ระทึก! เจอระเบิดหน้าธนาคาร สาขาบางขุนนนท์ เข้าเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว
เจอระเบิดปนกับกองขยะหน้าธนาคาร สาขาบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่เข้าเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว เตรียมสอบสวนหาเจ้าของระเบิดต่อไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางขุนนนท์ รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัย คล้ายวัตถุระเบิด บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อเข้าเก็บกู้วัตถุดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุพบ ระเบิดชนิด MK 2 วางปะปนกับขยะ
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 07.30 น. ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บกู้แล้วเสร็จ ในเวลาประมาณ 9.00 น
จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่มาดำเนินการเก็บขยะบริเวณจุดดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่เก็บขยะ พบวัตถุดังกล่าวปะปนอยู่กับขยะ จึงทำการแกะดู พบเป็นวัตถุระเบิดขนาด MK 2 ด้วยความตกใจ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปิดกั้นบริเวณ ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ EOD เข้ามาเก็บกู้ในที่สุด
หลังจากนี้ทางฝ่ายสืบสวน สน.บางขุนนนท์ จะทำการตรวจสอบ กล้องวงจรปิด บริเวณจุดใกล้เคียง เพื่อหาตัว คนที่นำวัตถุ ระเบิดดังกล่าว มาทิ้งไว้ คาดว่าการนำมาทิ้ง น่าจะเป็นการ เกรงกลัวความผิดต่อไป
