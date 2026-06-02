การเงินเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 13:24 น.
ธ.ก.ส. เผยลูกค้าเดิมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ได้ก่อน ขณะกระทรวงการคลังรอเสนอ ครม. อนุมัติเกณฑ์คัดกรองผู้มีรายได้น้อย พร้อมขยายสิทธิ์ใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดข้อมูลเบื้องต้น 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อนกระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยรอบนี้มีเป้าหมายปรับฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้ทันสมัยและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

นอกจากนี้ยังมีข่าวดีเพิ่มเติม โดย ครม. เตรียมอนุมัติให้ผู้ถือบัตรนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ได้ด้วย

5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

เพจเฟซบุ๊ก “ธ.ก.ส.สาขาเมืองพล” สรุปช่องทางยืนยันตัวตนสำหรับผู้มีสิทธิ์ ดังนี้

ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ mof.go.th ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลักของโครงการ พิสูจน์ตัวตนด้วย ThaID หรือ Laser ID หลังบัตรประชาชน

ช่องทางที่ 2 แอปฯ ทางรัฐ เข้าแอปฯ เลือกเมนู “ระบบลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน

ช่องทางที่ 3 ยื่นตรงที่ธนาคารรัฐ 5 แห่ง (สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ใช้บัตรประชาชนยื่นที่ธนาคารต่อไปนี้

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank)

ช่องทางนี้ครอบคลุมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้

ช่องทางลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569
ช่องทางที่ 4 ตู้ ATM กรุงไทย (ตู้สีฟ้า) เสียบบัตรประชาชน เลือกเมนูสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วทำรายการ

ช่องทางที่ 5 แอปฯ เป๋าตัง ช่องทางดิจิทัลสำหรับผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว

สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทะเบียน

ขณะนี้ระบบทดสอบการลงทะเบียนปิดแล้ว และยังเน้นกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ก่อน ส่วนผู้สมัครใหม่ต้องรอความชัดเจนจาก ครม. อีกครั้ง

ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลัง (mof.go.th) และธนาคารรัฐทุกแห่งเท่านั้น อย่าหลงเชื่อลิงก์หรือข้อความจากช่องทางที่ไม่ได้รับการรับรอง เพราะมีความเสี่ยงถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

