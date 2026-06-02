อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส ป่วยกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน

อัปเดตอาการล่าสุด “พ่อหวึ่ง” หมอลำอาวุโส หลังโรคประจำตัวกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ประสานโรงพยาบาล ส่งตัวรักษาด่วน
ทำเอาทั้งทีมงานและแฟนหมอลำต่างก็เป็นห่วง เมื่อ พ่อหวึ่ง หรือ ยายหวึ่ง ใจเกินร้อย หมอลำอาวุโส เกิดมีอาการป่วยกำเริบกะทันหัน ระหว่างที่พ่อหวึ่งเดินทางมาร่วมงานปิดฤดูกาลของวงหมอลำซิ่งชื่อดัง ‘หมอลำใจเกินร้อย’ ทำเอาทีมงานทั้งหมด รวมถึง บอย ศิริชัย ต้องรีบเข้าชาร์จและนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันที
ล่าสุด บอย ศิริชัย ในฐานะหัวหน้าคณะหมอลำได้ออกมาอัปเดตอาการของ พ่อหวึ่ง หลังเข้ารับการรักษาได้ประมาณ 1-3 วัน โดยระบุว่า พ่อหวึ่งอาการปลอดภัยดี และหายจากอาการป่วยแล้ว คุณหมอให้กลับบ้านได้แล้ว
ก่อนหน้านี้ พ่อหวึ่ง เพิ่งลาพักเพื่อไปรับการรักษาตัวจากอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวนานถึง 3 เดือน แต่ด้วยความรักความผูกพันกับเวทีหมอลำ พ่อหวึ่ง จึงอยากจะเดินทางมาร่วมงานโชว์สุดท้ายก่อนปิดฤดูกาล แต่ด้วยร่างกายยังไม่แข็งแรงพอทำให้โรคประจำตัวของพ่อหวึ่งกำเริบขึ้นกะทันหัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาเหตุ ยายแต๋ว อุษา นักแสดงอาวุโส วูบล้มไม่ได้สติ เข้ารักษาตัวที่รพ.
- นักแสดงอาวุโส เศร้าสูญเสียสามี อดีตผู้ประกาศข่าว KBS เสียชีวิตในวัย 88 ปี หลังป่วยเรื้อรัง
- ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง
อ้างอิงจาก : FB บอย ศิริชัย หมอลำใจเกินร้อย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: