กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย
นายกฯ กัมพูชา ส่งหนังสือแจ้งสหประชาชาติ เริ่มใช้กลไก UNCLOS แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล หลังไทยยกเลิก MOU 2544
กัมพูชาประกาศเริ่มกระบวนการประนีประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หรือ UNCLOS แล้ว หลังไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2544 ว่าด้วยพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแบบฝ่ายเดียว
ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุว่า การที่ไทยล้มเลิก MOU ซึ่งเป็นกลไกเจรจาที่มีมายาวนาน ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่น ต้องพึ่งพากลไกของสหประชาชาติแทน
ฮุน มาเนต ระบุต่อว่า กัมพูชาส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเปิดกระบวนการประนีประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้ UNCLOS แล้ว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมย้ำว่า นับจากนี้กัมพูชาจะไม่รับหรือเสนอการเจรจาทวิภาคีในรูปแบบอื่นใดอีก นอกจากกระบวนการประนีประนอมข้อพิพาทภาคบังคับดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีไทยมีมติยกเลิก MOU ปี 2544 เมื่อ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้เหตุผลว่าข้อตกลงนี้ไม่เคยนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้เลยตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ฝ่ายกัมพูชายืนยันมาโดยตลอดว่า MOU คือกรอบเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อหาทางออกเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล และมองว่าการล้มเลิกข้อตกลงนี้ปิดประตูโอกาสเจรจาทวิภาคีไปแล้ว
ฮุน มาเนต อธิบายว่า UNCLOS ซึ่งทั้งกัมพูชาและไทยต่างเป็นภาคีสมาชิก เป็นแนวทางที่ถูกกฎหมายและสันติ กระบวนการประนีประนอมข้อพิพาทภาคบังคับจะมีคณะผู้ประนอม 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศชั้นนำ ทำหน้าที่รับฟังจุดยืนของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นอิสระ
ฮุน มาเนต ยกตัวอย่างกรณีความสำเร็จระหว่างติมอร์-เลสเตกับออสเตรเลียในปี 2018 ที่ใช้กลไกเดียวกันนี้แก้ปัญหาพิพาทเขตแดนทางทะเลได้สำเร็จ และหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ในทิศทางเดียวกันกับไทย
ฮุน มาเนต ย้ำว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้ง แต่เป็นการนำข้อพิพาทเข้าสู่กรอบระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน และยืนยันว่ากัมพูชาพยายามแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านด้วยสันติวิธีมาโดยตลอด หากกระบวนการนี้สำเร็จ จะช่วยปกป้องอธิปไตย เสริมสร้างความเชื่อมั่น ปลดล็อกทรัพยากรพลังงาน และเปิดโอกาสการจ้างงานใหม่ทั้งสองประเทศในระยะยาว
ที่มา: The Phnom Penh Post
