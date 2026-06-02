คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ ‘ทองใหม่’ นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ
รายการโหนกระแส 2 มิ.ย. 2569 เปิดเรื่องราวของผู้เสียหายที่กล่าวหาว่านักเล่าเรื่องผีชื่อดัง ‘ทองใหม่’ แอบถ่ายภาพและข่มขู่ด้วยคลิปลับ หลังความสัมพันธ์สิ้นสุดลง พร้อมเผยปมตั้งครรภ์ที่ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์
คุณเกศ ผู้เสียหายออกให้การในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2569 กล่าวหาว่านักเล่าเรื่องผี ทองใหม่ แอบถ่ายภาพขณะนอนหลับและขณะอยู่ด้วยกัน แล้วนำมาข่มขู่ห้ามเลิกรา พร้อมระบุด้วยว่าตนเองมีอาการตกเลือดระหว่างที่เชื่อว่าตั้งครรภ์กับฝ่ายชาย แต่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน เพราะไม่ได้ไปพบแพทย์ ส่วนทองใหม่ปฏิเสธว่าไม่น่าเป็นไปได้
ย้อนไทม์ไลน์ คุณเกศ-ทองใหม่ รู้จักกันจนเริ่มคบหา
คุณเกศเล่าว่าเธออยู่ในวงการนักเล่าเรื่องผีมาประมาณ 1 ปีเศษ โดยอาชีพหลักคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสอง ทั้งคู่รู้จักกันครั้งแรกเมื่อเธอฝากรุ่นน้องไปเตือนทองใหม่ว่ามีคนมาหลอกลวงเงินในวงการ ทองใหม่โทรกลับมาขอบคุณ และเริ่มทักทายพูดคุยต่อเนื่อง ก่อนจะส่งข้อความสารภาพรักในที่สุด
คุณเกศบอกว่าเธอปฏิเสธมาตลอดกว่า 60 วัน เพราะทราบว่าทองใหม่มีแฟนอยู่ จุดที่ทำให้เธอเปลี่ยนใจคือเมื่อทองใหม่ส่งลิงก์การบรรยายธรรมะมาให้ฟัง จนทองใหม่ตัดสินใจเลิกกับแฟนเก่า และทั้งคู่เริ่มต้นความสัมพันธ์กัน
ปมซ่อนเร้น มีลูกและยังไม่หย่า
ระหว่างคบกัน ทองใหม่ยอมรับว่ามีลูก 1 คนกับภรรยาที่จดทะเบียนสมรส โดยอ้างว่าแยกกันอยู่มา 4–5 ปีแล้ว และกำลังดำเนินการหย่า เมื่อคุณเกศต้องการเลิกราเพราะกังวลเรื่องนี้ ทองใหม่รั้งไว้และเร่งพูดถึงการแต่งงาน ทำให้เธอตกลงรอต่อ
ทั้งคู่ยังร่วมลงทุนทำคลาสสอนปรุงน้ำหอม โดยคุณเกศออกเงิน 50,000 บาท และเตรียมจัดคลาสที่บ้านของเธอ
คุณเกศเล่าว่าในช่วงเตรียมคลาส เธอมีอาการตกเลือด และเชื่อว่าตนเองตั้งครรภ์ลูกของทองใหม่ในขณะนั้น ทองใหม่ปฏิเสธและบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้
คุณเกศยอมรับว่าไม่ได้ไปพบแพทย์ แต่มั่นใจในอาการของตัวเองเพราะเคยมีประสบการณ์แท้งคุกคามมาก่อนเมื่อ 7 ปีที่แล้ว
พิธีกรหนุ่ม กรรชัย ย้ำในรายการว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เมื่อคุณเกศต้องการเลิกความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด ทองใหม่กลับส่งภาพที่อ้างว่าแอบถ่ายไว้มาให้ดู พร้อมข้อความว่า “ถ้าเห็นแล้วจะหลอนกว่านี้” ซึ่งคุณเกศมองว่าเป็นการข่มขู่
คุณเกศจึงตัดสินใจออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและแจ้งความดำเนินคดี โดยมีทนายพรศักดิ์ วิภาสอาพานนท์ หรือทนายตุ๋ย ทำหน้าที่ทนายคนกลางในรายการ
ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทองใหม่ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้แล้วหรือไม่ ต้องรอความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่
