้งนาน กำลังถูกคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมขยะไร้สมองสร้างความเสียหาย
เล่นเอารถลงไปในหลุมระเบิด ซึ่งถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แล้วทำคอนเท้นท์ถ่ายรูป โปรโมทโฆษณานั่นนี่ การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะวงการใด การทำแบบนี้ทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนละเมิดพื้นที่อุทยานด้วยทำลายสิ่งแวดล้อม
ถึงแม้ตัวคนที่กระทำเรื่องนี้จะลบโพสต์แล้วแต่มีคนแคปทัน ส่วนคลิปที่วิ่งลงไปในถนนทำน้ำกระจุยกระจาย ทำเส้นทางที่ประชาชนและชาวบ้านใช้งานเป็นร่องทางเสียหายรอสักแปปนะครับ แต่อยากบอกพวกสมองกลวงพวกนี้นะครับว่า เวลาจะไปเที่ยวไหนหัดหาความรู้ใส่สมองบ้าง อย่าทำตัวเป็นขยะครับ
ส่วนพวกสาวกไร้สมองที่เตรียมจะเข้ามาเถียงแทน ว่ามันก็แค่หลุมระเบิดจะไปอะไรนักหนา มันก็แค่หลุมระเบิด คืออยากบอกว่าหลุมพวกนี้มีมาตั้งแต่ก่อนพ่อแม่มึงจะเกิดครับ มันเอาไว้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสรตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ เช่น ผังการทิ่งระเบิดสถานี ตลอดจนเราจะทราบว่าฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการทิ้งระเบิดใส่อะไร
เมืองกาญเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องทางรถไฟสายมรณะ แล้วพวกสมองกลวงมาทำแบบนี้ มันไม่ใช่ที่สร้างความเดือดร้อน ทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ทำตัวได้ขยะและไร้สมองจริงๆ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมควรจะมีมาตรการในการจัดการกับเรื่องนี้ครับ ผมจะรอดูว่าอุทยานจะจัดการคนพวกนี้ตามกฎหมายหรือไม่เช่นกัน”
ต่อมาทาง อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ออกประกาศเรื่อง ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเถะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ตามที่ปรากฏข้อมูลและภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเถะ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้าข่ายการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงขอให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้เผยแพร่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
กระทั่งในคืนของวันเดียวกัน หนึ่งในนักท่องเที่ยวที่กำลังตกเป็นประเด็นดังกล่าว ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษสังคมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “หนูขอใช้พื้นที่นี้เป็นสื่อกลางในการกล่าวคำขอโทษต่อพี่น้องชาวสังขละบุรี ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
หนูขอน้อมรับผิดและขออภัยอย่างจริงใจต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเอง รวมถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ หลังจากได้รับทราบข้อมูลและประวัติความเป็นมาของสถานที่แล้ว หนูรู้สึกเสียใจและสำนึกผิดเป็นอย่างมากที่การกระทำของหนูได้สร้างความไม่สบายใจให้กับหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสูญเสียและความทรงจำอันสำคัญของผู้คนในพื้นที่
ในวันดังกล่าว หนูและเพื่อนๆ เดินทางมายังสังขละบุรีเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเกาะสะเดิ่งเพื่อสร้างหลังคาโรงเรียนให้กับน้องๆ ระหว่างทางได้แวะบริเวณสะพานรันตีเพื่อขับรถและถ่ายภาพ โดยในขณะนั้นหนูไม่ทราบมาก่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลุมระเบิดและประวัติศาสตร์ความสูญเสียในช่วงสงคราม จึงได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไป
แม้การกระทำดังกล่าวจะไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ดี แต่หนูตระหนักดีว่าความไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้างต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ หนูขอน้อมรับทุกคำตักเตือน ทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ และขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้หนูได้ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ ความสูญเสีย และความรู้สึกของผู้คนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น หนูจะนำข้อผิดพลาดครั้งนี้ไปปรับปรุงตนเอง ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบมากขึ้น และระมัดระวังการกระทำของตนเองให้มากกว่านี้ในอนาคต
สุดท้ายนี้ หนูขอกราบขออภัยพี่น้องชาวสังขละบุรี ผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในอดีต ตลอดจนทุกท่านที่รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากใจจริงอีกครั้งค่ะ ขอโทษจากใจอีกครั้งค่ะ”
