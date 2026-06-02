ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 15:39 น.
ครม. ไฟเขียว เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ คัดกรองเข้ม คาดเริ่มภายใน 1 เดือน นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

จะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 4- 21 มิ.ย.นี้ประกาศผลในวันที่ 17 ก.ค.2569 และให้ยืนยันตัวตน ในวันที่ 17 ก.ค.69-12 ม.ค. 2570 เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 1 ส.ค.2569

หลักเกณฑ์เบื้องต้นยังยึดแนวทางใกล้เคียงกับรอบที่ผ่านมา กล่าวคือ ผู้สมัครต้องมีรายได้รวมทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของนักเรียนและนักศึกษาจะไม่สามมารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้

กระบวนการตรวจสอบข้อมูลรอบนี้จะเข้มงวดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ที่มีความจำเป็น นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ง่ายขึ้น

สำหรับกรอบเวลา คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ภายในประมาณ 1 เดือนนับจากนี้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ ส่วนรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งหมดจะประกาศอีกครั้งโดยกระทรวงการคลัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สิทธิ์อะไรบ้าง

1. วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

ปกติได้รับ 300 บาทต่อคนต่อเดือน แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 รัฐบาลเพิ่มวงเงินเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นที่ร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าร่วมโครงการ

2. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม

ได้รับส่วนลด 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2569

3. วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ

ได้รับ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ครอบคลุมรถเมล์ รถไฟฟ้า บขส. และรถไฟ โดยวงเงินนี้ไม่สะสมข้ามเดือน

4. ค่าไฟฟ้า

ได้รับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ต้องไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน ถึงจะได้รับสิทธิ์

5. ค่าน้ำประปา

รัฐช่วยสนับสนุนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือน หากบิลเกิน 100 แต่ไม่เกิน 315 บาท ต้องจ่ายเฉพาะส่วนต่าง แต่ถ้าเดือนไหนใช้เกิน 315 บาท ต้องจ่ายค่าน้ำเองทั้งหมด

6. เบี้ยความพิการ (สำหรับผู้พิการที่ถือบัตร)

ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

