คมนาคม ชงโอนรวมรถไฟฟ้าทุกสี เคาะราคา 17-45 บาท ลั่นทันปี 70 แน่นอน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม กล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบหลักการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยในวันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทัน เนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบ ซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้าง คาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้า
เมื่อถามถึงเนื้อหาหลักของเรื่องนี้ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เป็นการยกเลิกมติของครม.เก่า ในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก 17 บาท ไม่เกิน 45 บาท ทุกแพลตฟอร์มรวมกัน ซึ่งมติ ครม. เดิม ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียริ่งเฮาส์เบื้องหลัง
ซึ่งเราคิดว่าระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้ว โดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการเรื่องเคลียริ่งเฮาส์หลังบ้าน และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์ โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวและสายสีทอง ให้กับรฟม. เพื่อให้สามารถดำเนินการ Single ownership (การถือกรรมสิทธิ์เดียว)
เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี 2570 หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ทันแน่นอน เพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้ว หัวใจสำคัญของโครงการนี้ มันต้องมีหัวอ่านอีเอ็มวี ซึ่งตอนนี้รถไฟที่ยังไม่มี คือ สายสีเขียว และสายสีทอง ส่วนสายอื่นๆ มีครบทั้งหมดแล้ว จึงต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมให้รถไฟทั้ง 2 สายติดหัวอ่านอีเอ็มวี เพื่อดำเนินการ Single ownership ได้
เมื่อถามว่า จะมีการโอนกรรมสิทธิ์รถไฟฟ้าทุกสายเลยใช่หรือไม่นายสิริพงศ์ กล่าวว่า โอนทุกสายรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดง เพื่อให้รถไฟฟ้าสายสีแดง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรฟม. เวลาออกนโยบายต่างๆจะได้สามารถดำเนินการได้ และค่าแรกเข้าจะต้องไม่เก็บซ้ำซ้อนเก็บเพียงครั้งเดียว
