ประวัติ 3 นักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งไทย ก้าวแรกบนเวที VNL 2026

ประวัติ 3 นักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งไทย ออมทรัพย์ ปพัชญา หยก นันท์นภัส ดรีม ดรีม ก้าวแรกบนเวที VNL 2026 ใครคือคนที่ต้องจับตา?
เมื่อ Volleyball World เปิดรายชื่อ 30 นักตบลูกยางสาวไทยชุดลุยศึก วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2026 (VNL 2026) ที่เริ่มต้นวันที่ 3 มิถุนายนนี้ สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ชื่อแกนหลักอย่างกัปตันพรพรรณ เกิดปราชญ์ คือดาวรุ่งหน้าใหม่หลายรายที่เพิ่งได้รับโอกาสลงแข่งรายการใหญ่ระดับโลกเป็นครั้งแรกในชีวิต
ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ผสมผสานระหว่างแกนหลักกับดาวรุ่งดวงใหม่ โดยไม่มีชื่อของวิภาวี ศรีทอง แต่ได้หัวเสาฟอร์มร้อนแรงจากลีกเวียดนามอย่างกัตติกา แก้วพิน เข้ามาเสริมทัพ และที่แฟนลูกยางจับตาเป็นพิเศษคือสามชื่อดาวรุ่งที่ทีมชาติไทยส่งขึ้นเวทีโลกเป็นครั้งแรก
ออมทรัพย์ ปพัชญา พลทำ บีหลังวัย 20 ปี จากบึงกาฬ
ปพัชญา พลทำ เกิดวันที่ 24 มกราคม 2549 เล่นในตำแหน่งบีหลัง (Opposite) ปัจจุบันสังกัดสโมสรนครราชสีมา 3เอ็มฟิล์มส์
เธอมีส่วนสูง 177 เซนติเมตร และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ชื่อเล่น “ออมทรัพย์” อาจฟังดูธรรมดา แต่ฝีมือบนสนามไม่ธรรมดาเลย
แม้อายุยังน้อย แต่เธอได้รับการยกย่องให้เป็นตัวทำแต้มหลักของทีมในวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก 2023 ซึ่งนั่นทำให้แฟนวอลเลย์บอลเริ่มจับตามองชื่อนี้มาตั้งแต่ตอนนั้น
ปีนี้อายุ 20 ปีเต็ม ได้รับเลือกลงในรายชื่อสัปดาห์แรกของ VNL ควบคู่กับพิมพิชยา ก๊กรัมย์ รุ่นพี่ผู้มากประสบการณ์ ถือเป็นก้าวแรกบนเวทีระดับโลกที่หลายคนรอดูว่าเธอจะพิสูจน์ตัวเองได้แค่ไหน
หยก นันท์นภัส มูลจะคำ หัวเสาดาวดังจากเชียงราย
นันท์นภัส มูลจะคำ สาวน้อยจากเชียงราย เกิดวันที่ 25 ตุลาคม 2547 มีส่วนสูง 175 เซนติเมตร เล่นในตำแหน่งหัวเสาด้วยมือขวา ซึ่งแม้จะไม่ใช่นักตบรูปร่างเด่น แต่โดดเด่นในเรื่องของความเร็ว การกระโดดสูง และการเล่นที่หลากหลาย
หยก เม็งราย ในแง่ผลงานระดับสโมสร คว้ารางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุด (Best Scorer) ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2024-25 พร้อมพาทีมแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะราชมงคลธัญบุรี วีซี จบฤดูกาลด้วยอันดับ 4
ชื่อเสียงของเธอข้ามพรมแดนไปถึงสื่อต่างชาติ สื่อเวียดนามอย่าง VTV Times ยกย่องว่าในวัย 20 ปี เธอกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงที่มีความสามารถและศักยภาพสูงของประเทศไทย และถูกคาดหวังให้เป็นหนึ่งในเสาหลักของทีมชาติในอนาคต
VNL 2026 คือรายการใหญ่ระดับโลกครั้งแรกของน้องหยก และแฟนๆ ลุ้นว่าเธอจะระเบิดฟอร์มบนเวทีที่ยากที่สุดในวงการลูกยางหญิงได้มากแค่ไหน
ดรีม กัญธิมา เอกปัชชา หัวเสาแกร่งจากกำแพงเพชร
กัญธิมา เอกปัชชา เกิดวันที่ 5 กันยายน 2542 เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชร มีส่วนสูง 175 เซนติเมตร เล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสา
ในบรรดาสามคนนี้ กัญธิมาถือว่ามีประสบการณ์ระดับสโมสรมากที่สุด เธอผ่านการลงเล่นให้กับสโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์ สโมสรโอพาร์ท 369 และสโมสรนครราชสีมา โดยเคยติดทีมชาติชุดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนปี 2018 ที่ประเทศเมียนมา และสามารถคว้าเหรียญทองกลับมาครองได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม VNL คือเวทีที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นการแข่งขันระดับ A ของ FIVB ที่รวม 16 ทีมแกร่งที่สุดในโลกไว้ด้วยกัน ปีนี้คือครั้งแรกที่ชื่อของเธอปรากฏในรายชื่อทีมชาติชุดนี้ ถือเป็นรางวัลจากฟอร์มเด่นที่ทำมาตลอดในไทยแลนด์ลีก
เปิดสนามแรก 3 มิถุนายน พบเซอร์เบีย
โปรแกรมสัปดาห์แรกของทีมชาติไทย ได้แก่ พบเซอร์เบีย 3 มิ.ย. พบจีน 4 มิ.ย. พบเบลเยียม 6 มิ.ย. และพบเช็ก 7 มิ.ย. ล้วนเป็นคู่แข่งระดับโลกที่ทดสอบความสามารถได้อย่างเต็มที่
สำหรับดาวรุ่งทั้งสามคน VNL 2026 ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือการพิสูจน์ว่าพวกเธอพร้อมแล้วสำหรับเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
