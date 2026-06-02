ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์

ธ.ก.ส. เผยลูกค้าเดิมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ได้ก่อน ขณะกระทรวงการคลังรอเสนอ ครม. อนุมัติเกณฑ์คัดกรองผู้มีรายได้น้อย พร้อมขยายสิทธิ์ใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดข้อมูลเบื้องต้น 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อนกระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยรอบนี้มีเป้าหมายปรับฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้ทันสมัยและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น
นอกจากนี้ยังมีข่าวดีเพิ่มเติม โดย ครม. เตรียมอนุมัติให้ผู้ถือบัตรนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ได้ด้วย
5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569
เพจเฟซบุ๊ก “ธ.ก.ส.สาขาเมืองพล” สรุปช่องทางยืนยันตัวตนสำหรับผู้มีสิทธิ์ ดังนี้
ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ mof.go.th ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลักของโครงการ พิสูจน์ตัวตนด้วย ThaID หรือ Laser ID หลังบัตรประชาชน
ช่องทางที่ 2 แอปฯ ทางรัฐ เข้าแอปฯ เลือกเมนู “ระบบลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน
ช่องทางที่ 3 ยื่นตรงที่ธนาคารรัฐ 5 แห่ง (สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ใช้บัตรประชาชนยื่นที่ธนาคารต่อไปนี้
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank)
ช่องทางนี้ครอบคลุมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
ช่องทางที่ 4 ตู้ ATM กรุงไทย (ตู้สีฟ้า) เสียบบัตรประชาชน เลือกเมนูสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วทำรายการ
ช่องทางที่ 5 แอปฯ เป๋าตัง ช่องทางดิจิทัลสำหรับผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว
สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทะเบียน
ขณะนี้ระบบทดสอบการลงทะเบียนปิดแล้ว และยังเน้นกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ก่อน ส่วนผู้สมัครใหม่ต้องรอความชัดเจนจาก ครม. อีกครั้ง
ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลัง (mof.go.th) และธนาคารรัฐทุกแห่งเท่านั้น อย่าหลงเชื่อลิงก์หรือข้อความจากช่องทางที่ไม่ได้รับการรับรอง เพราะมีความเสี่ยงถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว
