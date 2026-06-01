วอลเลย์บอล

ประวัติ 3 นักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งไทย ก้าวแรกบนเวที VNL 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 14:19 น.
50

ประวัติ 3 นักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งไทย ออมทรัพย์ ปพัชญา หยก นันท์นภัส ดรีม ดรีม ก้าวแรกบนเวที VNL 2026 ใครคือคนที่ต้องจับตา?

เมื่อ Volleyball World เปิดรายชื่อ 30 นักตบลูกยางสาวไทยชุดลุยศึก วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2026 (VNL 2026) ที่เริ่มต้นวันที่ 3 มิถุนายนนี้ สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ชื่อแกนหลักอย่างกัปตันพรพรรณ เกิดปราชญ์ คือดาวรุ่งหน้าใหม่หลายรายที่เพิ่งได้รับโอกาสลงแข่งรายการใหญ่ระดับโลกเป็นครั้งแรกในชีวิต

ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ผสมผสานระหว่างแกนหลักกับดาวรุ่งดวงใหม่ โดยไม่มีชื่อของวิภาวี ศรีทอง แต่ได้หัวเสาฟอร์มร้อนแรงจากลีกเวียดนามอย่างกัตติกา แก้วพิน เข้ามาเสริมทัพ และที่แฟนลูกยางจับตาเป็นพิเศษคือสามชื่อดาวรุ่งที่ทีมชาติไทยส่งขึ้นเวทีโลกเป็นครั้งแรก

ออมทรัพย์ ปพัชญา พลทำ บีหลังวัย 20 ปี จากบึงกาฬ

ปพัชญา พลทำ เกิดวันที่ 24 มกราคม 2549 เล่นในตำแหน่งบีหลัง (Opposite) ปัจจุบันสังกัดสโมสรนครราชสีมา 3เอ็มฟิล์มส์

เธอมีส่วนสูง 177 เซนติเมตร และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ชื่อเล่น “ออมทรัพย์” อาจฟังดูธรรมดา แต่ฝีมือบนสนามไม่ธรรมดาเลย

แม้อายุยังน้อย แต่เธอได้รับการยกย่องให้เป็นตัวทำแต้มหลักของทีมในวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก 2023 ซึ่งนั่นทำให้แฟนวอลเลย์บอลเริ่มจับตามองชื่อนี้มาตั้งแต่ตอนนั้น

ปีนี้อายุ 20 ปีเต็ม ได้รับเลือกลงในรายชื่อสัปดาห์แรกของ VNL ควบคู่กับพิมพิชยา ก๊กรัมย์ รุ่นพี่ผู้มากประสบการณ์ ถือเป็นก้าวแรกบนเวทีระดับโลกที่หลายคนรอดูว่าเธอจะพิสูจน์ตัวเองได้แค่ไหน

ประวัติ ออมทรัพย์ ปพัชญา พลทำ บีหลัง

หยก นันท์นภัส มูลจะคำ หัวเสาดาวดังจากเชียงราย

นันท์นภัส มูลจะคำ สาวน้อยจากเชียงราย เกิดวันที่ 25 ตุลาคม 2547 มีส่วนสูง 175 เซนติเมตร เล่นในตำแหน่งหัวเสาด้วยมือขวา ซึ่งแม้จะไม่ใช่นักตบรูปร่างเด่น แต่โดดเด่นในเรื่องของความเร็ว การกระโดดสูง และการเล่นที่หลากหลาย

หยก เม็งราย ในแง่ผลงานระดับสโมสร คว้ารางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุด (Best Scorer) ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2024-25 พร้อมพาทีมแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะราชมงคลธัญบุรี วีซี จบฤดูกาลด้วยอันดับ 4

ชื่อเสียงของเธอข้ามพรมแดนไปถึงสื่อต่างชาติ สื่อเวียดนามอย่าง VTV Times ยกย่องว่าในวัย 20 ปี เธอกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงที่มีความสามารถและศักยภาพสูงของประเทศไทย และถูกคาดหวังให้เป็นหนึ่งในเสาหลักของทีมชาติในอนาคต

VNL 2026 คือรายการใหญ่ระดับโลกครั้งแรกของน้องหยก และแฟนๆ ลุ้นว่าเธอจะระเบิดฟอร์มบนเวทีที่ยากที่สุดในวงการลูกยางหญิงได้มากแค่ไหน

ประวัติ หยก นันท์นภัส

ดรีม กัญธิมา เอกปัชชา หัวเสาแกร่งจากกำแพงเพชร

กัญธิมา เอกปัชชา เกิดวันที่ 5 กันยายน 2542 เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชร มีส่วนสูง 175 เซนติเมตร เล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสา

ในบรรดาสามคนนี้ กัญธิมาถือว่ามีประสบการณ์ระดับสโมสรมากที่สุด เธอผ่านการลงเล่นให้กับสโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์ สโมสรโอพาร์ท 369 และสโมสรนครราชสีมา โดยเคยติดทีมชาติชุดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนปี 2018 ที่ประเทศเมียนมา และสามารถคว้าเหรียญทองกลับมาครองได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม VNL คือเวทีที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นการแข่งขันระดับ A ของ FIVB ที่รวม 16 ทีมแกร่งที่สุดในโลกไว้ด้วยกัน ปีนี้คือครั้งแรกที่ชื่อของเธอปรากฏในรายชื่อทีมชาติชุดนี้ ถือเป็นรางวัลจากฟอร์มเด่นที่ทำมาตลอดในไทยแลนด์ลีก

ประวัติ ดรีม กัญธิมา

เปิดสนามแรก 3 มิถุนายน พบเซอร์เบีย

โปรแกรมสัปดาห์แรกของทีมชาติไทย ได้แก่ พบเซอร์เบีย 3 มิ.ย. พบจีน 4 มิ.ย. พบเบลเยียม 6 มิ.ย. และพบเช็ก 7 มิ.ย. ล้วนเป็นคู่แข่งระดับโลกที่ทดสอบความสามารถได้อย่างเต็มที่

สำหรับดาวรุ่งทั้งสามคน VNL 2026 ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือการพิสูจน์ว่าพวกเธอพร้อมแล้วสำหรับเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
วอลเลย์บอล

ประวัติ 3 นักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งไทย ก้าวแรกบนเวที VNL 2026

39 วินาที ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัส สูตรคำนวณเติมเงิน จ่ายเองกี่บาท ทำตามนี้ง่ายมาก เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส สูตรคำนวณเติมเงิน จ่ายเองกี่บาท ทำตามนี้ง่ายมาก

16 นาที ที่แล้ว
&quot;เจมี่ ลี เคอร์ติส&quot;แจ้งข่าวเศร้า พี่สาว เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี ข่าวต่างประเทศ

“เจมี่ ลี เคอร์ติส”แจ้งข่าวเศร้า พี่สาว เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 มิ.ย. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 มิ.ย. 69 ลุ้นผลแบบเรียลไทม์ ตรวจรางวัลที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอนวิธีเติมเงิน ไทยช่วยไทยพลัส เติมเองเท่าไหร่ รัฐช่วยจ่ายกี่บาท เศรษฐกิจ

สอนวิธีเติมเงิน ไทยช่วยไทยพลัส เติมเองเท่าไหร่ รัฐช่วยจ่ายกี่บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉาก 16 ปี &quot;ชาบูตง ราเมน&quot; ปิดกิจการในไทย รีบไปกินสาขาสุดท้าย เศรษฐกิจ

ปิดฉาก 16 ปี “ชาบูตง ราเมน” ปิดกิจการในไทย รีบไปกินสาขาสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดีด้วย นักร้องดัง แต่งงานแล้วกับ พระเอกหนุ่มหล่อ เจอกันแบบพรหมลิขิต บันเทิง

ยินดีด้วย นักร้องดัง แต่งงานแล้วกับ พระเอกหนุ่มหล่อ เจอกันแบบพรหมลิขิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thaiger ข่าว

Thaiger

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 มิ.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แบงค์ พบเอก อำลา MONO29 หลัง 12 ปี วันแรกถึงวันสุดท้ายบนจอข่าว เผยเส้นทางใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ผลหวยออมสิน 1 มิ.ย.69 สลากพิเศษ 2 ปี เช็กสถิติหวยออมสิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร งวด 1 มิถุนายน 2569 ก่อนหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

หวยออกวันนี้ 10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร ลุ้นรางวัลใหญ่งวด 1/6/69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย ต่วย ภัคพงศ์ อ่านข่าววันสุดท้าย Mono29 กังวลอนาคตทีวีเปลี่ยนไปมาก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

หวยออกวันจันทร์ 1 มิถุนายน สถิติย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม? เช็กให้ชัด วันจันทร์ตรงวันหยุดชดเชยวิสาขบูชา หวยลาว

หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม? เช็กให้ชัด วันจันทร์ตรงวันหยุดชดเชยวิสาขบูชา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักมวยปล้ำถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

นักมวยปล้ำดาวเด่น ถูกรถชนแล้วหนี ร่างกระแทกพื้นดับคาถนน สลดไปไม่ถึงฝัน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569 จับคู่เลขท้าย หวยออกวันจันทร์

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตจีนแจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ย้ำผลตรวจน้ำปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน แจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ชี้คุณภาพยังปลอดภัย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสื้อสีมงคลวันหวยออกวันจันทร์ Line News

หวยออกวันจันทร์ใส่เสื้อสีอะไร สีมงคล รับหวยออก 1 มิถุนายน 2569

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสนาหอย ประกาศปิดร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ บันเทิง

เสนาหอย เผยสาเหตุปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ยุติงานบริหาร ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
1 มิ.ย. 69 เริ่มสแกนจ่าย ไทยช่วยไทย พลัส วันละ 200 บาท การเงิน

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ ไทยช่วยไทย พลัส ใช้วันแรก สแกนจ่ายยังไง ซื้ออะไรได้บ้าง?

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เปิดใจหมดสัญญาเวิร์คพอยท์ บันเทิง

สาเหตุ หม่ำ จ๊กมก ซุ่มเงียบไม่ต่อสัญญาเวิร์คพอยท์ ที่เห็นคือคลิปเก่า ตอบปมลาวงการ?

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไหม้โรงงานผลิตกล่องพลาสติกบ้านแพ้ว ข่าว

น่ากลัวมาก! ไฟไหม้โรงงานพลาสติก อาคารทรุดถล่ม อุปกรณ์เสียหายหนัก

1 วัน ที่แล้ว
ไรเดอร์แอบถ่ายนร.หญิงโผล่มอบตัว ข่าว

ไรเดอร์แอบถ่าย เข้าพบตำรวจแล้ว ตกงาน-ถูกแบนไร้อาชีพ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มิ.ย. 69 ฟันเลขท้าย ก่อนหวยออก

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 14:19 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

ญี่ปุ่น แพ้ตุรกี-แคนาดา ช็อกตกรอบแรก วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2025

เผยแพร่: 15 กันยายน 2568

ญี่ปุ่น-อิตาลี ทุบกระหน่ำ เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025

เผยแพร่: 4 กันยายน 2568
Back to top button