ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ

ครม. ไฟเขียว เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ คัดกรองเข้ม คาดเริ่มภายใน 1 เดือน นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
จะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 4- 21 มิ.ย.นี้ประกาศผลในวันที่ 17 ก.ค.2569 และให้ยืนยันตัวตน ในวันที่ 17 ก.ค.69-12 ม.ค. 2570 เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 1 ส.ค.2569
หลักเกณฑ์เบื้องต้นยังยึดแนวทางใกล้เคียงกับรอบที่ผ่านมา กล่าวคือ ผู้สมัครต้องมีรายได้รวมทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของนักเรียนและนักศึกษาจะไม่สามมารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลรอบนี้จะเข้มงวดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ที่มีความจำเป็น นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ง่ายขึ้น
สำหรับกรอบเวลา คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ภายในประมาณ 1 เดือนนับจากนี้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ ส่วนรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งหมดจะประกาศอีกครั้งโดยกระทรวงการคลัง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สิทธิ์อะไรบ้าง
1. วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ปกติได้รับ 300 บาทต่อคนต่อเดือน แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 รัฐบาลเพิ่มวงเงินเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นที่ร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าร่วมโครงการ
2. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
ได้รับส่วนลด 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2569
3. วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ
ได้รับ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ครอบคลุมรถเมล์ รถไฟฟ้า บขส. และรถไฟ โดยวงเงินนี้ไม่สะสมข้ามเดือน
4. ค่าไฟฟ้า
ได้รับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ต้องไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน ถึงจะได้รับสิทธิ์
5. ค่าน้ำประปา
รัฐช่วยสนับสนุนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือน หากบิลเกิน 100 แต่ไม่เกิน 315 บาท ต้องจ่ายเฉพาะส่วนต่าง แต่ถ้าเดือนไหนใช้เกิน 315 บาท ต้องจ่ายค่าน้ำเองทั้งหมด
6. เบี้ยความพิการ (สำหรับผู้พิการที่ถือบัตร)
ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับตาชง ครม. รื้อเกณฑ์ “บัตรคนจน” รวมกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน รับ “ไทยช่วยไทยพลัส”
- ข่าวดี บัตรคนจน ได้เงิน 1,000 บาท 4 เดือน ไม่น้อยหน้า คนละครึ่งพลัส
- ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: